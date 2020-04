Novinář vytočil Babiše. To jste mlčeli! Zalezlí! spustil nas*aný premiér. A pak z opozice vytáhl Kalouska a začal sekat

Andrej Babiš se rozčílil po dotazu novináře Radka Bartoníčka na tiskové konferenci po jednání vlády. „Na začátku jste měli všichni strach, to jste nás nekritizovali, to jste mlčeli chvilku. I opozice byla zalezlá, všichni jsme se báli. Jestli to nebude jako v Itálii, jestli tu nebudou tisíce mrtvých, no a my jsme to zvládli,“ odpověděl Babiš zvýšeným hlasem, přeskakujícím do slovenštiny. Došlo i na symbol korupce a toho, kdo tu nasekal dluhy za 670 miliard, na Miroslava Kalouska.

reklama

Po jednání vlády následovala tisková konference, kde se Radek Bartoníček ze serveru Aktuálně.cz premiéra zeptal: „Dobrý den, Radek Bartoníček, Aktuálně.cz. Přeji všem pěkný pátek a panu premiérovi děkuji, že přišel na tiskovku. Pane premiére, první dotaz prosím. Já na to ještě navážu, cítím, že reagujete trošku naštvaně, ale nemůžete se divit. Lidé šli spát a měli pocit na základě řady výroků politiků včera, že ta opatření budou trvat ještě nějakou dobu. Ráno se probudili a ta opatření, se dozvěděli z jednání vlády, že se uvolňují poměrně rychle. Nedáváte příliš důraz na veřejné mínění a ten tlak i některých možná politiků, ale i občanů, a na základě toho jste dali větší váhu než váhu odborníkům. To je jeden dotaz prosím.

A druhý dotaz. Vy jste přesně před měsícem vystoupil ve Sněmovně s projevem, s velmi pokorným, asi nejvstřícnějším, jaký jste kdy měl za tu dobu, co jste v politice, po tom měsíci, myslíte si, že došlo k určité spolupráci s opozicí, nebo máte pocit, že se to nepodařilo, a s tím souvisí dotaz, vy neodpovídáte na otázky v Poslanecké sněmovně, buď vůbec, nebo velmi málo. Plánujete, že byste přece jenom častěji vystupoval ve Sněmovně a reagoval na dotazy poslanců opozice?“ zeptal se novinář.

Anketa Přispěla parlamentní opozice pozitivně k řešení koronavirové krize v ČR? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 11759 lidí

Tyto dotazy však Andreje Babiše rozlítily. Nejdříve poděkoval redaktorovi, že je jeho fanoušek. „Že mi tak fandíte a že vám tak chybím, a když začala krize, tak si pamatuji, že jsme měli vládu o půlnoci a na druhý den v devět a další den a stále jsem chodil na tiskovky, a potom jste mi říkali, že jsem populista, že stále jsem na tiskovkách, tak tady kolegové jsou velice schopní ministři, co obhajují své návrhy, o kterých rozhoduje vláda, takže jsem vyslyšel vaše přání a přišel jsem na tiskovku a nevím, co na to mám říct,“ vysvětlil premiér.

Dále popřel i to, že by odpovídal naštvaně. „Mě vždycky fascinuje, jak se všechno rychle změní, jak vy zapomínáte. Na začátku jste měli všichni strach, to jste nás nekritizovali, to jste mlčeli chvilku. I opozice byla zalezlá, všichni jsme se báli. Jestli to nebude jako v Itálii, jestli tu nebudou tisíce mrtvých, no a my jsme to zvládli. A teď jako fajn, teďka jsme zase kritizováni, a já nevím, co nám teda vyčítáte. My jsme jeli a první testování začalo 27. ledna. První nakažení, tři byli, prvního třetí. Ten nouzový stav jsme vyhlásili myslím dvanáctého třetí. Jeli jsme stále, každý ministr. Od rána do večera. Sedm dní v týdnu. Až do Velikonoc de facto, tam jste si trošku odpočinuli, takže my děláme maximum, a co se týká opozice, tak já jsem se snažil, ale pokud my mluvíme normálně mezi námi s opozicí a potom vidím v televizi, co všechno o mně říkají, jak mě dehonestují, jak mě sprostě titulují, jak se mi vysmívají... A pro mě je fascinace v té Sněmovně, vidět tam symbol korupce, který tady nasekal dluhy za 670 miliard, jak nás poučuje o deficitu a dluhu. On nás poučuje? Tenhle člověk? Který před deseti lety nedal nikomu ani korunu, ani živnostníci, ani podnikatelé, vzal zaměstnancům peníze, vzal důchodcům peníze, a teď nám něco říká?“ tázal se značně rozzlobený Babiš, jemuž hlas přeskakoval do vyšších tónů a do slovenského jazyka.

Fotogalerie: - V odběrovém stanu

Psali jsme: Kalousek poslal vzkaz Babišovi: Premiér lže. A kdo lže, ten krade

„My tady dáváme stovky miliard. Naše vláda, i ta první koaliční i tahle, my jsme snížili dluh. Ze 41,4 % na 29 % minulý rok. Jsme nejlepší v Evropě. První tři státy dohromady nemají tolik obyvatel, co my. My dneska vracíme ty peníze do ekonomiky, abychom pomohli, abychom jí nastartovali, a opozice mi nemá co říct, protože to není objektivní debata, a to se skutečně nedá poslouchat. Já jsem tam šel, protože bylo třeba 101, na Senát. Senát a opozice dělají vše proti občanům. Oni vlastně říkají, aby Schillerová příští rok nemohla dát těm důchodům patnáct tisíc, ale my jsme je slíbili. Oni dělají všechno. Průměrný důchod, ano, abychom nemohli udělat takový rozpočet, abychom vlastně prosadili to, co máme v programovém prohlášení vlády. Mohli bychom říct, víte co, teďka je to problém, my, ani učitelé ani důchodci, že jim nedáme, že bychom se vymluvili, i to jízdné máme na druhé straně pane Bartoníček, doufám, že vám není líto, že vaše babička jezdí s tou slevou. Ne? Nebo možná děti máte, já nevím. Takže prosím vás, co ta opozice, kde je ta konstruktivní debata? My se snažíme debatovat, já neříkám některé věci, které řekli. My o tom přemýšlíme, debatujeme, ale já nevystupuji ve Sněmovně, protože si myslím, že to není racionální debata, ale jak dobře víte, tak já neumím dobře mluvit, já spíš jsem na ty jiné věci než na to mluvení.

„Dobře, dobře, pane premiére, děkuji vám za odpověď, pane premiére. Mně spíš šlo o to, jestli z opozice zaznívala řada návrhů na to, co by mohlo být pro živnostníky, pro podnikatele, pro firmy a tak dále, takže možná i tam mohlo zaznít něco, co by vláda přijala, a ona taky něco přijala potom za své návrhy. Je to tak, jenom doplňující otázka?“ zeptal se Bartoníček značně podrážděného Andreje Babiše.

Anketa Souhlasíte se zvýšením koncesionářského poplatku pro ČT? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 22275 lidí

S tím premiér souhlasil. „Oni taky mluvili o DPČ (dohoda o pracovní činnosti), o DPP (dohoda o provedení práce) a paní Maláčová to vyřešila, s.r.o. vyřešíme v pondělí. Nejdřív jsme mluvili jeden společník, teďka už dva. Paní Dostálová to znovu předloží, takže my nasloucháme nejenom opozici, ale nasloucháme všem občanům a reagujeme rychle. Vždyť ta vláda zasedala tolikrát, to snad online, kdykoliv si řekneme, a všichni jsou ochotni, všichni spolupracujeme, takže určitě opozice měla nějaké nápady, ale problém je, že když opozice přijde s nějakým mega nápadem, zapomene říct, kolik to bude stát, a to je ten problém. Navrhovat můžeme cokoliv, ale taky to něco stojí, a o tom ta opozice moc nemluví,“ zakončil Babiš.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Čím by Minář nejvíce prospěl Česku? Tomáš Vyoral by o něčem věděl. Co vzrušuje Hamáčka? A Topolánek s Hrušínským a Kolářem v jednom pytli Šok. Babiš chce po Sněmovně skoro měsíc navíc. A bude zle. Jakou roli hraje Hamáček? Nepíchejte si dezinfekci, prosím! Zděšení v USA po slovech Trumpa Omluva Ludvíku Hovorkovi: Nepodílel se na rozhodnutí soudu o zrušení karanténních opatření

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.