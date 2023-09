Naštvaný manžel Danuše Nerudové naříkal na výsměch své „premiérce“

Neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová má příští rok vést kandidátku STAN pro volby do Evropského parlamentu, chce být eurokomisařkou. V rozhovoru pro týdeník Respekt zároveň řekla, že by přijala pověření sestavit vládu, kdyby ji někdo požádal. Titulky článků, které z toho vznikly, pak přivedly mnohé k diskusi i ke smíchu.

Server iDnes.cz rozhovor s Danuší Nerudovou parafrázoval a opatřil jej titulkem „Nerudová by šla sestavit vládu, kdyby ji o to požádali po pádu té současné“. „Když to bude potřeba, vrátím se z Bruselu sestavit vládu,“ tak pak zněl titulek přímo u Respektu.

V rozhovoru se reportér Respektu s Nerudovou baví o tom, zda si v případě úspěchu plánuje „odsloužit“ pětiletý europoslanecký mandát. „Tahle otázka mě šokuje. Celou dobu jsem tu popisovala, že bych chtěla být europoslankyní, která skutečně pracuje a snaží se přinášet důležitá témata, popisovala jsem, co bych dělala. Máte z toho pocit, že automaticky počítám s tím, že mandát v Bruselu při nějaké příležitosti položím?“ ptala se Nerudová. Reportér se však bránil, že se ptal z toho důvodu, že Nerudová nevyloučila ani to, že bude kandidovat za dva a půl roku ve volbách do Sněmovny či se bude znovu ucházet o prezidentský post.

„Samozřejmě že vám každý řekne, že bude chtít v europarlamentu zůstat. Takže ano, ale zároveň mohou nastat zlomové okolnosti jako zmíněný pád vlády; prostě něco, kdy člověk mandát nedokončí. V politice se to stává. Eurokomisařka Marija Gabriel byla požádána, aby sestavila vládu, a odešla zpátky do domácí politiky. Podobně Frans Timmermans nebo Margrethe Vestager. U nás se to neděje, ale na Západ od nás je běžné, že se z Bruselu odchází zpět do vrcholné domácí politiky,“ podotkla.

„Takže kdyby například padla vláda Petra Fialy a vás by někdo požádal o sestavení vlády, odešla byste z evropských institucí?“ zeptal se reportér. „Pak bych samozřejmě vládu sestavit šla. To jsou okolnosti, které mohou nastat. Proto se zdráhám říct, že mandát musím dokončit,“ zaznělo ze strany Nerudové.

„Nepřestává mne udivovat, kolik inteligentních lidí ochotně naskočí na udičku clickbaitového titulku rozhovoru (který píše editor) a jsou připraveni se nad sdělením rozčilovat, rozporovat jej nebo jej zesměšňovat … aniž by si článek přečetli. Absence mediální gramotnosti nebo zlý úmysl?“ zeptal se v té souvislosti manžel Danuše Nerudové Robert na sociální síti X.

„Nepřestává mne udivovat, proč to radši neřešíte s editorem. Obsahu je dneska tolik, že titulek je pro čtenáře základní orientační bod, podle kterého si vybírá. Fakt nebudu číst každou hovadinu až do konce, jen abych se dopátral ‚pravdy‘. Fňukáte hezky, ale úplně blbej hrob, sorry,“ zareagoval následně jeden z uživatelů.

„Dobrá, souhlasím s rolí titulku. Ale pokud si podle titulku uděláte názor na to, co je v článku na tři stránky, pak je něco špatně. A ano – zkoušel jsem to opakovaně – ve svém případě – řešit s novinářem a ten vždy říkal, že sám na editora nemá žádný vliv. Když to neumí novinář, jak to mám s editorem řešit já jako čtenář nebo respondent?“ odvětil Neruda.

„Lidé se dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří čtou nadpisy a na ty, kteří čtou celý článek. Tak schválně, ke které skupině patříte? Mějte krásný a úspěšný týden. P. S. Někteří to na sebe už prozradili sami,“ uvedla v souvislosti s diskusemi, které nad titulky vznikly, také sama Nerudová.

Do Nerudové si totiž rýpl například poslanec Richard Brabec (ANO). „A nějaká mise na Mars by volná nebyla? :-)“ zeptal se.

A nějaká mise na Mars by volná nebyla? :-)https://t.co/petqljWMGv — Richard Brabec (@RibraRichard) September 11, 2023

„Sebevědomí je obdivuhodné, to se zase musí nechat. Naštěstí víme, že prezident by měl pověřit sestavením vítěze voleb a následně druhého v pořadí. Pravda, měli jsme tu i tzv. vlády odborníků, ale ani v jednom z těch scénářů paní Nerudovou nenacházím,“ napsal také další poslanec za hnutí ANO Radek Vondráček.

Sebevědomí je obdivuhodné, to se zase musí nechat. Naštěstí víme, že prezident by měl pověřit sestavením vítěze voleb a následně druhého v pořadí. Pravda, měli jsme tu i tzv. vlády odborníků, ale ani v jednom z těch scénářů paní Nerudovou nenacházím.https://t.co/pvvJxGtaly — Radek Vondráček (@vondraczech) September 11, 2023

A velmi s humorem okomentoval titulek moderátor Luděk Staněk. „Tvle NENE!! Já se u toho titulku smál asi minutu! Danuše Nerudová je takovej ten Avenger, co se nechce s tou záchranou světa moc mazat, ale když už bude to nejhorší pryč, tak přiletí z Bruselu a zachrání nás DOOPRAVDY:)) To je příšerná komedie,“ zmínil.

Tvle NENE!! Já se u toho titulku smál asi minutu!



Danuše Nerudová je takovej ten Avenger, co se nechce s tou záchranou světa moc mazat, ale když už bude to nejhorší pryč, tak přiletí z Bruselu a zachrání nás DOOPRAVDY:))



To je příšerná komedie. pic.twitter.com/dSBChRHs7w — Ludek Stanek (@LudekStanek) September 10, 2023

