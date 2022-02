Nový předseda NSS ohromil Takáče: Jsem v rámci komunity respektovaná osobnost

Nejvyšší správní soud (NSS) má nového předsedu, Karla Šimku. O Šimkově nezávislosti však ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) zapochyboval, a to kvůli množství jeho společenských kontaktů. To ale Šimka odmítá, stejně tak jako obavy, že by byl zpolitizovaný. Jak chce nový předseda doložit svou nezávislost, popsal v pořadu Interview ČT24. Soud podle něj nepotřebuje změny. Zeman chce, aby pracoval rychleji, ale nezajímají ho prý „technikálie“.

Úvodem Šimka hovořil o svých plánech ve vedení soudu: „Samozřejmě budeme muset nově nastavit některé mechanismy, které na soudě působí. Tzn. musíme změnit rozvrh práce,“ řekl pro začátek. Na samotném chodu soudu podle něj ale není příliš věcí, které by potřebovaly změny: „Není toho moc co měnit, ten soud funguje dobře.“

Při jmenování Šimkovi prezident řekl, ať si dá pozor na politizaci soudu a na vytváření třetí parlamentní komory z této justiční instituce. Kladl na srdce, aby se zrychlila práce na soudu a výrazně zkrátila doba, po kterou trvá rozhodování kauz. „Já si myslím, že na Nejvyšším správním soudu nic špatného není. Je to elitně fungující česká ústavní instituce,“ myslí si však jeho nový předseda. „Kromě toho, že jsme trochu přetížení, trochu dost, tak já tam nenacházím žádné velké problémy,“ hájil práci NSS.

Zeman upozorňoval, že řešení kauz však trvá dvakrát déle než před několika lety. „Přesně tak,“ potvrdil jeho slova Šimka. „Tak jak to, že tam není nic špatně, když soud pracuje o půlku pomaleji?“ zajímal se moderátor Daniel Takáč. „V roce 2011 jsme měli okolo 2 200 kasačních stížností ročně a měli jsme na to 27 soudců. Dnes máme okolo 4 200 kasačních stížností na rok a máme na to 30 soudců,“ uvedl Šimka, že přibývá agendy, proto se rozsudky prodloužily.

„Takže celé je to relativně jednoduchá matematika. Buď se sníží počty stížností na rozumné číslo, nebo se přidají soudci, nebo se sníží kvalita rozhodování,“ dodal, že jde o jednoduchou matematiku.

„Politická reprezentace si musí říct, co chce. Jestli chce, abychom rozhodovali méně kauz, nebo stejný počet kauz a míň kvalitně. Nebo abychom rozhodovali počet kauz, které máme, kvalitně, ale na to potřebujeme větší kapacitu, aby to bylo rychleji,“ zdůraznil.

„Já bych byl hrozně rád, kdybych dostal alespoň sedm soudců navíc, už i to by se na délce řízení projevilo,“ uvedl s tím, že další soudci by se našli snadno a velmi rychle. „To gros, ty nejtěžší případy, což jsou daňové věci, věci stavební nebo regulace, to jsou těžké případy, ty nejde řešit na běžícím páse, ty potřebují kvalitní práci a na to prostě potřebujeme lidi,“ popsal, jak by bylo možné zrychlit rozhodování soudu.

Řekl tento důvod i prezidentovi, který kritizoval NSS, že pracuje pomalu? „Ano, řekl jsem mu to. On se spíše ptal na rozhodovací činnost soudu, takže z jeho pohledu tyto ‚technikálie‘ jsme neřešili.“

Stát se předsedou ho nelákalo z důvodu, že by bylo třeba něco změnit, ale logickým vývojem jeho kariéry: „Jsem ambiciózní a myslím, že je dobrá doba,“ řekl, že na tento kariérní postup má věk a již i dostatek zkušeností. „Jsem respektovaná osobnost v rámci právnické komunity, protože mám už hodně odsouzeno,“ doplnil nový šéf NSS Karel Šimka.

Rychlé odpovědi se snaží dávat v případě covidové agendy v NSS. „V těchto případech se snažíme dávat odpovědi velmi rychle. Některá pandemická opatření netrvají ani měsíc. Pevně doufám, že pandemie končí a s tím končí i tato agenda,“ doufá.

„Jak je možné, že jste Ministerstvu zdravotnictví zrušili tolik věcí? To to tam neumí napsat pořádně?“ zajímal se Takáč. „To já úplně nevím. Bránil bych stát, že neměl s tímto zkušenost. Naše role je to rušit a přezkoumávat nařízení, pokud to není v souladu se zákonem. Zákon ale dává jasné kompetence. Kontrolujeme, zda ministerstvo postupuje v míře kompetence.

Pokud ‚panda‘ neboli pandemický zákon bude novelizován, což vypadá jako hotová věc, tak budeme zkoumat, zda se změny vejdou do rozšířených kompetencí a jsou v souladu s ústavou,“ dodal.

K politizaci soudu, před kterou varoval, uvedl: „Prezident chce, abychom nerozhodovali aktivisticky. Aby se skrze soud neprosazovalo něco, na čem není společenská shoda a chtějí to zainteresované aktivní menšiny. Nemyslím, že myslel politizaci ve smyslu, že politická strana ovládne soud,“ míní.

Je sám politicky nestranný? „Já si myslím, že ano,“ řekl rozhodně. Na poznámku, že ministr Blažek si to nemyslí, řekl: „Soudce má hodnotové zakotvení, to má každý. Jsem ekonomický liberál a umírněný konzervativec, pokud je toto považováno za absenci nestrannosti, tak to jsme někde jinde. A společenské kontakty? Pohybuji se v prostředí, které s politikou souvisejí, to není na škodu, pokud kontakty mají věcný charakter a jsou přiměřené a vyvážené. Vím, že budu pod reflektorem, pod tím jsem ale už celou řadu let,“ dodal předseda NSS Šimka.

Odmítl také, že by měl blízko k mužům pana prezidenta. „No, co... co je to blízko? Pana Mynáře jsem potkal v rámci procesu přípravy jmenování! To snad...,“ rozhodil rukama nevěřícně Šimka, který opakovaně zdůraznil, že s prezidentovými spolupracovníky si blízký není.

