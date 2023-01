O výročí promluvil Mečiar. A slovenskou kavárnu asi trefí šlak

reklama

„Samozřejmě že historicky pro Slováky je to úspěch,“ zmínil Vladimír Mečiar, jak vnímá po 30 letech de facto své dítě. „Máme svůj vlastní stát akceptovaný jinými státy,“ dodal, že šlo o historický krok. „Měl jsem čest to oznámit 1. ledna 1993, oznamoval jsem to sám, protože někteří další se báli na tribunu přijít,“ řekl Mečiar.

„Slovensko je konzervativní země, ať chceme, či nechceme. Má svoje smýšlení, svoji historickou zkušenost a tu musí přetavit do své praxe. Experimenty, které probíhaly za těch 30 let, udělat jiné směřování země, ani jeden nešel. Tak je třeba říct, ať to jde přirozeně dále,“ zmínil Mečiar.

Mečiar v rozhovoru hovořil také o tom, jak vnímá ruskou invazi na Ukrajinu. „Je to příliš složité, abych někoho odsuzoval. Příliš složité. Podívejte se na prohlášení Merkelové, která nyní oznámila, že my jsme minské dohody podepsali jen proto, abychom dali Ukrajině čas se vyzbrojit a připravit na boj proti Rusům. Ta kampaň na boj proti Rusům se vyvíjela a probíhala... Nikdy nemysleli ta minská opatření vážně a vždycky respektovali, že jsou tam lidé v Doněcku a Luhansku zabíjeni. Tam byla občanská válka. Do té občanské války po osmi letech pohybu na jednu stranu, na druhou stranu došlo k pronásledování Rusů jako národnosti na území Ukrajiny, zákaz jazyka, zákaz náboženství v pravoslavných kostelech, které uznávají Moskvu... To vše probíhalo v televizi předtím, než tam Rusové přišli se svou operací,“ zmínil Mečiar, že v současné době jde o válku NATO a Ruska, což je o něčem jiném.

„Cíl není vyhrát, ale oslabit Rusy natolik, aby nemohli, a dokonce to umožnilo v těchto dnech Západu změnit doktrínu – nepřítel číslo jedna není Rusko, ale Čína...,“ poznamenal také Mečiar.

„Pro Slovensko je to už nyní zlé. Zapletli jsme se do toho příliš vysoko – z hlediska tvorby HDP a počtu obyvatel jsme nejvíc angažovaná země v tomto konfliktu,“ zmínil Mečiar, že zahraniční politika Slovenska je zaměřována na jeden jediný problém, a přitom jich je víc. „Dále vezměme otázku, že chceme být za dobře jak s Ukrajinci, tak s Rusy. Když budeme stavět železný plot mezi námi a Rusy, a Rusové mohou teoreticky postoupit podstatně dále, tak jak se k nim pak budeme chovat,“ zmínil Mečiar, jenž se obává železobetonové opony mezi Východem a Západem. „Dnes už to má dopady na proměnu světa, vytváří se eurasijský blok proti euroatlantickému bloku. A to není dobré. Nový rozpad světa, nové dělení světa, nové ohrožení světa, nové ohrožení válkou. A tam bychom neměli účinkovat,“ míní Mečiar.

„Když byla položena otázka, zda bude Slovensko samostatné, nebo ne, jaké to bude mít pro nás důsledky, bylo řečeno mnoho zlých zpráv. To byla úplná kampaň spuštěná na hlavy těch... Ale všechno to mělo smysl. Jsem přesvědčený a jsem obrovský optimista, že s vlastnostmi, které Slováci mají, jsou národ, který může velmi mnoho dokázat. Nebudeme světovládní, ale můžeme u sebe vybudovat domov, který může být zajímavý i pro druhé. Ale musíme ho budovat sami pro sebe, se zkušenostmi i jiných, ale jinými způsoby,“ sdělil Mečiar přání do roku 2023. Slovákům pak popřál také to, aby skončili s experimenty ve volbách. „Ať nevolí lidi, kteří nemají perspektivu, nemají životopis... Když si nevážíte těch, koho volíte, tak si važte sami sebe,“ zmínil Mečiar.

