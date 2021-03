Nenávist k ČR: Loket Kúdelovi? Britská TV jásá. Nad tím dohra u nás

reklama

Český fotbalový národní tým nastoupil v úterý večer k utkání kvalifikace mistrovství světa ve Wallesu. Nakonec prohrála 1:0, na utkání ovšem znovu padl stín politiky. A to už před zápasem.

Ve chvíli, kdy už všichni byli připraveni k zahájení hry na svých místech, všichni fotbalisté Wallesu a s nimi i rumunští rozhodčí poklekli v gestu, vyjadřujícímu podporu hnutí Black Lives Matters. Toto pokleknutí se stalo významným symbolem především v USA, ale i ve Velké Británii, kde v posledním roce některé přistěhovalé menšiny důrazně vyžadují pokání země za její imperiální minulost.

Některá česká média po zápase kromě porážky udělala aféru i z toho, že čeští fotbalisté se ke gestu nepřidali. „Češi v Cardiffu na podporu hnutí Black Lives Matter nepoklekli,“ hlásal titulek Aktuálně.cz. Jiná média posměšně napsala „Nepoklekli, ani nebodovali“. Absence gesta pokory si povšimla i některá britská média.

Čeští fotbalisté ovšem svou podporu boji s rasismem vyjádřili jinak. V prohlášení Fotbalové asociace České republiky reprezentace již dopředu avizovala, že svůj postoj vyjádří položením ruky na levý rukáv dresu, na kterém měli vyšité logo „Respect“ programu UEFA proti rasismu. Důvodem je, že gesto pokleknutí podle nich přestalo být „apolitické“, což je jedna z hlavních zásad UEFA. Ze záběrů bylo zřejmé, že domluvené gesto čeští fotbalisté před zápasem skutečně provedli.

Britská televize si mezi českými fotbalisty pro detailní záběr neomylně vybrala hráče s číslem 17, obránce Ondřeje Kúdelu, aby divákům ukázala, zda aktuálně nejnenáviděnější Čech na britských ostrovech vyjadřuje patřičně transparentně svůj postoj k rasismu.

Kúdela před dvěma týdny v utkání Evropské ligy na půdě Glasgow Rangers měl urazit hráče skotského klubu černé pleti Glenna Kamaru. Ten tvrdí, že urážka, kterou nikdo jiný neslyšel, byla rasistická. Případ měl dramatické pokračování, když Kúdelu nejprve skotští fotbalisté naháněli po hřišti, poté obvinil domácí trenér na tiskové konferenci a nakonec jej měl v útrobách stadionu sám Kammara napadnout pěstmi.

Případ vyvolal ve Velké Británii velký rozruch, média psala o rasismu jako o hotové věci a v diskusích pod články se psalo o „bílých lhářích“, případně s nadávkami na východoevropský původ hráče.

Ondřeje Kúdelu nakonec jeho klub Slavia Praha původně nechtěl na britské ostrovy s národním týmem vůbec pustit, neboť mu právník Aamer Ambar, který se Kammarova případu ujal, vyhrožoval policejním výslechem a snad dokonce vazbou.

Nenávist britských médií vůči Ondřeji Kúdelovi byla ještě výrazněji demonstrována ke konci zápasu. Český obránce se dostal do střetu s Garethem Balem, kapitánem a hlavní hvězdou walleského týmu. Po jeho ostrém a podle záběrů zcela vědomém zásahu loktem do obličeje skončil v bolestech na zemi.

Do mikrofonu britské televize nad záběry bolestí zkrouceného hráče pobaveně zaznělo: „No, myslím, že ve fotbalovém světě není moc lidí, kteří by se zlobili, když vidí, že dostal do obličeje.“

Proti oslavě ostrého zákroku, po kterém Ondřej Kúdela musel střídat, se v komentáři pro Seznam Zprávy ohradil i český fotbalový komentátor Jaromír Bosák: „To, že kolega komentátor Sky Sports do přímého přenosu pronese, že se nikdo nemůže divit, respektive zlobit, že právě Kúdela byl tímto způsobem atakován, mi bere dech. Schvalovat hrubý, surový zákrok, to je něco, co si komentátor nemůže dovolit.“

V šoku byl i Jiří Hošek, někdejší zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii, který přitom v kulturních střetech mezi anglosaským a středoevropským světem stojí často spíše na britské straně.

Z toho jsem v šoku. Komentátor Sky po Baleově loktu v Kúdelově obličeji pronese: „... sections of the football community won't be too upset to see him take a blow to the face.“ „Moc lidí z fotbalového prostředí se nebude zlobit, že (Kúdela) dostal do obličeje.“ Ubohé a podlé. https://t.co/4qf6R8ZSJj — Jiří Hošek (@hosekj) March 30, 2021

V diskusi pod jeho příspěvkem se objevilo i upozornění, že komentátor měl svým způsobem pravdu, když říkal, že mnoho lidí fyzický útok na Ondřeje Kúdelu ocení. Poukázal na twitterový účet hráče Garetha Balea, kde po zápase dostával k tomuto úderu loktem množství gratulací.

