Odstoupí i Macron? Krize ve Francii se prohlubuje

Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Narážel na fakt, že po předčasných volbách, které vyhlásil Emmanuel Macron poté, co Marine Le Penová a Jordan Bardella vyhráli s Národním sdružením volby do Evropského parlamentu, Macron si prý chtěl zjistit, jakou má podporu doma a vyhlásil předčasné volby do národního shromáždění. Ty dolní komoru francouzského parlamentu rozdělily na 3 přibližně stejně velké tábory. Sjednocenou levici, Macronovy centristy a Národní sdružení Bardelly s Le Penovou. A tyto tři tábory těžko hledají shodu na čemkoliv.
Podle agentury Reuters končící premiér Lacornu provede ještě jeden pokus o odblokování vládnutí ve Francii. Podle agentury Reuters jde o „poslední zoufalá jednání o ukončení politické krize“.
Lecornu podal v pondělí ráno svou i vládní demisi poté, co pro svůj kabinet nenašel podporu u vůbec nikoho. Jeho vláda byla nejkratší vládou v moderní francouzské historii. Macron v pondělí pověřil Lecornua vedením rozhovorů a stanovil termín na středeční večer.
A Francouzi už prý nad Macronovými kroky začínají kroutit hlavou.
„Stejně jako mnoho Francouzů už prezidentovým rozhodnutím nerozumím,“ řekl Gabriel Attal, centristický zákonodárce a bývalý premiér, kterého v minulosti jmenoval sám Macron.
Prezident by mohl jmenovat nového premiéra. Socialisté naléhali na Macrona, aby jmenoval premiéra z řad levice, čemuž se Macron bránil, protože levicový premiér by se pravděpodobně snažil zrušit jeho reformu důchodového systému a daňové změny.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
K vypsání předčasných prezidentských voleb přitom Macrona vyzval i Édouard Philippe, muž, jehož Macron také v minulosti jmenoval premiérem. Na tuto výzvu upozornila britská veřejnoprávní BBC.
Philippe, který byl premiérem v letech 2017–2020 a nyní vede centristickou stranu Horizonty, uvedl, že „není pro jeho okamžitou a náhlou rezignaci“, ale že je na prezidentovi, aby se svého mandátu držel.
Server France24 upozornil, že francouzská politická krize tvrdě dopadá i na francouzskou ekonomiku, protože poté, co Lecornu podal demisi, se francouzské akciové trhy významně propadly a v úterý stagnují.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák