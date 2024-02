Nechceš kluka nechat přešít na holku? Sebereme, vykonáme. Ano, tento návrh padl v USA

Účet Libs of TikTok na síti X upozorňuje na iniciativu demokratky Anne Stava-Murrayové, která chce do zákona o zneužívání dítěte zahrnout i bránění ve změně pohlaví, a to i u rodičů nezletilého dítěte.

„Demokraté v Illinois, konkrétně Anne Stava-Murray, představili návrh zákona, který by klasifikoval rodiče jako násilníky na dětech, pokud svým dětem neposkytnou ‚péči na změnu pohlaví‘ alias blokátory puberty a operace na změnu pohlaví. Využijí toho k odebrání dětí rodičům za účelem jejich transformace,“ varuje účet.

Konkrétněji by mělo jít o změnu zákona o týraných a zanedbávaných dětech. „Nový zákon stanoví, že zneužívaným dítětem se rozumí dítě, jehož rodič nebo nejbližší rodinný příslušník nebo jakákoli osoba odpovědná za blaho dítěte nebo jakákoli osoba žijící ve stejné domácnosti jako dítě nebo partner rodiče dítěte odepírá dítěti přístup k nezbytné lékařské péči, mimo jiné včetně služeb primární péče, potratových služeb nebo služeb měnících pohlaví,“ píše se v návrhu zákona.

Změnit by se měla legislativa také u nahlížení na nezletilost v souvislosti se službami zdravotní péče. „Zákon upřesňuje, že souhlas s provedením interrupce a se službami měnícími pohlaví, udělený nezletilou osobou, není z důvodu nezletilosti neplatný,“ navrhuje liberální demokratka.

Zákon také stanovuje, že zdravotnický pracovník poskytující služby interrupce a služby měnící pohlaví nenese občanskoprávní ani trestněprávní odpovědnost za nezískání platného souhlasu ani profesní odpovědnost za nezískání platného souhlasu, pokud zdravotnický pracovník spoléhal v dobré víře na prohlášení učiněná nezletilou osobou.

Takové nápady se ale rozhodně nelíbí části americké veřejnosti. „Je neuvěřitelné, že se takové příběhy objevují stále častěji. Jen to ukazuje, jak je společnost morálně prohnilá, když dospělí lidé ve státní správě chtějí brát děti rodičům a mrzačit je. Anne Stava-Murray by neměla být připuštěna k dětem,“ stojí v jednom z mnoha odsuzujících komentářů.

