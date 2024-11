Nekvalitní silnice? Nepochopili jste metodiku hodnocení, vzkázal ředitel ŘSD

Stát dal v letech 2018 až 2023 na opravy a údržbu silnic první třídy 62,5 miliardy korun, přesto byla téměř třetina z nich v nevyhovujícím stavu, uvedli kontroloři. V některých případech podle nich byly peníze za opravy silnic vynaloženy neúčelně.

Šéf silničářů označuje tvrzení NKÚ o třetině silnic v nevyhovujícím stavu za hrubě nepravdivé. „Prakticky se jedná o malý vzorek kilometrů, které jsou v tuto chvíli v havarijním stavu tak, že by ohrožovaly bezpečnost,“ reagoval na otázku, jak velká část silnic první třídy tedy v tom zkoumaném období byla podle něj v nevyhovujícím nebo havarijním stavu.

Tento rozpor podle něj zapříčinil nepochopení hodnocení vozovky ze stran kontrolorů. „Plyne to z nepochopení klasifikačních stupňů hodnocení kvality vozovky. My máme jasnou škálu hodnocení kvality vozovky od jedničky až do pětky, kdy stupeň pět je nejhorší. Ukazuje nám to aktuální stav vozovky, kam máme vstoupit s plošnou opravou,“ uvedl v rozhovoru Mátl.

„Není potřeba oprava komunikací, které v tuto chvíli nejsou na hraně životnosti,“ upozornil.

Teprve až se to dostane do stavu nevyhovujícího či teoreticky havarijního, teprve v té chvíli se připraví a udělá plošná oprava, protože běžná údržba už se stává neefektivní, pokračoval Mátl. Takto se standardně postupuje rok od roku, je to de facto cyklická údržba silniční sítě.

Vysvětlil, že Ředitelství silnic a dálnic v podstatě označuje jako nevyhovující úseky, které jsou vyhovující, a NKÚ, které vychází z těchto údajů, to převzal. „Z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy to znamená bezpečnost pro řidiče, ta komunikace je vyhovující. Samo NKÚ ve vypořádání v závěrečném protokolu taky konstatovalo, že tímto nelze říct, že komunikace je nebezpečná, ale komunikace v té chvíli pouze vykazuje dílčí závady, které je potřeba opravit plošnou dílčí opravou, nikoli běžnou údržbou,“ doplnil Mátl.

Psali jsme: Výstavba českých dálnic v roce 2024 – přibude až 118 km dálnic Nejsem žádná komunistka, rozčílil Skopeček dámu od Zelených Hon na řidiče? To je lež, rozčiluje se ministr Kupka. My nabízíme celý příběh Dusno kolem obchvatu Českých Budějovic. Kupka chce peníze, řidiči zuří. Vložil se Kuba