Odbory budou v pátek rozhodovat o stávce ve školách kvůli platům

Vedení školských odborů se kvůli zvýšení platů učitelů chystá v pátek jednat o případném vyhlášení stávky ve školách. ČTK to sdělil odborový předák František Dobšík. Odboráři nesouhlasí s návrhem ministra školství Roberta Plagy (ANO), aby z desetiprocentního přidání všichni pedagogové dostali 2 700 korun do základu výdělku a zbývajících v průměru 900 korun se rozdělilo na odměny. Odbory žádají vše do tarifů. Od 24. října jsou ve stávkové pohotovosti.

„V pátek 11. října bude předsednictvo odborového svazu školství jednat o tom, zda stávková pohotovost přeroste ve stávku,“ uvedl Dobšík.

S lednovým navýšením platů učitelů o deset procent vláda počítá v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Odbory původně žádaly přidání o 15 procent. Po jednáních souhlasily s deseti procenty do tarifů. V průměru by to mělo být asi 3 600 korun. Ministr postupně přišel s několika variantami rozdělení peněz do základu a do odměn. Naposledy navrhl 2 700 korun do tarifů a zbytek na odměny. Nejdřív plánoval pět procent do tarifů a pět procent na odměny, pak všem učitelům stejně do základu 1 750 korun a zbytek do odměn, poté všem 2 250 do základu a téměř 1 400 korun do odměn.

„Ze zkušeností odborů i ředitelů škol z minulých let vyplývá, že ‚nadtarifní‘ peníze (peníze na odměny) do všech škol nedoputovaly. Není žádná záruka, že se situace nebude opakovat. Ministrovi navíc chybějí prostředky na reformu takzvaného regionálního vyrovnávání k odstranění nerovností v odměňování a část peněz na zvýšení platů k tomu chce použít,“ uvedl Dobšík.

Průměrný příjem učitelů v letošním prvním čtvrtletí dosahoval 36 224 korun. Odpovídal tak zhruba 106 procentům průměrné mzdy, která činila ve stejném období 32 466 korun. Odbory požadují, aby učitelé vydělávali o 30 procent víc, než je celostátní průměr. Pokud by to platilo už nyní, v prvním čtvrtletí by měli v průměru 42 206 korun. Vláda slíbila, že by pedagogové na konci volebního období, tedy na podzim 2021 měli pobírat 150 procent svého výdělku z roku 2017. Průměrný učitelský plat by tak měl činit asi 45 000 korun.

O navýšení platů učitelů jednala už dřív tripartita. Požadavky odborů podpořili i zaměstnavatelé. Připojili se k nim i ředitelé gymnázií či asociace středních průmyslových škol.

autor: nab