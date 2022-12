Nechtěli jste radar? To byl určitě ruský vliv. Poslal tank na Ukrajinu, teď promluvil

reklama

Ve Standa show Martin Ondráček prozradil, že připravil marketingovou podporu projektu nazvaném zbraně pro Ukrajinu. Za tuto svou práci obdržel Křišťálovou lupu. Projekt funguje poměrně jednoduše. Lidé posílají peníze a když jich je dost, organizátoři za ně koupí např. tank. Ten je prezentován jako „dárek Putinovi“, i když hlaveň má namířenou proti Rusku.

Peníze se vybírají také na obranné prostředky proti íránským dronům, které využívají ruské ozbrojené síly k útokům na ukrajinské civilní cíle i na energetickou infrastrukturu. Zbraň proti dronům, auto s kanonem, stojí asi 6 milionů korun a vymyslela ho česká zbrojovka. Ondráček prozradil, že v rámci projektu Zbraně pro Ukrajinu chtějí obráncům poslat celkem 15 takovýchto aut.

Ze sbírky se podařilo pořídit např. tank Tomáš za 25 milionů korun a Ondráček doufá, že se jednoho dne objeví na sociálních sítích i video tohoto tanku kdesi na Ukrajině. „A když dá Pán Bůh, tak ty kluci budou mít na sobě trička ‚F*ck you Putin,‘, který já jsem jim do toho tanku dal,“ prozradil novinář a propagátor sbírek na pomoc bránící se Ukrajině.

„Pokud ty zbraně zachrání alespoň jeden jedinej ukrajinskej život, tak to stálo za to,“ zdůraznil.

A jak se vlastně přišlo na to, že se tank bude jmenovat Tomáš? Jedna možnost podle Ondráčka je, že jde o odkaz na T. G. Masaryka. Ale pak je také možnost, že je to část věty: „Putine, to máš za to“.

Ve Standa show ocenil také pomoc, kterou Ukrajině poskytuje organizace Paměť národa. A zdůraznil přitom jednu věc. „Války se vyhrávají zbraněma. A čím víc zbraní, tím rychlejší konec. Mám dojem, že ten, kdo stojí na straně Ukrajiny, stojí na té správné straně. Lidi to tak vnímají,“ poznamenal Ondráček.

V myšlenkách se vrátil až do počátku tisíciletí, kdy na českém území mohl stát americký radar. A dodnes tu nestojí. I kvůli aktivitě organizace Ne základnám, za kterou Ondráček vidí ruský vliv. Ondráček to považuje z chybu.

„Když se na to zpětně díváte, tak je vám úplně jasný, že tam tekly peníze z Ruska a že to byla první z operací, kterou oni tady měli a pak už to jenom jelo dál. První prezidentská volba, druhá prezidentská volba. A další řada podivných věcí, které se tady děly, které někdo orchestroval a vodili si tady některé lidi jako užitečné idioty. Vodí si je i dneska. Ty, co tvrdí, že se na Ukrajině vyvíjejí netopýři, co roznáší AIDS. Ty lidi dělají mrk mrk, a tváří se, že přece vědí, jak to je. To je stejný jako s očkováním, jako ty blbosti, že si nás očipoval Bill Gates, aby věděl, kolik piv jsem si dal na chalupě,“ kroutil hlavou nad některými svými spoluobčany Ondráček.

Kroutil hlavou taktéž nad tím, že podobná proruská propaganda v klidu koluje na sociálních sítích, ale když někdo jiný napíše něco ostrého o Putinovi, bývá zablokován, protože bývá nahlášen.

Sám má na Rusko poměrně jasný názor. Mimo jiné i po návštěvě Moskvy, kde byl jednou před válkou a teď tuší, že už se tam asi nikdy nepodívá. „Já bych tam nežil ani za zlatý prase,“ prozradil bez okolků.

Rusy prý potkával taktéž v různých destinacích, kde byl shodou okolností zrovna na dovolené, na vlastní oči viděl, že se tam Rusové chovali nepěkně.

„A já když jsem se s nima o tom bavil, že proč, tak oni prostě milujou to velký Rusko a mají pocit, že když po roce 1945 ovládali celou východní Evropu, tak jsou jako národ předurčeni k tomu, aby od všeho měli klíče a rádi by dělali všem vedoucí. Jeden z mých překvapivých zážitků byla večeře s tlumočnicí v Petrohradu, která studovala v Praze. My jsme se začali bavit o politice a ona najednou říkala: vy tady mluvíte o tom Západu, ale to, že nejste součástí Ruska, to je jen dočasný. To zase přijde. A to bylo ještě v době, kdy byl Putin považován za demokrata. A já jsem si říkal, že to je teda ostrý. Ona byla přesvědčena, že nám bylo spolu těch 40 let hezky. Tak jsem si dal další dvě vodky a přestali jsme se bavit o politice,“ prozradil Ondráček.

Varoval také, že odstavení, či odchod Putina od moci, nemusí nic vyřešit. „Kde je jako napsáno, že po něm nemůže přijít ještě někdo daleko horší?“ ptal se.

A ten, kdo by chtěl sbírku pro Ukrajinu podpořit, může si koupit třeba magnet na lednici se vzkazem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nebo si koupit stolní hru, jejímž cílem je donést bombu do Ruska. „Ta hra je celkem drahá. Stojí 2222 korun, ale je drahá, protože všechny ty peníze jsou na podporu ukrajinské armády,“ prozradil Ondráček.

Nakonec věnoval pár slov i mediální scéně. K té se staví poměrně skepticky. Alespoň k soukromým médiím. Zdůraznil, že veřejnoprávní média nechává v tomto svém hodnocení stát stranou.

„Mně se po médiích vlastně moc nestýská, protože jsou ve strašně těžké situaci a nečeká je nic pěkného v téhle zemi,“ konstatoval. Mimo jiné i proto, že z mediálního trhu začali odcházet zahraniční investoři, média si koupili čeští hráči a ti si je koupili proto, aby jim to vydělalo peníze.

„Každý kdo si myslí, že média jsou vznešená věc, která tady je proto, aby říkala pravdu, tak ne. Primárně to slouží na vydělávání peněz. To je něco jako továrna na cvičky. Vyrábíte cvičky, prodáváte je a tím vyděláváte peníze. A teď neustále roste počet lidí, kteří konzumují média on-line. A vy, když vyrábíte klasické noviny, tak víte, že většinu zpráv už lidi vědí. A když víte, že to, co vám ty noviny dokáže prodat, je vlastní investigace, která je taky nejdražší, takže se to nepodaří,“ konstatoval.

Pro velké mediální domy, ať už české nebo zahraniční, je podle Ondráčka těžké, jak znovu získat peníze. Prý si není jist ani tím, že to zaplatí paywall.

