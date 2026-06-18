Rakušan (STAN): Vláda ignoruje pohyb ruských špionů v Česku

Babišovu vládu od ledna upozorňujeme, aby řešila pohyb ruských špionů v Česku, kteří se mohou stále pohybovat na českém území pod diplomatických krytím. Před čtyřmi měsíci přitom Andrej Babiš s Petrem Macinkou slíbili, že se tím začne vládat zabývat, aby nebyli označováni za proruské.
Nezačala. Proto jsme to vyřešili my pozměňovacím návrhem. Náš návrh zaváže vládu k udělení souhlasu ruským diplomatům předem. Stanoví také schvalovací režim pro jejich pohyb na našem území.
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