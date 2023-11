Nejdřív Kubišová, Holubová se rozplývala. Ale pak to začalo. Kreatury, vypráskat, vymést…

Herečka Eva Holubová se podělila se svými fanoušky o to, že 34. výročí sametové revoluce strávila s osobou, která se „nezaprodala“, je jí zpěvačka a herečka Marta Kubišová. Holubová na svém instagramovém účtu vyzdvihla, že se Kubišová za minulého režimu nebála říkat věci nahlas. Vyznala jí doslova lásku a označila za „bohyni“. A pak burcovala.

Holubová popsala, že pro dlouhé natáčení na Národní třídu nedorazila, ale později odpoledne si to vynahradila tím, že se setkala se symbolem svobody a sametové revoluce Martou Kubišovou, tu ve svém instagramovém příspěvku nazývá „bohyní“.

„Miluju ji a byla jsem šťastná, že jsem byla pozvaná na tento den s touto ženou,“ dodává k akci, kterou v Milevsku ku příležitosti výročí sametoví revoluce pořádal Petr Větrovský.

„Jsme přítelkyně, ona to říká všude nahlas, já to šeptám a vždy omdlívám. Vždycky jsem ji milovala, od dětství, když v jednom dětském časopise v roce 1967 odpověděla na otázku, zda věří v Boha ,věřím'. Já dítě z ateistické rodiny jsem vstoupila do katolického skautu,“ vzpomíná Holubová, čím pro ni Kubišová je a byla.

Zmínila, že na Kubišové si cení její odvahy: „Když k nám vtrhli Rusáci, byla jsem dítě, maminka mi ukazovala Národní muzeum zjizvené střelami agresorů a řekla: ‚Jsou to okupanti, ale nikde to neříkej.‘ Marta to říkala nahlas, její modlitba se stala modlitbou celého národa i mou. Dalším z mých majáků. Nezaprodala se,“ pokračovala herečka Holubová.

Kubišová je pro ni také inspirací pro svou skromnost a důstojnost: „Ještě dnes omdlívám, když od ní dostanu sms, která začíná ,Milá Evinko'. Její skromnost na jedné straně a lidská důstojnost na straně druhé, to se snažím naučit,“ dodala Eva Holubová.

Zklamání vyjádřila Holubová nad tím, že školství a zdravotnictví po sametové revoluci nezkvetá tak, jak si představovala. Naději ale vkláda do mladé generace a vyzývá k „vypráskání politiků".

„Jsou tu nové generace, pojďme s nadšením vypráskat všechny vypráskané politiky. Vy mladí a chytří nahraďte všechny politické kreatury, které tam nalezly po listopadu a vůbec neví, jak se u nás žije. Vymeťte i lobbisty, prospěcháře, neschopné žvanili a pak vláda věcí tvých se k tobě nevrátí, ó lide český,“ uzavřela Holubová.

Evě Holubové někteří zastánci demokracie nemohou však odpustit její podporu Petra Pavla v prezidentských volbách, a to pro jeho působení v komunistické straně. Podobně paradoxní chování vnímají i u Marty Kubišové, která ocenila jeho vítězství v prezidentských volbách a letos 28. října si z jeho rukou převzala státní vyznamenání.

