Nakonec budou děti udávat rodiče, že nenosí roušky. Senátor Žaloudík má velké obavy. A nepěkné informace z oboru o Prymulovi a jeho chybějící prověrce

Skovajsová si hned na začátku oddechla: „Je pěkné, že vás přišlo 97.“ Lidé z publika za smíchu sálu se odhalili: „My jsme přišli později!“ Tudíž pravděpodobně nebyli zachyceni v prezenční listině. Protože od stovky přítomných by museli mít všichni protagonisté i účastníci roušky. Senátor Žaloudík uklidnil za úsměvů mnoha přítomných auditorium: „Já myslím, že je vás stále 98…“

Čísla a zase čísla

První dotaz měl místostarosta Klatov, jehož bratr, aktivní ve spolku Bartolomeus, zorganizoval toto setkání: „My jako město jsme počítali s tím, že dostaneme od Ministerstva financí 350 až 355 milionů korun a nyní jsme v situaci, že očekáváme 290 milionů korun. Nelíbí se nám, že ta ‚stopka‘ byla příliš velká a ne vždy jsou věci promyšlené. Doufáme, že to pomine. Vždycky při akcích vás spočítáme a zjistíme, že je vás 98,“ konstatoval za smíchu a potlesku přítomných.

Žaloudík poté uvedl: „Nemá se sahat na školy. Ono se říká, on-line výuka, ale víme, jak to ve skutečnosti vypadá.“ Ke školní docházce glosoval: „Není možné, aby si žáci šestnáctkrát za den sundávali a nandávali roušky, třeba když se jdou vyčurat. Děti jsou naivní, nevědí, všemu věří. Budou kontrolovat maminky, babičky, tatínky, dědečky, jak to, že nemají roušky. Byli tady polpotovci, maoisté, stachanovci…,“ uvedl senátor varovně.

Pozitivně-negativní a negativně pozitivní

Další dotaz místostarosty byl na rozdíl mezi nemocným a zdravým člověkem.

Profesor Žaloudík mj. odpověděl: „Sešli jsme se tu, protože jsme všichni pozitivní. Pozitivně ladění. Absurdita je, že když je někdo pozitivní a není nemocný, tak je vlastně negativní. Když je někdo nemocný, chrchlá a má teploty a vy ho otestujete a bude negativní, tak je to vlastně pozitivní zjištění.“

„Pozitivní může být samozřejmě člověk s protilátkami. Pozitivní může být na nějakého mikroba a imunita jej drží při životě. Nikdo netestuje imunitu, jestli je máme. Jestliže má někdo nějakou disfunkci imunitního systému, tak se tím nikdo nezabývá. Při testování tam může být už mrtvá část toho viru nebo vir, který je nefunkční, nějakým způsobem poškozen, ale budete pozitivní. Ale jen do deseti procent budete mít těžké příznaky, když virus skutečně budete mít, třeba zápal plic nebo pneumonii. Smrtnost je na zápal plic daleko těžší. Já jsem se nechal testovat nejen na ten covid, ale mám i dalších 19 mikrobů – 16 virů a čtyři bakterie,“ uvedl Žaloudík pyšně a pochválil se: „ To jde… jde o kvantitu. Když má člověk infekci, tak je běžné, že má deset na pátou, deset na šestou, deset na sedmou – to už je horší.“

„Když jsme nakoupili za pět miliard ochranné prostředky a testy z Číny, které budou někdy expirovat, tak vám jistě otlučou o hlavu, když projdou. Když jste v testu pozitivní, tak je to fakt dobře. Je třeba si vyjasnit spoustu věcí, které jsou třeba si vyjasnit,“ uvedl profesor.

Šachista Prymula bez bezpečnostní prověrky

„Pan profesor Prymula, to je vážený člověk, náměstek ministra, před tím jej vyhodili z Hradce Králové, pak byl náměstkem ministra, ale pak odešel, protože nedostal bezpečnostní prověrku. To my jako ředitelé velkých nemocnic máme. Pan profesor Prymula říkal, že neví proč, shodou okolností pracuje pro distribuční firmy jako pan docent Maďar jakbysmet,“ konstatoval Žaloudík.

„Proč testujeme pozitivitu zdravých lidí? Kdo se necítí, ať si roušku nosí, ale to není jen o koronaviru, proč jsme je nenosili před rokem? Byly tu velké epidemie prasečí chřipky. Muslimské ženy mají také zahalenou celou hlavu, nejen ústa, a kdo ji tam nemá, taky někam nesmí. Prostě negativní je pozitivní,“ prohlásil senátor.

Jsme jistější?

Dotaz dalšího přítomného směřoval na ohrožené soukromí.

Žaloudík na to: „Já jsem se také ptal, když máme ty greeny, jak je zajištěna obrana státu, kdyby byl ten pilot pozitivní. Informace jsou samozřejmě zajímavé zbraně. My nejsme apoštolové vědění. Ale třeba biologické oddělení Všeobecné fakultní nemocnice, co říkali, to se moc nehodilo. Soňa Peková, studovala v Americe, s přehledem to vysvětlovala z biologického hlediska, moc se to nehodí. Další člověk – paní viroložka z Moravskoslezského kraje se konečně osmělila, proč tam dělají bu bu bu a jak je to s testováním. Profesor Černý, který byl zodpovědný za intenzivní péči, hovořil o třech procentech pacientů, 97 procentům nic nebylo.

Pak ze své lékařské praxe profesor konstatoval: „My jsme blokovali minimálně dva tisíce míst v nemocnici, 50 personálu. Zažil jsem to, museli jsme střídat s polovičním počtem lidí. Pár dnů to šlo, bylo to takové cvičení, ale dlouho to nejde. A děti, co s nimi. Pět týdnů jsme si to užívali.“

K ostatním onemocněním pak uvedl: „Byla chřipková epidemie, děti byly nemocné, známe to. Co ostatní virózy? Vrátíme se k jejich pravidelnému reportu? Tady je to tak – zajistěte mi reklamu a nezklamu,“ říká virus, komentoval situaci za smíchu přítomných Žaloudík. „Jedna naše velká televize, to bylo denní strašení lidí. Stoupala jim sledovanost.“

Kazisvěti!

Skovajsová jej doplnila: „Kazíme morálku dětem. Co se děje se seniory? Sestry, starající se o ně, hovoří o tom, že babičky a dědečkové pláčí, že raději chtějí zemřít na covid, ale že chtějí vidět svoji rodinu. Když je nebudou navštěvovat, tak jejich život že nemá smysl. Slyšela jsem od porodních asistentek, že dávaly ženám roušky. To považuji za naprosté selhání medicíny. Odnášely děti od matek a nejdříve zjišťovali, jestli nejsou pozitivní. To bylo jako v padesátých letech, že se odnášely děti od prsu,“ rozohnila se lékařka a pokračovala: „To je stejný princip, jako když kdysi přišel profesor Švejcar a řekl, že kojení není moderní. Matky, nekojte, máme tady sunar. Nikdo nevěděl, že jej uplatila tehdejší švýcarská firma, dodneška známá jako Nestlé. Pan profesor si postavil vilu na Hanspaulce a na stará kolena, když mu bylo kolem osmdesáti let a chodil do Thomayerovy nemocnice, to jsou osmdesátá a devadesátá léta, tak tam chodil a plakal. A snažil se vystupovat ve prospěch kojení. Ale on nám vnutil ten sunar!“

„A tady je to to samé s virem. To je opatření o lidské hlouposti. Nenechte si to vsugerovat! Moje pacientka říkala, že chce maminku z domova seniorů za každou cenu domů. Když ji půl roku neviděli, ale nedokázala zajistit, aby ji propustili. Že ji tedy snad unesou! To jsou naprosto neuvěřitelné věci, které se díky covidu děly. Není přece možné, aby rodička měla na ústech roušku. A to si tam do nich někteří lidé ještě dávají nějaké stříbro a dusí se ve vlastním kysličníku uhličitým, uhelnatým, metanolem. Chirurg, když má roušku, tak stojí a něco pižlá. My máme roušku, jdeme do práce, do schodů, mluvíme, to je přece něco tak nefyziologického,“ konstatovala lékařka.

Alfa a omega – to je imunita

Dotaz dalšího muže ve středních letech byl obšírnější. „Podceňuje se imunita. Vyvolává se strach, žijeme v biopoli a stále vysíláme informace plné strachu. Máme takový svět, jaký chceme mít. Je třeba, abychom se transformovali a pozitivně se zaměřili na své zdraví přes imunitu. Protože virus je velice inteligentní jednotka. Je to jediná inteligence v tomto chaosu. Prohlášení politiků, že mají virus pod kontrolou, je legrační. Pravda je, že virus má pod kontrolou nás, a to dobře. Co je chytřejší než virus? Naše imunita! To je nejchytřejší nad vším, co na Zemi je. Nemluvím o našem mozku, ten je mnohem zaostalejší. Ta naše vnitřní inteligence je super chytrá. Virus může lehce vyfakovat,“ řečnil dotazující za smíchu a přitakávání přítomných. „Imunita je dobrá, když dobře žijeme. My tady na Západě neumíme zdravě žít, neumíme jíst, nemáme představu o tom, co je zdravé jídlo – podívejte se do nemocnic, co se tam jí. Neumíme dýchat a neumíme spoustu věcí, co umějí divoši. Špatně myslíme. Tím pádem naše imunita skomírá. Kdybychom si pěstovali imunitu, tak se nemusíme bát žádné nemoci. Nemusíme řešit názvy virů a budeme zdravě a šťastně žít v naprosté jistotě, že naše imunita nás ochrání. A nemusíme se ani očkovat,“ ukončil své expozé tazatel za potlesku auditoria.

Skovajsová odpověděla: „Pane doktore, je to tak! My ke zdravému způsobu života přistoupíme, až když nám teče do bot. Mělo by se začít mluvit o imunitě, jestliže z toho chceme vyjít vítězně.“

Žaloudík na to konstatoval: „Tenhle virus je slaboučký, známe ostřejší viry! I ti imunosupremovaní pacienti mají pořád ještě nějakou imunitu.“

Odporná dezinfekce aneb Je někdo vůbec nemocný na covid?

Následoval dotaz ženy, logopedky: „Sobě můžeme lhát, ale imunitě ne. Když byl vyhlášen mimořádný stav, i já jsem měla strach. Ale jak jsem to pozorovala déle, všechno jsem vydezinfikovala, umyla okna, pořád jsem je měla otevřené. Za tu dobu jsem se nesetkala s nikým, kdo by byl nemocný. Jen mně bylo oznámeno, že někde někdo měl nějaké chřipky nebo měl zvýrazněnou teplotu,“ konstatovala žena. „Nakoupila jsem si dezinfekční prostředky, ale teď už je nepoužívám, protože vím, co všechno způsobují. Co způsobují vakcíny, by si měli uvědomit rodiče, kteří přijdou k lékaři. Viděla jsem vystoupení pana Babiše a pana Prymuly. Pan Babiš říkal, že tady mezi námi virus bude, ale do té doby, dokud nebude vakcína. A pak už tady nebude,“ parodovala premiéra za smíchu přítomných. „A pan Prymula se tam zmiňuje o vakcíně. Protože jsem se mohla dostat k informacím, i co říká pan Dušek, tak co bude, až tu virus nebude?“

Žaloudík ji svým způsobem uklidnil: „Věřte tomu, že virus tady s námi bude. I kdyby se nějak přetvořil. Naši politici se v tom vyznají. Pan premiér všechno, co myslí jako to nejlepší, není to nejlepší, ale je to pro jiné nejlepší. Pan profesor Prymula je ve svém životě velice dobrým šachistou. Já mohu předjímat jeho budoucí tah, ale už má promyšleny další.“

(Ne)těšme se na vakcinaci

Skovajsová na to: „Je velice těžké vytvořit vakcínu pro virus, který má v tuto chvíli po celém světě třicet podob. To bude na každou jedna vakcína? Normální viry jsou přírodní, ale tenhle koronavirus je laboratorní. Co vytvoří příroda, to se rozpadá, oběhne to zeměkouli. Určitě znáte alespoň jeden příklad ze svého okolí, kdy po očkování byly strašlivé reakce, bylo to horší než při normálním onemocnění,“ varovala přítomné.

Senátoru Žaloudíkovi pak patřilo závěrečné slovo: „Dříve vakcíny na tuberkulózu a další, to bylo jiné. Ty bakterie podpořily imunitu. Dnes se dělají jinak, je to umělé. Když už na to máte nějaká léta licenci. A je to o tom, co tam všechno je. Jedna věc je vakcína a pak to další.“



