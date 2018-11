Nejsou peníze. „Na žácích učitelům nezáleží, netěší se do školy,“ řekl ekonom. Může za to vláda, padlo u Moravce

Hosty druhé hodiny Otázek Václava Moravce České televize byli ministr školství Robert Plaga a ekonomové Daniel Münich a Jan Libich. Ekonomové se shodli na tom, že vláda Andreje Babiše hodně mluví o tom, jak je třeba zemi vrátit na špičku Evropy, ale v praxi dělá hodně pro to, aby se to nestalo. A společnost to premiérovi i dalším politikům stále promíjí.

Pánové debatovali o stavu českého školství. Moravec hned na úvod konstatoval, že kvalita něco stojí, ale současná vláda odložila navýšení platů učitelů. „Peníze všechno nevyřeší, ale bez těch peněz ty problémy budeme řešit jen těžko. Peníze jsou vlastně to nejjednodušší. Musíte je sehnat do rozpočtu a rozepsat je tam tak, aby tam opravdu byly. „Ale my jsme zatím nedokázali řešit ani tenhle nejjednodušší krok,“ upozornil Münich.

Plaga okamžitě oponoval, že sehnat peníze není zdaleka tak jednoduché, ale souhlasil s tím, že více peněz našemu školství opravdu pomůže. Libich okamžitě dodal, že Česká republika ve skutečnosti ještě snižuje výdaje na žáky, což jde zcela proti tomu, co politici proklamují.

„Hlubší problém je to, že společnost si neuvědomuje důležitost vzdělání, neuvědomuje si, jak se nám to vrátí, když budeme investovat do vzdělání,“ kroutil hlavou Libich. „Česká veřejná správa se dívá na správu věcí veřejných příliš krátkodobě. Česká společnost je v tomto ohledu příliš krátkozraká,“ doplnil Münich.

„Já souhlasím s tím, že míra podfinancování toho sektoru je obrovská,“ bránil se Plaga. „Ale nebudu souhlasit s tím, že se to ještě prohlubuje,“ dodal jedním dechem.

Ekonomy ale neuklidnil. Pánové trvali na tom, že současná vláda vydává na školství příliš málo peněz. Tuto skutečnost nelze zastřít a předstírat si, že je to v pořádku. „Když se podíváme na paty učitelů, tak oni jsou po 15 letech praxe jen asi na 60 procentech platů svých často méně vzdělaných středoškolských spolužáků,“ upozornil Libich. Pak se prý nesmíme divit, že se na pedagogické fakulty hlásí méně motivovaní studenti, zatímco ty nejlepší mozky míří např. na práva. „Já bych opravdu chtěl, abychom se zamysleli nad tím, jestli společnost chce, aby naše nejkvalitnější mozky seděly v soudních síních a hájily padouchy nebo máme chtít, aby ty nejkvalitnější mozky učily naše děti,“ předestřel svůj pohled na věc Libich.

Plaga si však trval na tom, že vláda zvyšuje platy učitelů, ale podle ekonomů nedělá dost. „Ve střednědobém a potažmo i v dlouhodobém pohledu na školství zkrátka peníze chybí. Záruka, že příští rok v lednu možná bude navýšen plat, i když tam ta záruka ještě není, natožpak navýšení v letech 2020 a 2021, tak to je nedostatečné,“ vypálil Münich. „Mně je vás pane ministře líto, my tady kritizujeme ty politiky. Ale my bychom se měli podívat i na nás jako na voliče a uvědomit si, že my jako voliči si nedáváme vzdělání jako prioritu,“ doplnil Libich. Průzkumy přitom ukazují, že vzdělanější lidé jsou později spokojenější s kvalitou svého života.

Plaga okamžitě kontroval, že věří v to, že v dalších letech peníze ve školství budou. Libich však přidal další varování. „Když srovnáme chuť žáků 4. tříd chodit do školy, tak chuť našich čtvrťáků je mnohem menší než chuť čtvrťáků na Západě. Stejně tak, když se jich zeptáte, jestli si myslí, že jejich učiteli na nich jako na žácích záleží, tak jsme opět na chvostu,“ nešetřil kritikou Libich. A to prosím v situaci, kdy hnutí ANO a ČSSD vládnou v této zemi už pět let.

Ministr školství za hnutí ANO souhlasil s tím, že je potřeba napumpovat víc peněz, ale trval si na tom, že naše školství je i navzdory nedostatku peněz na kvalitní úrovni. Libich dal ministrovi za pravdu v tom, že např. maše předškolní vzdělávání je na opravdu dobré úrovni. Ale na vyšších stupních už je to horší. Žáci si memorují tuny učiva, z něhož jsou pak zkoušeni před tabulí, ale třeba ve fyzice dělají poměrně málo pokusů, což je podle ekonoma škoda.

„Česká republika nemá mezi patnáctiletými žáky zájem o učitelskou profesi. A když už nějaký zájem je, tak je to u těch, řekněme, méně nadaných,“ varoval ve shodě s Libichem Münich. Ekonomové se shodli na tom, že by stát měl více monitorovat výsledky státních maturit a zamyslet se nad tím, o čem vypovídají. Měl by vědět, kolik lidí u maturit uspělo, na jaké vysoké školy se hlásí ti nejúspěšnější, kam se vydávají ti méně úspěšní a tak podobně. Tato data nám prý po hříchu chybí.

Máme však problém v ještě jedné věci. Podle ekonomů zapomínáme na mladé učitele, které stát hodí do vody, nedá jim na pomoc nějakého mentora a tito mladí lidé pak urychleně ztrácí své idealistické představy o školství a raději odchází jinam.

autor: mp