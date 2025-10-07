Odstoupí i Macron? Krize ve Francii se prohlubuje

07.10.2025 21:15 | Monitoring

Od voleb do Evropského parlamentu z roku 2024 ve Francii trvá politická krize, kterou rozjel prezident Emmanuel Macron. A její konec se zdá být v nedohlednu. I když teď se objevil zoufalý pokus o její ukončení. Emmanuel Macron mezitím schytal slovní úder od jednoho ze svých někdejších spojenců.

Odstoupí i Macron? Krize ve Francii se prohlubuje
Foto: FCB
Popisek: Emmanuel Macron

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
11%
5%
hlasovalo: 5366 lidí
Francouzský prezident Emmanuel Macron jmenoval za dva roky pět premiérů. Posledním v řadě byl Sebastian Lacornu. Ten v úřadu nevydržel ani jeden celý měsíc a rezignaci podával s tím, že ve Francii za současné situace fakticky nelze vládnout.

Narážel na fakt, že po předčasných volbách, které vyhlásil Emmanuel Macron poté, co Marine Le Penová a Jordan Bardella vyhráli s Národním sdružením volby do Evropského parlamentu, Macron si prý chtěl zjistit, jakou má podporu doma a vyhlásil předčasné volby do národního shromáždění. Ty dolní komoru francouzského parlamentu rozdělily na 3 přibližně stejně velké tábory. Sjednocenou levici, Macronovy centristy a Národní sdružení Bardelly s Le Penovou. A tyto tři tábory těžko hledají shodu na čemkoliv.

Podle agentury Reuters končící premiér Lacornu provede ještě jeden pokus o odblokování vládnutí ve Francii. Podle agentury Reuters jde o „poslední zoufalá jednání o ukončení politické krize“.

Lecornu podal v pondělí ráno svou i vládní demisi poté, co pro svůj kabinet nenašel podporu u vůbec nikoho. Jeho vláda byla nejkratší vládou v moderní francouzské historii. Macron v pondělí pověřil Lecornua vedením rozhovorů a stanovil termín na středeční večer.

A Francouzi už prý nad Macronovými kroky začínají kroutit hlavou.

„Stejně jako mnoho Francouzů už prezidentovým rozhodnutím nerozumím,“ řekl Gabriel Attal, centristický zákonodárce a bývalý premiér, kterého v minulosti jmenoval sám Macron.

Prezident by mohl jmenovat nového premiéra. Socialisté naléhali na Macrona, aby jmenoval premiéra z řad levice, čemuž se Macron bránil, protože levicový premiér by se pravděpodobně snažil zrušit jeho reformu důchodového systému a daňové změny.

Anketa

Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?

0%
2%
0%
8%
90%
hlasovalo: 15997 lidí
Členové Národního sdružení Jordana Bardelly a Marine Le Penové volají po vypsání předčasných parlamentních voleb a také po rezignaci samotného Macrona. Tomu prezidentský mandát končí v roce 2027 a v tuto chvíli odmítá jak vypsání dalších předčasných parlamentních voleb, tak rezignaci.

K vypsání předčasných prezidentských voleb přitom Macrona vyzval i Édouard Philippe, muž, jehož Macron také v minulosti jmenoval premiérem. Na tuto výzvu upozornila britská veřejnoprávní BBC.

Philippe, který byl premiérem v letech 2017–2020 a nyní vede centristickou stranu Horizonty, uvedl, že „není pro jeho okamžitou a náhlou rezignaci“, ale že je na prezidentovi, aby se svého mandátu držel.

Server France24 upozornil, že francouzská politická krize tvrdě dopadá i na francouzskou ekonomiku, protože poté, co Lecornu podal demisi, se francouzské akciové trhy významně propadly a v úterý stagnují.

Psali jsme:

Volby v Moldavsku: Zakladatel Telegramu odhalil francouzskou stopu
Bombastické titulky? Rakušan a Dozimetr. Vyoral prokoukl mainstream
Znovu hořící Francie? Jednání s novým premiérem nepomohlo
Zbyněk Fiala: Ať platí bohatí!

 

Zdroje:

https://www.bbc.com/news/articles/cn0rjn3l8w2o

https://www.france24.com/en/france/20251007-live-french-pm-sebastien-lecornu-in-final-effort-to-salvage-cabinet

https://www.reuters.com/world/europe/outgoing-french-pm-lecornu-set-start-last-ditch-talks-end-political-crisis-2025-10-07/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , Francie , vláda , zahraničí , Macron

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že by Emmanuel Macron měl rezignovat na úřad prezidenta?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Martin Exner byl položen dotaz

V hybridní a kognitivní válce se musíme bránit a zbrojit stejně jako v té konvenční.

Co tím co jste řekl (viz titulek), přesně myslíte? Jak chcete bojovat proti dezinformacím, hlavně když jste nebyli ani schopni tento pojem přesně definovat? Jak pak chcete bojovat proti něčemu, co není ani definováno? Kde je hranice mezi dezinformací a třeba misinformací nebo tím, co jen není podlož...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Přátelství s výhodami má svá úskalíPřátelství s výhodami má svá úskalí Potraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresuPotraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresu

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Biden, Ukrajina a syn Hunter. CIA odkryla dokument z roku 2015

22:08 Biden, Ukrajina a syn Hunter. CIA odkryla dokument z roku 2015

Ředitel americké CIA John Ratcliffe vzbudil rozruch, když se rozhodl odtajnit jeden z dokumentů, kte…