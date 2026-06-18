Odveta za Hřebejkův útok na vládu zasáhla i Zdeňka Svěráka

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
„Já jsem na Slovensku dělal v posledních pěti letech víc práce než doma. Sledoval jsem tam zblízka tu destrukci slovenské televize a rozhlasu a potom i té politiky, Národní galerie. Je to podobný, je to jenom horší, protože Babiš nemá vůbec žádný skrupule a nebude se brzdit nijak. Na Slovensku také vládne Fico s naprostou sběří. Když vidíš pana Blahu... jako jsme už dlouho neslyšeli takový věty,“ řekl Hřebejk doslova.
Jeho výrok vyvolal živou debatu.
„Česká televize financuje Hře-bejkovi jeho světová díla. Hřeb-ejk je nervózní, protože je ohroženo financování HŘEbejka. Zlatý HŘEBejk by mohl požádat Ukrajinu, aby financovala jeho tvorbu; mohl by režírovat ukrajinský seriál; nějakó kri-minerálku,“ napsal Martin Blažek, volič z jižní Moravy, který záměrně psal režisérovi jméno několika zvláštními způsoby.
Česká televize financuje Hře-bejkovi jeho světová díla. Hřeb-ejk je nervózní, protože je ohroženo financování HŘEbejka. Zlatý HŘEBejk by mohl požádat Ukrajinu, aby financovala jeho tvorbu; mohl by režírovat ukrajinský seriál; nějakó kri-minerálku.— Martin Blažek???????? (@martinblaek19) June 17, 2026
Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
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Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
„Mě osobně mnohem víc než Babiš štvou Hřebejkové a Svěrákové, co nám teď ukazují, že si z nás roky dělali srandu, nikdy nebyli těmi, za které jsme je mylně a velmi naivně považovali, mysleli jsme si, že v tom jedou s náma a přitom šlo o VIP skupinku, která se snažila nás vychovávat a když se jí to nedaří, tak po nás vztekle hází křídou z rádoby učitelského stupínku, protože žák přece nesmí učiteli odporovat,“ napsal Tyl na sociální síti Facebook.
Ing. Andrej Babiš
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
„Hřebejk by se měl v první řadě konečně naučit točit pořádné filmy, jejichž mizerná kvalita a padající sledovanost dnes akorát tak táhnou celou ČT ke dnu, a přestat hloupě a zapškle kafrat do politiky! Vy z té vaší pražské kavárny už vážně nevíte, jakými levnými strašáky o Slovensku byste lidi děsili. Lidé mají plné zuby té vaší pětikoaliční bídy a ožebračování země, tak tady přestaňte křečovitě fňukat nad tím, že hnutí ANO dělá profesionální práci pro normální občany!“ nebral si servítky další z voličů Petr Novák, který na sociální síti X dává najevo, že „se nebojí říkat pravdu“.
o Slovensku byste lidi děsili. Lidé mají plné zuby té vaší pětikoaliční bídy a ožebračování země, tak tady přestaňte křečovitě fňukat nad tím, že hnutí ANO dělá profesionální práci pro normální občany! ???? #HrebejkMimo #Fridrichova #ZapskaKavarna #FialovaBida #CeskaTelevize??????— petr novák (@petr65352) June 18, 2026
„Zkrachovalý šmudla Hřebejk, kterého nikde nechtějí mele a mele,“ padlo také v diskusi pod výrokem Jana Hřebejka o Andreji Babišovi a Robertu Ficovi.
Zkrachovalý šmudla Hřebejk, kterého nikde nechtějí mele a mele ????????— J&N (@JakubNo81030179) June 17, 2026
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