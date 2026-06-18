Odveta za Hřebejkův útok na vládu zasáhla i Zdeňka Svěráka

18.06.2026 9:52 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Jan Hřebejk, jenž má na kontě slavný film Pelíšky, promluvil u Nory Fridrichové. Neskrýval obavy, že nás koalice Andreje Babiše – koalice ANO, SPD a Motoristů – žene do slovenské propasti. A dočkal se mnoha reakcí. Některé byly hodně ostré.

Odveta za Hřebejkův útok na vládu zasáhla i Zdeňka Svěráka
Foto: X
Popisek: Režisér Jan Hřebejk

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

14%
75%
6%
2%
3%
hlasovalo: 18669 lidí
Režisér Jan Hřebejk v rozhovoru s Norou Fridrichovou vyjádřil obavy, že nás koalice  ANO, SPD a Motoristů zavede do slovenské propasti.

„Já jsem na Slovensku dělal v posledních pěti letech víc práce než doma. Sledoval jsem tam zblízka tu destrukci slovenské televize a rozhlasu a potom i té politiky, Národní galerie. Je to podobný, je to jenom horší, protože Babiš nemá vůbec žádný skrupule a nebude se brzdit nijak. Na Slovensku také vládne Fico s naprostou sběří. Když vidíš pana Blahu... jako jsme už dlouho neslyšeli takový věty,“ řekl Hřebejk doslova.

Jeho výrok vyvolal živou debatu.

„Česká televize financuje Hře-bejkovi jeho světová díla. Hřeb-ejk je nervózní, protože je ohroženo financování HŘEbejka. Zlatý HŘEBejk by mohl požádat Ukrajinu, aby financovala jeho tvorbu; mohl by režírovat ukrajinský seriál; nějakó kri-minerálku,“ napsal Martin Blažek, volič z jižní Moravy, který záměrně psal režisérovi jméno několika zvláštními způsoby.

 

 

Anketa

Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?

3%
95%
2%
hlasovalo: 1814 lidí
Brněnský právník Tomáš Tyl režiséra Hřebejka také nešetřil. Zmínil i spisovatele a herce Zdeňka Svěráka, o němž si prý v minulosti mylně myslel, že je na jedné lodi s většinou české společnosti.

„Mě osobně mnohem víc než Babiš štvou Hřebejkové a Svěrákové, co nám teď ukazují, že si z nás roky dělali srandu, nikdy nebyli těmi, za které jsme je mylně a velmi naivně považovali, mysleli jsme si, že v tom jedou s náma a přitom šlo o VIP skupinku, která se snažila nás vychovávat a když se jí to nedaří, tak po nás vztekle hází křídou z rádoby učitelského stupínku, protože žák přece nesmí učiteli odporovat,“ napsal Tyl na sociální síti Facebook.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomáš Tyl promlouvá

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 25211 lidí
Nechyběla ani poznámka, že Hřebejk by se konečně měl naučit točit filmy.

„Hřebejk by se měl v první řadě konečně naučit točit pořádné filmy, jejichž mizerná kvalita a padající sledovanost dnes akorát tak táhnou celou ČT ke dnu, a přestat hloupě a zapškle kafrat do politiky! Vy z té vaší pražské kavárny už vážně nevíte, jakými levnými strašáky o Slovensku byste lidi děsili. Lidé mají plné zuby té vaší pětikoaliční bídy a ožebračování země, tak tady přestaňte křečovitě fňukat nad tím, že hnutí ANO dělá profesionální práci pro normální občany!“ nebral si servítky další z voličů Petr Novák, který na sociální síti X dává najevo, že „se nebojí říkat pravdu“.

 

 

„Zkrachovalý šmudla Hřebejk, kterého nikde nechtějí mele a mele,“ padlo také v diskusi pod výrokem Jana Hřebejka o Andreji Babišovi a Robertu Ficovi.

 

 

Psali jsme:

Vyoral: Co chtějí pro Pavlovou, to slušný člověk ani nevydělá. „Dojí nás jak oslíky.“
„Špatný člověk“. Právník o Hřebejkově bombardování a svobodě slova
„Lepšo-terorista“. Dostane Hřebejk také pět let natvrdo? Řev z opozice. Ani vládní politik se ho nezastal
„Tohle jen tak neprojde.“ Hřebejkovi se vrací výzva k zabití Zemana

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , Česko , Fico , film , kultura , Slovensko , Svěrák , Hřebejk , ANO , Tyl , pražská kavárna

Váš názor? (Hlasovalo 8 čtenářů)

Souhlasíte s Janem Hřebejkem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Klimatická krize

Podle čeho soudíte, že klimatická krize skončila, jak jste prohlásil? A podle vás tedy žádná (další) opatření na ochranu klimatu již nejsou zapotřebí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jitrocel srovná postavu i pochroumané zdravíJitrocel srovná postavu i pochroumané zdraví Vraťte roztažený žaludek do původní velikostiVraťte roztažený žaludek do původní velikosti

Diskuse obsahuje 27 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Šikana a Dozimetr. Rozsudek ve prospěch Dobiášové bourá pohádku o ČT

8:36 Šikana a Dozimetr. Rozsudek ve prospěch Dobiášové bourá pohádku o ČT

Krajský soud v Praze definitivně zamítl žalobu Marka Wollnera proti Markétě Dobiášové, čímž zřejmě k…