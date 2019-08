Nejen Trump! Od západních mocností přišly i další dobré zprávy pro Rusko

Na summitu nejvyspělejších nejvyspělejších států G7, padlo zásadní rozhodnutí. Rusko členem skupiny nebude. Nepatří totiž prý do rodinného klubu komunity liberálních demokratů, napsaly The Moscow Times. Trump však se svým názorem o potřebě jednat s Ruskem nezůstal osamocen. Kdo se přidal?

The Moscow Times psaly o probíhajícím summitu G7 ve Francii. Rusko nebude členem G7. Tak zněl verdikt člen této skupiny. G7 je sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa. Členi jsou Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo a Velká Británie s USA. Do roku 2014, tedy do doby, než napadlo Rusko Ukrajinu a anektovalo Krym, bylo členem právě i Rusko a skupina se tedy označovala jako G8. A právě i Rusko bylo na výročním summitu, který se koná v dnešních dnech, jedním z témat diskuze.

Trump totiž navrhl při diskuzi se navrátit k formátu G8, tedy dostat Rusko zpátky. V úterý řekl: „Často mluvíme, často mluvíme o Rusku, protože jsem byl na několika G7 setkáních. Podle mě prezident Obama, protože ho Putin přechytračil, si myslel, že bude lepší mít Rusko venku. Ale myslím si, že vhodnější bude mít Rusko zpátky, aby to bylo opět G8, protože hodně věcí, které probíráme, se týkají Ruska.“ Jak však poznamenaly The Moscow Times, tak se to s pochopením u ostatních států moc nesetkalo. Británie, Francie, Německo a Kanada se vyjádřily, že uskupení G7 je „rodinným klubem, komunitou liberálních demokratů,“ což prý Rusko není.

„Kvůli tomuto důvodu není možné dovolit prezidentovi Putinovi, který nereprezentuje myšlenku liberální demokracie, přijmout zpět,“ řekl nejmenovaný diplomat a dodal, že Trump tento názor nesdílí, kdy má naprosto odlišný názor, Trump upozorňuje, že kvůli záležitostem v Sýrii, Iránu a Severní Koreji, by Rusko mělo být pozváno k diskuzím G7. Jediný, kdo podpořil Trumpa, byl italský premiér, japonský lídr byl k tématu neutrální. Ruský ministr zahraničních vztahů Sergej Lavrov poznamenal, že neplánuje lobbovat za návrat Ruska do G7. „Život se posunul dál,“ řekl. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov později zopakoval Lavrovův komentář, kdy řekl, že návrat Ruska do G7 není cílem Ruska sám o sobě.

Trump však řekl, že je možné to, že Trump pozve Putina na summit skupiny G7 v roce 2020. Ten se totiž bude konat v USA. Kreml řekl, že pozvánku, pokud ji dostane, zváží.

autor: tle