Rakušan (STAN): Vláda ignoruje pohyb ruských špionů v Česku

18.06.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k udělování souhlasu ruským diplomatům předem

Rakušan (STAN): Vláda ignoruje pohyb ruských špionů v Česku
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Babišovu vládu od ledna upozorňujeme, aby řešila pohyb ruských špionů v Česku, kteří se mohou stále pohybovat na českém území pod diplomatických krytím. Před čtyřmi měsíci přitom Andrej Babiš s Petrem Macinkou slíbili, že se tím začne vládat zabývat, aby nebyli označováni za proruské. 

Nezačala. Proto jsme to vyřešili my pozměňovacím návrhem. Náš návrh zaváže vládu k udělení souhlasu ruským diplomatům předem. Stanoví také schvalovací režim pro jejich pohyb na našem území.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rakušan (STAN): Andrej Babiš jednou rukou dává a druhou si bere
Rakušan (STAN): Alena Schillerová je královna dluhů
Rakušan (STAN): Pod Babišem jsme se přiblížili orwellovské dystopii
Rakušan (STAN): Česká televize je bezesporu jedním z pilířů demokracie

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Rusko , STAN , špionáž , Rakušan

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Mohou se po našem území pohybovat ruští špioni s diplomatickým krytím?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Zuzana Majerová byl položen dotaz

zadluženost

Vím, že nechcete Euro a jako jeden z důvodů uvádíte, že se nechcete podílet na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu. Cožpak ale my nejsme zadlužení až po uši? Já taky teď nejsem pro euro, ani pro zadlužování. Myslíte, že my lidé bysme si mohli dovolit se zadlužovat jako stát...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračnaNad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračna Vraťte roztažený žaludek do původní velikostiVraťte roztažený žaludek do původní velikosti

Diskuse obsahuje 20 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Bednárik: Spolupráce se Španělskem při výstavbě VRT

12:12 Ministr Bednárik: Spolupráce se Španělskem při výstavbě VRT

Ministr dopravy dnes v Praze jednal se španělským ministrem dopravy a udržitelné mobility Óscarem Sa…