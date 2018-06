Nová vláda Babiše: ČSSD jasně počítá, že v ní bude. U ANO nečekané změny

Sociální demokracie však nyní ještě čeká na výsledky vnitrostranického referenda, v němž mají straníci rozhodnout, zda do vlády s hnutím ANO jít, či nikoliv. A během těchto 14 dní má Andrej Babiš představit svůj kabinet. Jak píše MF Dnes, žádné překvapení by se odehrát nemělo, neboť průběžné výsledky ukazují, že pro vstup do vlády je potřeba 57 procent sociálních demokratů. „Nakonec by měl být poměr pro účast ve vládě ještě výraznější,“ uvádí zdroj z Lidového domu.

A tak nejvážnější spor se zřejmě odehraje o ministra zahraničních věcí Miroslava Pocheho, kterého odmítá prezident Miloš Zeman. Rozhodující slovo tak bude mít Andrej Babiš, který prý slibil, že Pocheho jméno na Hrad nepřinese. A to výměnou za to, že se prezident nebude zastávat Karly Šlechtové, již už Babiš nechce na postu ministryně obrany.

Jiná verze však hovoří o tom, že předseda ANO slíbil sociálním demokratům, že ministerské nominace jsou výhradně jejich věcí. Pak by se spor o Pocheho mohl dostat až k Ústavnímu soudu. Nebo by sociální demokraté mohli chtít „hlavu“ Miroslava Tomana, jenž je v části ČSSD pokládán za nominanta Pražského hradu.

A kdo by měl obsadit ministerská křesla za ČSSD v Babišově vládě? Ministrem vnitra by měl být předseda Jan Hamáček, na resort práce a sociálních věcí má usednout Petr Krčál, resort kultury nejspíš povede Antonín Staněk. Jména za hnutí ANO ještě známá nejsou, podle spekulací by však ministryní spravedlnosti měla být Taťána Malá, nebo se ale také hovoří o Petru Mlsnovi či Jeronýmu Tejcovi.

Na ministerstvu dopravy možná zůstane Dan Ťok, resort obrany obsadí zřejmě bývalý vojenský zpravodajec Jan Beroun. Současný ministr vnitra Lubomír Metnar prý totiž nabídku odmítl. Ministryní financí zůstane Alena Schillerová, ministryní pro místní rozvoj Klára Dostálová, změna nenastane ani ve zdravotnictví, kde zůstane Adam Vojtěch, a na průmyslu, kde bude Tomáš Hüner.

