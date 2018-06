O post v Radě ČT se uchází několik lidí. Třeba někdejší známá moderátorka

04.06.2018 14:30

O místo v Radě České televize se ucházejí například televizní odborář Antonín Dekoj a někdejší moderátorka Dana Makrlíková, která už v minulosti v radě působila. Mezi kandidáty do Rady Českého rozhlasu patří lektorka Stanislava Spoustová, která kandidovala za hnutí ANO do krajského zastupitelstva. Do obou rad bude Sněmovna zřejmě ještě tento měsíc volit po jednom členovi. Informuje o tom ČTK.