Nová éra v Londýně: Premiér Starmer začíná zostra

Sunak za výsledek přijal odpovědnost a během krátkého prohlášení se omluvil poraženým kolegům a oznámil, že v příštích týdnech odstoupí také z funkce předsedy strany.

Načež krátce poté již ve svém prvním projevu ve funkci premiéra hovořil Starmer a směrem k desítkám jásajících labouristických příznivců, kteří lemovali Downing Street, řekl, že zahájí období „národní obnovy“. „Příliš dlouho jsme zavírali oči před tím, jak miliony lidí upadají do stále větší nejistoty,“ řekl dle BBC nový britský premiér. A že těmto lidem chce vzkázat, že se toto již nebude dále opakovat. „Změnit zemi není jako cvaknout vypínačem. Svět je nyní nestabilním místem. Bude to chvíli trvat, ale nepochybujte, že práce na změně začne okamžitě,“ slíbil Starmer.

Naopak nejhorší výsledek strany za téměř 200 let nyní utrpěli toryové a bývalý konzervativní ministr Robert Buckland se netají, že jde pro jeho stranu o „volební armagedon“.

Britská veřejnoprávní stanice uvádí, že současné volby lze označit nejinak než za obrovské vítězství labouristů, jelikož v britské Dolní sněmovně o 650 poslancích, z nichž každý zastupuje jeden volební obvod, získali 412 křesel, kdežto konzervativci se propadli na pouhých 121 křesel. Pro konzervativce to znamená ztrátu 252 křesel a pro labouristy naopak zisk 214 mandátů. 63 nových křesel získali také liberální demokraté, kteří jich nyní mají 71.



K prudkému vzestupu labouristů částečně přispěl dle BBC také propad Skotské národní strany, jež se po vlně kontroverzí propadla přes noc o 37 mandátů na pouhých 9 křesel.



The Telegraph po „výprasku“ konzervativců uveřejnil, že mají toryové nyní tak málo křesel, že „téměř nejsou schopni“ labouristům vytvořit „životaschopnou“ opozici. Lord Hague, který vedl konzervativce v letech 1997 až 2001, se dle tohoto listu obává o schopnost strany vítěze voleb účinně kontrolovat.

Do voleb promluvila i rostoucí muslimská populace Británie, která odmítá podporu Izraele. BBC totiž spatřuje, že zdaleka ne všichni labouristé uspěli a strana utrpěla řadu výrazných porážek od nezávislých kandidátů, kteří vedli kampaně na podporu Pásma Gazy – zejména v oblastech s velkým počtem muslimů.



Zajímavé jsou příběhy některých známých jmen. Porážku utrpěla mj. i bývalá premiérka Liz Trussová, která ve své funkci vydržela pouhých 49 dní. Nyní propadla i u voličů. Ve volebním obvodu Jihozápadní Norfolk těsně prohrála s labouristy. Poraženými jsou i bývalý konzervativní ministr obchodu a zastánce brexitu Jacob Rees-Mogg či dosavadní ministr obrany Grant Shapps. Předsedkyně sněmovny Penny Mordauntová, která kandidovala proti Rishi Sunakovi na post předsedy strany, než se stal premiérem, ztratila svůj mandát v Portsmouthu.

Sám Sunak svůj mandát v Yorkshiru obhájil s dostatečným náskokem. Důvody k oslavě však příliš neměl. Již v půlce dopoledne přijely stěhovací vozy, aby mu pomohly opustit Downing Street 10 – a hned po svém vystěhování byl odvezen do Buckinghamského paláce, aby králi Karlu III. nabídl svou rezignaci.

A pouhých 14 hodin poté, co přišly první výsledky průzkumů, byl Starmer oficiálně vyzván panovníkem, aby sestavil příští vládu, na čemž průběžně již pracuje a z jeho nové adresy, kterou zdědil po Sunakovi, již zaznívají první jména. Angela Raynerová se stala místopředsedkyní vlády a Rachel Reevesová jím byla jmenována na post kancléřky, kde bude vůbec první ženou v britské historii. David Lammy se stal novým ministrem zahraničí a Yvette Cooperová ministryní vnitra.



Sunak ještě předtím v posledních minutách ve své premiérské funkci uvedl, že doufá, že se Starmer ve své funkci osvědčí. „Jeho úspěchy budou úspěchy nás všech a já přeji jemu i jeho rodině vše dobré,“ popřál svému nástupci. „Bez ohledu na naše neshody v této kampani je to slušný člověk s veřejným duchem, kterého si vážím,“ doplnil.



Důvody k oslavě naopak může mít Nigel Farage, jenž se konečně stal poslancem; svůj poslanecký mandát získal až na osmý pokus. Z výsledků však zároveň vyplývá, že jeho strana Reform UK získá pouhých 5 křesel, což je „hořkosladký“ úspěch, jelikož mu dřívější predikce přisuzovala křesel 13. Z podílu na hlasech voličů už ale není výsledek strany nikterak špatný, jelikož ji volilo až 14 % voličů.

Uspěl také dřívější vůdce labouristů Jeremy Corbyn, jenž byl ze strany vyhozen kvůli své reakci na antisemitismus. Corbyn, který kandidoval jako nezávislý ve volebním obvodu Islington North, zvítězil nad labouristickým kandidátem o více než 7 tisíc hlasů.

Kdo Keir Starmer?

Dle BBC je Starmer v politice je relativně nový. Svůj profesní život začal jako advokát v 90. letech a v roce 2008 byl jmenován nejvyšším trestním žalobcem v Anglii a Walesu. Poprvé byl zvolen v roce 2015 ve volebním obvodu Holborn a St Pancras v severním Londýně a po neúspěšných parlamentních volbách v roce 2019 převzal vedení labouristů a slíbil, že po levicovém vedení Jeremyho Corbyna zahájí „novou éru“.



Politico také poznamenává, že přestože je politikem pouhých devět let, nasměroval od roku 2020, kdy byl jmenován předsedou britských labouristů, svou stranu od nejhorší volební porážky za téměř sto let k tomu, aby se stala dominantní silou britské politiky.

Server jmenuje, že Starmer má ve svých 61 letech dlouhou minulost a připomíná, že jeho otec byl tichý, autoritářský nástrojař a jeho matka byla zdravotní sestra, trpící vysilující zdravotní poruchou, Stillovou chorobou, a že Starmer má spojení se stranou má už od narození. Právě jeho rodiče jej totiž pojmenovali po Keiru Hardiem, prvním předsedovi Labouristické strany.



Ve škole dle serveru vynikal, hrál na flétnu a fotbal a následně nastoupil na dráhu právníka. „Byl socialistou, přešel k umírněné levici, a když v roce 2019 padl tvrdý levicový vůdce labouristů Jeremy Corbyn, Starmer se ucházel o vedení strany na nestydatě levicové platformě a dal deset slibů, které měly oslovit příznivce jeho předchůdce. Jakmile se dostal k moci, všechny je zahodil, kromě posledního – zajistit účinnou opozici. Corbynité a antisemité byli ze strany vyčištěni,“ píše Politico.

Otázka je, jak dopadnou jeho sliby aktuálně. Starmerova strana totiž uspěla s pěticí „úkolů labouristů při obnově Británie“. Prvním z nich je nastartovat hospodářský růst. „Zajistit nejvyšší trvalý růst v zemích G7 – s dobrými pracovními místy a růstem produktivity v každé části země, díky čemuž se bude lépe dařit všem, nejen několika málo lidem,“ uvádí prvořadý cíl plán strany.



Druhým cílem je „udělat z Británie velmoc v oblasti čisté energie“ a „vzít si zpět“ britské ulice snížením závažné násilné trestné činnosti na polovinu a zvýšením důvěry v policii a systém trestního soudnictví na nejvyšší úroveň. Čtvrtým úkolem je odstranit překážky bránící příležitostem reformou systémů péče o děti a vzdělávání. Pátým célem je postarat se o zdravotní systém.

The Guardian dodává, že se od vůdce labouristů očekává, že zruší program na deportace imigrantů do Rwandy.

Úkolem vlády bude dle Politica také neusnout na vavřínech, jelikož se rýsuje nový oponent labouristů v podobě Farage.



„Farageova hadrářská jednotka sice získala jen několik křesel v Dolní sněmovně, ale podíl hlasů pro Reform UK a šíře její podpory nedají labouristickým i konzervativním stratégům v příštích letech v nočních hodinách spát,“ píše Politico s tím, že se Farage vyjádřil jasně, když uvedl, že v příštích volbách v roce 2029 chce útočit právě na současné vítěze. „Jdeme si pro labouristy – o tom nepochybujte,“ prohlásil Farage.