Nestrašte Bursíkem. Spíš pracujte na tom, aby byla Praha průjezdná! Portlík tepal Piráta, který se oháněl bezuhlíkovou Prahou

Do programu Pro a proti v Českém rozhlasu Plus přišli debatovat zástupce Pirátů Jaromír Beránek a zástupce ODS Tomáš Portlík. Tématem byla budoucnost dopravy v Praze. „Zásadní změna v dopravě je nevyhnutelná. Nebude to bolet,“ slíbil Beránek. Na program pak reagovali Piráti na svém facebooku, to se ovšem nelíbilo Portlíkovi…

„Praha by během 11 let měla snížit emise CO2 o polovinu a do roku 2050 být úplně bezuhlíková,“ uvedla debatu moderátorka. O tom, jak a zda toho dosáhnout, přišli do pořadu Pro a proti debatovat Jaromír Beránek za Piráty a Tomáš Portlík za ODS.

První otázkou je, zda se má razantně změnit doprava v Praze a zda má být do roku 2050 Praha bezuhlíková. Tomáš Portlík odpověděl jako první: „Myslím si, že to je hezký cíl, ale že je příliš ambiciózní na to, co vedení dokáže a jakým způsobem plní své dosavadní cíle. Myslím si, že Praha má pracovat na tom, aby byla zprůjezdněna, aby byl dokončen dopravní skelet kolem Prahy a aby byly udělány radiály, myslím si, že filozofie toho, že zacpeme silnice a lidi nebudou chtít do auta, nebude v praxi fungovat a může nám přinést na ulice ve finále více smogu, jak to tak u dobrých záměrů bývá,“ odpověděl Portlík.

„Já si zcela upřímně myslím, že zásadní změna je nevyhnutelná. Lidé si to dost dobře uvědomují a zatím si to nejsou ochotni přiznat, ale ono to nebude bolet, to bude souhrn měkkých opatření, která budou následovat jedno po druhém a ta doba, co vypadá z dnešního pohledu velmi vzdálená, přijde dřív, než si to dokážeme představit,“ odpověděl na tu samou otázku Beránek.

Moderátorka se zeptala Beránka, jak myslel to, že to nebude bolet. „V poslední době se ukazuje, že ten trend je jiný, mladí lidé si osobní auta ani pořizovat nechtějí,“ šokoval pirát a dodal, že je zde rozmach sdílených služeb, a taky úspěchy české železnice. „Já chápu, že pro český průmysl, který je na individuálním automobilismu hodně silně postavený, tak to může být bolestivý krok, ta změna z klasické konvenční, fosilní pohonné strategie, na tu bezemisní, elektrickou,“ řekl. A poté ještě k tomu dodal, že pro občany ta změna může být pozvolná.

„Mladí lidé samozřejmě tvoří nějaký trend a vytvářejí skupinu lidí, co vytváří nějaký způsob dopravy, ale zapomínáme na tu skupinu lidí, co si nemůže to dražší elektrické auto dovolit. Těch je významná většina v tuto chvíli. Než ta skupina doroste a vytvoří to silné procento Prahy, které bude ovlivňovat způsob dopravy v Praze, tak to potrvá více let, než jsou v tuto chvíli, plány těch, co tu ambiciózní myšlenku vyvíjejí,“ oponoval Portlík.

Na otázku, zda by to lidem ekonomicky ublížilo, pokud by s auty se spalovacími motory nemohli do centra Prahy, tak odpověděl, že primárně je povinností hlavního města Prahy vyjednávat se státem takové možnosti, aby byla objízdná trasa, aby byla alternativa pro ty, kteří jsou mimopražští. „Druhou povinností pražské reprezentace je ochrana vlastních obyvatel před tou dopravou zvenku, která udává rozmezí 200 až 500 tisíc vozidel denně, to jsou ti, co do Prahy dojíždějí, to je číslo, co nesmírně zatěžuje naše ulice, a třetí věc je, jakým způsobem se s tím budou vyrovnávat. Pokud vytvořím skelet a zavedu takzvané nízkoemisní zóny, tak se nemusím čistě vázat na elektromobil, protože samozřejmě ta cena elektromobilu je nějaká, otázka je, jaká bude za rok, za dva, za tři. Evropská unie, to její nařízení není jenom o uhlíku, ale i o noxech, oxidech dusíku, což jsou další emise, které jsou k roku 2021 na nějakých 95 gramech na kilometr. To je ekvivalent tří a půl litru nafty a čtyř litrů benzinu a k roku 2025 dokonce 80 gramů na kilometr, tedy pokud budou plnit auta tyto emise, tak už jenom samo ovzduší se zlepší.“

Na Portlíka reagoval Beránek. Řekl, že s tím skeletem má pan Portlík pravdu a je nutno pomocí měkkých opatření naučit lidi, aby nejezdili s auty do centra. A pak dodal, že je třeba říkat lidem o alternativě k autům, což je vlaková doprava. „Piráti nejsou žádní ekologičtí fanatici. My razíme heslo ‚Ekologie bez ideologie‘, toto heslo řídí celý náš program. Hledáme opatření, která jsou zejména měkčí a pokud jde o ta tvrdší opatření, tak ano, je zde nepochybně nutnost dobudovat vnitřní okruh, abychom odklonili tu dopravu z města,“ doplnil. A na otázku, jak dlouho to potrvá, odpověděl, že do roku 2030.

„Pane Portlíku, vás bych se ráda zeptala, jestli není dobré už to, že vedení Prahy zvedá to klimatické téma tak vysoko v prioritě důležitosti, protože zkrátka je to výzva a největší výzva podle nejen současného vedení Prahy v současnosti, že je to něco, v čem by měla všechna vedení Prahy pokračovat?“ zeptala se moderátorka.

„Tak zcela jistě, musím říct, že mí předkové v rámci ODS to takhle dělali, a je to něco, co k nám nějak patří. Já bych tu výzvu bral vážně, kdyby to bylo doprovázeno nějakým opatřením, které by mělo kredibilitu, ale jmenování pana Bursíka do čela komise pro udržitelnou energii, který má za sebou dva velké projekty v rámci obnovitelných zdrojů, a to solární panely a dotační podvod, který známe, byl jeden z nejvyšších a budeme se s tím potýkat ještě tak deset let. Pak jsme tu zažili řepku, která přimícháváním do biopaliv ničí nejen auto, přírodu, tak to u mě důvěru nebudí. Bavili jsme se tu o tom skeletu, ale to je pro nákladní dopravu. Ale to, co můžeme udělat, zmiňovala jste na začátku, že jsem z Prahy 9 a na Praze 9 jsme se domluvili s Dopravním podnikem před více lety, že vyzkoušíme tzv. elektrobus, protože kvůli dojezdovým vzdálenostem jsou baterie komplikace, vyzkoušeli jsme trať, která vede z Palmovky na Prosek, trať se osvědčila. Je třeba tlačit na tu MHD, poskytovatele svozu odpadu, potencionálně přepravní služby, aby byly ekologičtější. Jedna věc, co tady nezazněla, když jsme všichni nadšení z elektroaut. Praha má příkon nějakých 1000 MW. Letos těch 1000 MW Praha poprvé překonala asi z toho důvodu, že Pražané zapínali klimatizaci. Pro představu posluchačů. 1000 MW je doslova jeden blok jaderné elektrárny Temelín. Jaderná energetika se na celkovém energetickém mixu podílí 40 procenty,“ řekl Portlík.

„Pan kolega Portlík mi v tomhle ohledu krásně nahrál, protože jsem v současnosti tím zastupitelem, který se za Prahu věnuje přípravě koncepce elektromobility a myslím, že nic podstatného skutečně nepodceňujeme. Máme čtyři odborné komise, co se věnují jednotlivým složkám, budoucnosti elektromobility v Praze, a je třeba uvést některé mýty na pravou míru. Předně ve chvíli, kdy se dobíjejí elektromobily v pomalém režimu, což se týká většiny pravidelných řidičů, se mohou dobíjet přes noc. Průměrný nájezd řidiče se pohybuje 45 km. To pro elektrickou síť představuje minimální zátěž. Jaderná energetika v současnosti je pro nás nezbytnou součástí energetického mixu, ale nám se jedná o to, aby byla omezována ta fosilní uhelná energetika,“ vysvětlil pirát.

Beránek si nemyslí, že se bude jednat o nějaké velké skoky, domnívá se, že kroky budou pozvolné. Prý si musíme klást ambiciózní cíle, lidé jsou pohodlní a vyhovuje jim současný způsob dopravy. „Musíme občany motivovat, aby chování přizpůsobili dnešní realitě, která je v zemích na západ od našich hranic odlišná,“ řekl. Motivovat je chtějí například pomocí možnosti parkovat zdarma na modrých zónách.

Portlík řekl, že se jedná o nedostatečné možnosti motivací, kdy se navíc parkování zdarma na modrých zónách umožňuje. „Politici nemají rozhodovat o tom, které technologie se budou používat, ale pouze stanovovat emisní limity a pozitivně motivovat lidi k tomu, aby měli chuť si svůj vozový park obnovovat,“ zakončil Portlík.

Debatu však sdíleli na svém facebooku Piráti s popisem „Pěkně, Jaromír Beránek!“

„Piráti nejsou žádní ekologičtí fanatici. Razíme heslo ‚ekologie bez ideologie‘. Hledáme zejména měkčí opatření, a pokud jde o ta tvrdší, je nepochybně třeba dobudovat vnitřní okruh Prahy.“

Všichni víme, že se svět mění a že je na to třeba reagovat. Že současný vývoj dopravy je neudržitelný. Vtipné je, že když přicházíme s pozitivními změnami, ODS Praha jde proti. Přitom právě za vlád ODS skokově stoupaly počty automobilů (včetně těch ojetých). Nebylo to přitom promyšlené systémově ani ekologicky, a teď je z toho problém nás všech. Město je ucpané, trápí nás smog, centrum se přehřívá. Nebýt nepromyšleného jednání předchozích vlád bez ohledu na budoucnost, dnes tak masivní okruh ani nepotřebujeme stavět...

Tento status se ovšem nelíbil druhému účastníkovi debaty – Tomášovi Portlíkovi, který odkazoval na příspěvek Pirátů takto:

Úkolem dnešní politické reprezentace není děsit Pražany Bursíkem. Namísto obviňování je potřebná diskuse. A hlavně začít něco dělat!

Piráti před komunálními volbami ve svém programu pro lepší dopravní obslužnost uváděli následující věty: „Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat.“ Uplynul rok od voleb a předseda komise pro udržitelný rozvoj Martin Bursík „slibuje“ Pražanům poslední auta se spalovacím motorem, zatímco předseda pražské pirátské buňky Jaromír Beránek všem vzkazuje, že je to nebude bolet...

U řady Pirátů se začíná stávat častým jevem, že začnete-li argumentovat, z něčeho vás obviní. Na svém facebookovém profilu obvinili například ODS z toho, že za jejího vedení se zvýšil počet automobilů, což podle nich nebylo promyšlené systémově ani ekologicky, a teď je z toho problém nás všech. Nebýt toho, nepotřebujeme prý dnes okruh stavět, uvádějí dále ve svém komentáři.... K tomu, že jsme nezavedli centrálně řízené hospodářství a nenařídili automobilkám, kolik aut mají vyrábět, stejně jako zákazníkům, kolik aut si smějí koupit, se vyjadřovat nebudu – historie je totiž plná dobrých příkladů. Možná nám ale jen naznačují, že ono pirátské „ekologie bez ideologie“ neplatí a namísto toho se více blíží: TO STOP CLIMATE COLLAPSE, WE MUST END CAPITALISM.

K poznámce o nepotřebě skeletu v případě neexistence aut je třeba uvést, že dopravní skelet mají dokončený téměř všechna větší města na západ od nás, musím dodat, že poslední významná stavba vznikla právě za vládnutí ODS. Od té doby se nic neděje a primátor Hřib v této pasivitě pokračuje. Za hloupé také považuji obvinění, že ODS Praha jde proti změnám. K tomu ale doporučuji poslechnout si celý rozhovor, protože z něj si uděláte mnohem lepší představu, než z pirátské „propagandy“ na jejich pražském profilu. Dlouhodobě tvrdím, že Piráti jsou faktickou levicí a jejich oficiální vyjádření to jen potvrzují, ačkoli se k tomu nehlásí.

Také zde musím znovu připomenut, že první elektrobusová linka vznikla právě na Praze 9 po dohodě kolegů z Prahy 9, města a Dopravního podniku, a.s. dávno předtím, než začal klimatický populismus u politiků (https://www.tvarchitect.com/clanek/trolejbusy-v-praze-uz-dnes-se-v-nich-muzete-svezt/). Kombinace baterií a dobíjení ve svahu ukázala ekonomičnost celého projektu a po úspěšném pilotním projektu se připravuje jeho rozšíření do Vysočanské estakády a následně ulice K Žižkovu a dále pak do ostatních částí Prahy. Co se týče úprav v krajině, zvyšování retence vody a snižování tepelné zátěže, i v této oblasti vzniklo několik nových projektů na území Devítky, jako např. (https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/rokytka-20181002.html). Obvinění, že ODS Praha jde proti pozitivním změnám, není ničím jiným, než strachem z debaty, která ukazuje na argumentační prázdnotu schovanou za touhu po politických, resp. volebních bodech.

Co se samotného oxidu uhličitého týče, ze silniční dopravy se jej do atmosféry dostává přibližně 10 procent a evropský podíl dělá na tomto čísle zhruba 9 procent, kde významnou část tvoří nákladní doprava.

Do roku 2021 musí výrobci dle nařízení EU srazit emise na 95 g/km (zhruba 3,5 litrů nafty a čtyři litry benzinu na sto kilometrů) a do roku 2025 tuším dokonce na 80 g/km.

Pozornost by se měla více zaměřit na tzv. emise NOx, prachových částic či benzoapyrenu (které jsou na rozdíl od CO2 lidskému zdraví škodlivé), kde automobilky po emisních aférách dosáhly pokroku. Např. při oxidu dusíku byl zjištěný průměr 26mg/kg a zůstává tak hluboko pod normou. Pokud jde o emise NOx a pevných částic vypuštěné při výrobě elektřiny, ty jsou zatím horší, nežli u moderních benzinových aut.

Celoživotně razím heslo, že úkolem dobré veřejné správy je lidem nabízet alternativy, a ne je vychovávat. A dříve, než se zase objeví komentáře některých fanatiků o tom, jak jsem proti snižování emisí, doporučil bych poslechnout si celý rozhovor zde https://plus.rozhlas.cz/zasadni-zmena-v-doprave-je-nevyhnutelna-nebude-bolet-slibuje-predseda-prazskych-8037409

Co na to říkali komentující v diskusi?

Jaromír Šveřepa napsal: Proč jste kooptovali slunečního barona Bursíka, to nechápu. Vždyť jenom škodí!

Martin Šindelář si stěžoval na špatný přístup ke kolařům: „Kdyby šlo malinko v rámci drobných opatření zapracovat na tom, aby byla Praha více přátelská ke kolařům, tak by to bylo skvělé. Chápu řidiče i chodce, že se vztekaj, ale mít lépe určené hranice možností, možná by toho adrenalinu nebylo tolik potřeba.“

Pavel Novák si myslí, že auto je třeba: „Většina mladých nepotřebuje auto, ale když nemá na byt v Praze a odstěhuje se za Prahu, kde autobus jezdí 4x denně, tak hned zjistí jak auto potřebují.“

Zastupitelka ODS Jaroslava Janderová napsala: „Tomáš Portlík Tomáši, souhlasím s argumentací ve tvém statusu. Jen u Bursíka bych namítla. My Pražany Bursíkem děsit nemusíme, on ty normálně uvažující děsí sám.“

Status Portlíka však okomentoval i pirát Mikuláš Torrent Ferjenčík: „Ale Bursík je tam za TOPku, se kterou chcete do koalice ;-)“

Psali jsme: Prasárna? Slovensko se baví politickým VIDEEM. Posuďte sami. Je k tomu i lechtivé FOTO Zeman? Babiš? Letná? Profesor, který útočil na Milion chvilek, přitvrdil. I proti EU Senátor Valenta: Na co tu vládu máme? Jeden nápad „lepší“ než druhý… „Prase!“ „Židi!“ Manželka Petra Žantovského napadena, má to dohru. Jde o umělce

