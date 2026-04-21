Německá armáda by mohla využít i důchodce

21.04.2026 12:34 | Zprávy
autor: Miloš Polák

V Německu leží na stole návrh, podle kterého by součástí aktivních záloh armády mohli být i občané ve věkové skupině 65 až 70 let. Prezident Asociace záložníků Bastian Ernst tady vzhlíží k Finsku.

Foto: Youtube Bundeswehr
Popisek: Bundeswehr

U našich západních sousedů se začala vést debata, zda by nebylo vhodné v aktivních zálohách armády udržet i starší občany. Až do věkové hrance 70 let. S tímto požadavkem přišel Nový prezident Asociace záložníků Bastian Ernst, kterému je 39 let. Argumentuje přitom tím, že dnes jsou často lidé v dobré fyzické kondici i ve vyšším věku a toho by Německo mělo jednoznačně využít.

„Lidé zůstávají déle v kondici,“ řekl Ernst pro Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Neměli bychom plýtvat cenným zdrojem těchto lidí s životními a profesními zkušenostmi. … A pokud si stěžujeme na problém s náborem na straně mladých, pak bychom se měli zlepšit i na druhé straně věkové pyramidy,“ dodal.

S iniciativou přichází v době, kdy německý ministr obrany a jeden z nejpopulárnějších politiků v zemi, sociální demokrat Boris Pistorius představí novou koncepci německé armády. Plán, který nastíní, jak Německo hodlá reagovat na budoucí hrozby.

„Jedna věc je jasná: Bundeswehr má masivně růst. Do roku 2035 se plánuje nejméně 260 000 aktivních vojáků a 200 000 záložníků,“ napsal k tématu nejčtenější německý deník Bild.

V národě s 81 miliony obyvateli lze říct, že zkušenost s vojenskou službou mají miliony lidí. Otázkou však je, kolik z nich by bylo ochotno působit v aktivních zálohách. Aktivních záložníků dnes Bundeswehr má asi 60 tisíc. Samotná Asociace záložníků má přibližně 110 000 členů. Ernst proto požaduje, aby „úkolem nového systému vojenské registrace bylo nyní přesně zaznamenat počet.“

Záložníci musí být dostatečně vybaveni, stejně jako vojáci v aktivní službě. Potřebují uniformy, vozidla a další vybavení, stejně jako smysluplné příležitosti k výcviku,“ zdůraznil také Ernst.

Vedle Německa postavil příklad Finska.

„Vezměte si například Finsko. Je moderní, liberální a demokratické. Přesto se tato země i přes brannou povinnost nezhroutí a v případě útoku dokáže zmobilizovat 500 000 vojáků. A Finsko má sotva více obyvatel než Berlín,“ podotkl Ernst.

Psali jsme:

To by u Moravce nešlo. Řezníček a Vondráček se drsně pohádali
Zvrat u Petra Pavla? Podpořil ho poslanec ANO
Šílenost Fialovy vlády. Vystrčil přišel o letadlo na Tchaj-wan a rozjelo se peklo
„Pustili jsme do Evropy moc lidí, kteří sem nepatří.“ Slavný kuchař Ridi se odvázal

 

Další články z rubriky

Do ČT už nesmí, ale ví, jak dopadne nová spacáková revoluce

12:00 Do ČT už nesmí, ale ví, jak dopadne nová spacáková revoluce

Je možné, že se historie bude opakovat, v ČT opět vytáhnou spacáky a začne druhá okupační stávka. Do…