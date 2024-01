Německo se zastavilo, a není to mrazem. Traktory blokují dálnice, stojí doprava. Vláda odmítá ustoupit

Německo je paralyzováno blokádou naštvaných zemědělců, kteří zablokovali dopravu na mnoha místech země. Zemědělci, kteří protestují proti chystanému snížení dotací na zemědělskou naftu a zrušení dalších úlev, zablokovali centra měst včetně Berlína, Mnichova, Mohuče a mnoha dalších.

V centrech měst se pohybují tisícovky traktorů a na okolních tazích vznikají desítky kilometrů dlouhé kolony. Lidé mají problém dostat se do práce, automobilka Volkswagen dnes na několika místech raději zastavila výrobu. Německá vláda ale nehodlá ustoupit a na schválených změnách trvá.

Zemědělci dnes ve velkém protestují kvůli chystanému snížení dotací na zemědělskou naftu a zrušení dalších úlev. Odhaduje se, že dnešní protesty mohou být vůbec největší v historii moderního Německa. Zemědělci svými vozidly blokují přístup k dálnicím a centrům měst.

Zablokovány byly i hraniční přechody s Českou republikou, což ráno nemile překvapilo pendlery za prací. V poledním vysílání České televize se řešilo, jak je možné, že o demonstracích hned za hranicí nebyli občané ČR informováni.

Protestující se na německých komunikacích objevili už v noci.

Jen v Mnichově policie uvedla, že k městu doprovodila asi 5 500 traktorů z okolních regionů. Na pozdější dobu bylo naplánováno shromáždění v centru bavorské metropole. Úřady ve spolkové zemi Braniborsko uvedly, že protestující zemědělci zablokovali celá města včetně Brandenburgu a Chotěbuzi.

Berlínská policie uvedla, že na ulici 17. června mezi Braniborskou bránou a slavným Vítězným sloupem napočítala 566 traktorů, nákladních a osobních aut, dodávek a přívěsů a dalších 550 lidí šlo pěšky.

