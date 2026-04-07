Nedostatek benzínu dělá Němcům problém. Kancléř pod palbou

Válka v Íránu pravděpodobně hned tak neskončí. A ropa, která normálně pluje v tankerech především do asijských zemí, neproudí nikam. V asijských zemích u čerpacích stanic poté rostou ceny, např. ve Vietnamu, a protože je energetický trh celosvětově propojený, vysoké ceny pohonných hmot se projevují i v Evropě, v Česku, na Slovensku i v Německu.
Ministr financí Lars Klingbeil a ministryně ochrany spotřebitele Stefanie Hubigová, oba z řad sociální demokracie, volají např. po zavedení flexibilního cenového stropu na pohonné hmoty, jaký je zaveden např. v Belgii či v Lucembursku. Klingbeil volá také po zavedení speciální daně pro ropné společnosti. Mluvčí pro hospodářskou politiku parlamentní skupiny SPD v Bundestagu Sebastian Roloff již dříve navrhl přímé platby osobám s nízkými příjmy, aby jim poskytl finanční úlevu.
Podle deníku Bild je však problém v tom, že ministři vlády o opatřeních na zkrocení cen pohonných hmot stále jen debatují a nekonají.
Speciálně zřízená pracovní skupina v Bundestagu, složená z poslanců CDU/CSU a SPD, nyní požaduje od federální vlády do pátku konkrétní návrhy, jak lidem pomoci.
Pracovní skupina mimo jiné navrhla paušální dotaci pro všechny, kteří platí daň z motorových vozidel, dočasné snížení daně z energie, snížení daně z elektřiny pro soukromé domácnosti a dočasné zvýšení příspěvku na dojíždění,“ napsal server deníku Bild.
Předsedkyně postkomunistické strany Die Linke Ines Schwerdtnerová nešetřila na adresu vlády kritickými slovy.
„Při pohledu na ceny na čerpacích stanicích v posledních několika týdnech člověk získává dojem, že federální vláda skládá vedle sebe jedno selhání za druhým,“ poznamenala Schwerdtnerová.
Jedním dechem dodala, že vláda CDU/CSU a SPD nemá žádný plán, jen debatuje a ropné společnosti dál vesele hromadí zisky.
Místopředseda parlamentní skupiny Strany zelených Andreas Audretsch konstatoval, že to, co dnes Němci zažívají, je „katastrofický důsledek“ fungování či spíše nefungování vlády Friedricha Merze.
„Evropa má v dlouhodobém horizontu dostatek udržitelných zdrojů, aby byla mobilní i bez dodávek ropy,“ uvedl Thomas Hirth, viceprezident pro transfer technologií a mezinárodní vztahy v Karlsruhe Institute of Technology (KIT).
Podle analýzy by Evropa mohla do roku 2040 pokrýt veškerou svou poptávku po palivech v silniční dopravě z obnovitelných zdrojů. A do roku 2030 by mohla EU pokrýt víc než polovinu. Autoři studie zkoumali množství biogenních surovin – jako jsou rostlinné zbytky, dřevní odpad a bioodpad – dostupných v Evropě.
Ve stejné době přichází vláda ve Slovinsku s nařízením, že lze tankovat jen 40 litrů paliva denně na osobu. Firmy a zemědělci mohou tankovat maximálně 200 litrů denně.
Premiér Robert Golob uvedl, že sklady v zemi jsou dobře zásobené. Cílem přídělového systému je rozšířit stávající rezervy a zabránit náhlému nedostatku paliva na čerpacích stanicích dříve, než se situace stane kritickou.
O situaci ve Slovinsku informoval např. server Brutzelstube-dolgelin.de.
