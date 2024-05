Nová holandská vláda: V Německu obavy

Vítěz nizozemských sněmovních voleb Geert Wilders po půl roce vyjednávání konečně sestavil vládu. A v Německu začínají narůstat obavy, zda jeho krajně pravicová Strana pro svobodu (PVV) nevyvede Nizozemí z EU. Německý Bild má za to, že by to byla katastrofa jak pro celou EU, tak specificky pro Německo.

Na podzim loňského roku proběhly v Nizozemí parlamentní volby, které vyhrál krajně pravicový politik Geert Wilder se svou Stranou pro svobodu (PVV). Ale následná vyjednávání o vládě trvala půl roku. Teprve teď se podařilo narýsovat novou nizozemskou pravicovou vládu. A v Německu začínají mít strach, jestli náhodou Wildersova strana nevyvede Nizozemí z EU. „Pro EU by to byla katastrofa,“ napsal k tomu německý Bild.

Německý list upozorňuje, že Wilders a jeho kolegové z PVV to s vyvedením Nizozemí z EU myslí vážně. Mluví o tomto tématu od roku 2016, kdy byla do parlamentu předložena žádost o uspořádání referenda o této otázce. Podpořilo ji však jen 14 ze 150 poslanců, takže tento návrh padl pod stůl.

Bild také upozornil, že Wildersova strana v tomto směru naráží na několik problémů. Především na fakt, že 77 procent Nizozemců členství své země v EU schvaluje.

Nizozemci jsou s členstvím v EU spokojeni, i když je Nizozemí jedním z největších plátců do rozpočtu EU.

„Pokud by se nálada přesto změnila ve prospěch odchodu, mohlo by to mít výrazné negativní důsledky pro Německo a Evropu,“ uvedl server deníku Bild. „Podle informací IW Cologne byla země v roce 2022 jedním z největších přispěvatelů do rozpočtu EU s rozpočtovým zůstatkem 3,2 miliardy eur,“ doplnil server.

Kdyby přece jen Nizozemci EU opustili, ztíží to obchodní vztahy, jak to ukázal brexit.

„Průzkum společnosti KPMG zjistil, že společnosti trpí výrazně zvýšenými náklady na administrativu (46 procent), logistiku (43 procent) a cla (36 procent), financování (24 procent) a úpravy IT (23 procent), tytéž problémy lze také očekávat u Nexitu,“ napsal Bild. Nizozemsko by totiž po případném odchodu přešlo z eura zpět na gulden, a to by obchodní vztahy nezlepšilo. „Na hranicích by byly zácpy – zavedly by se hraniční kontroly. Je možné, že již nebude stačit občanský průkaz – jako ve Velké Británii by byl ke vstupu vyžadován cestovní pas,“ doplnil Bild.

Agentura Reuters uvedla, že v Nizozemí vznikne nejpravicovější vláda za celá desetiletí. Koalice bude tvořena čtyřmi stranami. Dohoda spojuje středopravé VVD odcházejícího premiéra Marka Rutteho, novou stranu NSC a protestní farmářskou stranu BBB v koalici se silnou většinou 88 křesel ve 150členné sněmovně.

Sám Wilders nebude stát v jejím čele. „Máme dohodu mezi vyjednavači,“ řekl novinářům v Haagu Wilders.

„Sestavíme vládu,“ řekl Pieter Omtzigt, vůdce centristické strany NSC. „Počkáme a uvidíme, koho Wilders navrhne jako kandidáta na premiéra.“

Průlomu v diskusích bylo podle agentury dosaženo v březnu, kdy 60letý Wilders zmírnil rétoriku proti EU a islámu a upustil od odporu vůči veškeré vojenské podpoře Ukrajině.

