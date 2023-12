Odhad proti Fialovi: Babiš vyhraje volby. Zřejmě o hodně! Padlo neuvěřitelné číslo

Komentátor Petr Holec ve světle nedávných událostí tvrdí, že „fialovská totalita“ přituhuje a ilustruje to na několika příkladech z minulého týdne. Ať už jde o odvolání děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka, nebo zrušenou přednášku na gymnáziu profesora Petra Druláka a další. Lidé si toho podle Holce ale dobře všímají a jestli to takto půjde dál, vyhraje Andrej Babiš sněmovní volby s více než 50 %.

Holec ve svém pravidelném streamu upozorňuje na další příklady rozmáhající se vládní totality, kterou jen za poslední týden odnesli dva respektovaní lidé s názory, které neodpovídají vládnímu narativu. „V české politice přituhuje, Fialova totalita dostává čím dál víc lidí, konečně už dostali také děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka, předtím umlčený profesor Drulák, který nemohl promluvit ke studentům a další,“ říká Holec.

„Jestli takhle bude Petr Fiala a jeho vláda makat dál, tak Andrej Babiš možná vyhraje volby s 50% ziskem, protože pokaždé, když Fiala řekne, že se bojí populistů a extrémistů, tak další jeho voliči právě k nim přejdou,“ predikuje komentátor.

Nejhorší podle něj je fakt, že vláda ani nemusela změnit jediný zákon, aby se přibližovala k totalitě. „Stačí šířit atmosféru strachu, jakou už dva roky šíří Fialova vláda a hlavně ministr vnitra Vít Rakušan, se všemi svými způsoby a manuály na odhalování lidí s nesprávnými názory,“ upozorňuje Holec.

Je podle něj zcela jasné, že se ho moc rozhodla odvolat, protože to je šiřitel protivládních názorů, tedy nesprávných názorů, jimž vláda vyhlásila boj. „A nejvíce se v Ševčíkově případě argumentuje tou březnovou demonstrací pod Národním muzeem. A média a další Ševčíkovi neustále podsouvají, že se tam snažil strhnout ukrajinskou vlajku, což není pravda, žádné video ho z toho neusvědčilo, nebo žádná fotka. On tam prostě byl, ale nepáchal tam žádný občanský nepokoj. Ševčík už teď je samozřejmě také politikem, je členem koalice SPD a Trikolory a mluví o něm dokonce jako o ministrovi financí. Jsem zvědavý, jak to bude pokračovat, určitě se bude soudně bránit,“ dodává Holec.

Zmiňuje také další událost, která trochu zapadla, a to když nenechali profesora Petra Druláka, bývalého elitního diplomata vystoupit před studenty gymnázia v Českých Budějovicích. „On se stal také nepohodlným, protože též začal šířit nevládní narativy a nesprávné názory. Na tom gymnáziu se proti jeho přednášce ohradili nějací rodiče, kteří při tom asi ani nevědí, jaké má Drulák názory, ale vědí, jak je nálepkován ve fialovských médiích. Tak se ředitel gymnázia nakonec lekl a napadla ho ta nejdivnější věc, že pozve s Drulákem jako protiváhu poradce prezidenta, našeho totalitního agenta Pávka, a to diplomata bez prověrky Petra Koláře,“ podivuje se Holec.

Přitom ten je měřeno dnešní optikou podle něj stokrát větší dezolát než Drulák, protože v roce 2014 v České televizi uvedl, že rozdělení Ukrajiny by nebyl tak závažný problém a že reakce Ruska v případě Krymu je očekávatelná, protože Rusko má své zájmy, stejně jako mají Spojené státy.

„To byly časy, kdy tohle v ČT mohlo zaznít, kdyby to bylo dnes, tak se hned bude mluvit o tom, že je dezolát a šiřitel proruských názorů a okamžitě ho odvolat a dehonestovat. Takové věci ani ten Drulák neříká, to kdyby dnes někdo řekl, tak přijede na ten gympl Rakušan v tanku a rovnou ho odvezou někam do krytu, protože tohle se dnes už nesmí,“ říká ironicky Holec.

Zmiňuje také dopis, který premiérovi adresoval Spolek pro obranu svobody, který upozornil, že některé kroky ministra vnitra sklouzávají v cenzuře. „A to podle mě neplatí jen o Rakušanovi, ale celé vládě v čele s Fialou, který také prohlásil, že propadáme nesprávným argumentům nebo že máme právo na korigované informace. Nebo to vypnutí vybraných webů podle nejasného klíče a tak dál,“ vzpomíná Holec.

„Tuhle výzvu SOSP podepsala řada lidí, herci, režiséři, vědci a mnozí jiní, je to opravdu napříč spektrem. A oni vypíchli, co tady vnitro dělá, třeba metodiku Krizového informačního týmu (KRIT) na anonymizovaný monitoring nálad ve státní správě, nebo označování odlišných informací za dezinformace nebo navrhovaný zákon o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost on-line a mnoho dalších kroků vnitra,“ vysvětluje Holec, co SOSP premiérovi napsala.

„To je paradox, že tyhle totalitní obludnosti do politiky zavádí premiér a jeho vláda, který sám sebe označil za demokrata, přičemž všichni ostatní jsou populisti, extrémisti, dezoláti a šváby, to už známe tyhle nálepky. Takže jsme se s tím velkým demokratem dostali až sem. No a kde jste se o tom mohli dočíst, o Drulákovi jen na Echo24 a možná Seznam, ale ostatní hlídací psi demokracie jako Honzejk, ti určitě ne. A o aktivitě SOSP psali jen Parlamentní listy, které samozřejmě vláda označí za dezinfo web. To, co tady předvádí Fialova vláda, to je normální už Hamás a je otázka kde se to zastaví,“ dodává komentátor.

