Nepouštějte v kavárnách: Xaver, Foldyna a Hyťhová v jednom studiu

reklama

Hyťhová hned v úvodu uvedla, že Trikolóra je podle jejích slov jediná pravicová strana na současné politické scéně. „Chceme nízké daně pro lidi. Chceme jednotnou patnáctiprocentní daň, dále podporujeme referendum o vystoupení z EU nebo českou měnu,“ přiblížila politička a pokračovala, že děti by měly být ve školách bez roušek a bez testu. „Chceme je těchto nesmyslů zbavit,“ konkretizovala. Trikolóra chce patnáctiprocentní daň, aby lidé měli motivaci tady pracovat a nastartovat ekonomiku. „Chceme bohatý stát pro lidi,“ konkretizovala v XTV s tím, že ušetřit by se podle ní dalo na úřednickém aparátu až o třicet procent.

Foldyna zase vyzdvihl, že SPD je jediná strana, která hájí národní zájmy, Českou republiku a tradiční rodinu. „SPD brání a prosazuje tradiční hodnoty,“ podotkl s tím, že to je základní politika SPD. „Do toho se proto promítá podpora českého průmyslu, jsme proti investicím do armády, také jsme proti inkluzi. Jsme pro zachování české koruny a tvrdě proti euru,“ uvedl v kontextu cílů SPD. Podle něj je potřeba podporovat české firmy a české podnikatele. Je to také o racionalitě přístupu. „Jestli vláda udělala chybu, tak zavřela malé české prodejce a nechala tady podnikat velké řetězce, které odvádějí daně někde jinde,“ řekl na adresu proticovidových opatření. To byla podle něj velká chyba. Peníze českého daňového poplatníka musejí být ve prospěch českého občana, nikoliv podporovat neziskovku v Kongu, jak uvedl doslova Foldyna.

Jaroslav Foldyna



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Učňovské školství bylo dalším tématem. „Jeho prestiž bohužel upadá,“ dodala politička s tím, že tito lidé budou chybět a bude po nich sháňka. Je potřeba, aby tito lidé byli oceněni i ve společnosti. Podle Foldyny je důležitá motivace lidí na oborech, které potřebujeme. Třeba prostřednictvím bonusů po učňovské zkoušce. „Máme samé ekology, politology, každý je chytrý jak dvě vesnice,“ lamentoval ústecký politik s tím, že je potřeba vrátit prestiž těmto oborům.

Došlo i na témata důsledků covidu, především v lidské rovině než ekonomické. „My rozhodně nechceme podporovat práci z domova. Je normální chodit do práce a pracovat,“ apelovala hned ostře Hyťhová s tím, že je potřeba vrátit zpět lidem normální život. Podle moderátora klesla i důvěra ve společnosti. Podle ní by mělo být vše na bázi dobrovolnosti, řekla v kontextu očkování. „Opravdu je načase žít svým vlastním životem,“ dodala a připustila, že sama není očkovaná. Tomu mírně kontroval dřívější sociální demokrat. „Takhle vehementně bych se do toho nepouštěl, nejsem odborník na virologii a ani kolegyně asi není, je pravdoua, že otázka covidu se příliš zpolitizovala,“ přitakával s tím, že nikdo nepředložil fakta ohledně vakcín a jejich škodlivosti či bezzávadnosti. Souhlasil, že to je otázka dobrovolnosti. Zmínil ale také věc profesní odpovědnosti. Uvedl to na příkladu sestry na onkologii, kde je ke zvážení, zda by sestra měla být naočkovaná a za to odměněná. Politička ale s tímto tvrzením nesouhlasila a argumentovala tím, že i očkovaní lidé a zdravotníci klidně mohou covid roznášet. Hyťhová dále znovu zopakovala, že by nechala lidi normálně žít.

Mgr. Tereza Hyťhová



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přešlo se také k ožehavému tématu EU. Moderátora zajímalo, co by případně bylo dál, kdyby skutečně referendum o EU rozhodlo o vystoupení z Unie. Podle ní by se nejdříve mělo nadřadit ústavní právo ČR nad sekundární evropské právo. To, co se dnes děje ve Velké Británii, je podle ní normální. „Situace není tak kritická, jak ukazují média,“ dodala k faktu, že bychom na situaci vydělali tím, že bychom měli suverénní stát a vlastní zemědělství, hospodářství. „My máme v programu referendum o vystoupení, nikoliv vystoupení z EU,“ zkonkretizovala. V této otázce se s kolegou Foldynou víceméně shodovali. „Pokud jsme vstupovali na základě kolektivního rozhodnutí ve společnosti, je pošetilé po několika letech říkat, že soustružník nemá právo o tom rozhodnout, protože není dostatečně chytrý o těchto věcech rozhodovat,“ zhodnotil Foldyna přístupy dnešních liberálů. Připomněl, že se jedná o demokratické rozhodování. Podle něj se EU stejně rozpadá a jednou rozpadne. Nebude to tak jen díky referendu České republiky. „Nikdo nám nebude poroučet, co máme dělat,“ dodal, že se státy by ČR dál ekonomicky spolupracovala.

Oba političtí kandidáti jsou z Ústeckého kraje, proto došlo i na palčivé problémy tohoto kraje. „Naše občany tíží sociálně vyloučené lokality,“ zhodnotila Hyťhová. Podle ní řešení může být v razantní redukci systému sociálních dávek. Další generace musejí chodit do škol, aby z těch dětí nevyrostlo to samé, co dělají jejich rodiče. Umírněné snahy o řešení tohoto problému podle ní nikam nevedly, proto se musí udělat radikální řez. S ní naprosto souhlasil politický konkurent Jaroslav Fodyna. Připustil, že se nejedná o politický boj. „My v tom žijeme,“ dodal. SPD navrhla ve Sněmovně zpřísnění podmínek pro vyplácení dávek v hmotné nouzi. „Lidé, kteří se nechovají tak, jak by se chovat měli, tu dávku nedostanou,“ uvedl s tím, že se musejí nastavit mantinely. Není možné podle něj, aby se zneužívalo několik typů sociálních dávek pro takzvané nepřizpůsobivé. „Celá řada lidí v Ústeckém kraji je nezaměstnatelná. Musí je zaměstnat stát, a ne jim vyplácet dávky,“ zuřivě apeloval. Připomněl, že se ale nebavíme jen o Romech, jedná se podle něj o celorepublikový problém bez ohledu na rasu. Problém může být i u „smažek“, dodal Foldyna a moderátora ihned zajímalo, koho za ty „smažky“ považuje. „Zeptejte se pana Bartoše, ten vám to objasní,“ řekl a pokračoval: „To jsou ti, kteří jsou na různých drogách a žijí v těchto ghettech, protože se naučili parazitovat na tomto systému,“ uzavřel.

Psali jsme: „Ať mi to třetí pohlaví ukážou. Nebo snad raději ne“. Okamura rozbalil Jarmark přímo pod okny Bakalových novinářů Hyťhová (TSS): O čem se hovoří méně - jak zvedat důchody Podvod České televize na občanech. Po šarádě se „sociologickým průzkumem potenciálu“ chce poslankyně úplně zrušit povinné poplatky Foldyna udeřil: Hlídat všechny podezřelé, převážně muslimy, jestli se jim nepomotají tykadla a nepobijí mačetou třeba školku? To nejde! Takže...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.