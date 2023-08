Okamura: Rakušan je zrůda. Ministr vnitra: SPD je fašistické hnutí

reklama

„Vláda vytváří svou politikou pro tyto excesy podhoubí. Ukrajinci vidí své vlajky po celé naší zemi, a to i na budovách, které jsou národními symboly. Vláda je preferuje v řadě svých prohlášení. Na zlatém podnose jim servíruje naše zdravotnictví, školství a další. Zavazuje všechny vycházet jim vstříc… Bez diskuze. Nelze se pak divit, že vznikají situace, kdy mnozí z této preferované skupiny mohou podlehnout dojmu, že mohou cokoli, a že ona velkorysost se bude týkat hodnocení jakéhokoli jejich jednání. Tedy lidsky řečeno, že ,mohou vše', protože tuto národní nadřazenost v nich budujeme jako žádná jiná země,“ uvádí senátorka Jana Zwyrtek Hamplová na svém Facebooku.

Pomáhat potřebným se podle ní v Česku zaměnilo za částečné osídlování naší země příslušníky jiného státu, a tyto excesy toho jsou a bohužel mohou být důsledkem. Protože Ukrajina je přece jen země s jinými zvyklostmi a mravy.

„Povšimněte si, že nepíši o kolektivní vině. Píši o nedůvodném preferování Ukrajinců ve všech směrech bez jejich řádné kontroly při příchodu, píši o abnormální servilitě a nedůvodné velkorysosti naší vlády vůči nim, což nevidíte nikde jinde v Evropě, a píši o tom, že to vše vytváří předpoklady pro tyto excesy, protože řada z těch, kteří k nám přišli, to postupně začali chápat všechno jako samozřejmost a z naší strany jako povinnost jim toto vše bez řečí poskytovat. A podle toho se chovají.

Jistě, ne všichni mohou za jednoho téměř vraha. Ne všichni se chovají nadřazeně. Ale nic z toho nemění to, že tato vláda tzv. pomoc těžce přehnala, podcenila bezpečnost, vytvořila masivním přílivem lidí odjinud pro tyto excesy nezdravé podhoubí, tzn. nabídla naši zemi velkoryse občanům cizího státu bez ohledu na důsledky z toho plynoucí, a často dokonce zapomíná v úvahách na své vlastní občany a jako první jmenuje Ukrajinu… zkrátka vystavila nás všanc statisícům lidí, o kterých většinou nevíme nic, ale máme jim dávat všechno. Přestože ne všichni jsou tu proto, že naší pomoc skutečně potřebují. A my jsme se mnohdy stali téměř druhořadými občany.

A nepomůže o tom mlčet. Tento postoj není proruský. Ruskou agresi jsem odsoudila hned v prvních dnech. Tento postoj je ryze pročeský, a mluví o skryté hrozbě z přílišné velkorysosti až podbízivosti vůči příslušníkům jiné země,“ zdůrazňuje Zwyrtek Hamplová s tím, že nabízená pomoc komukoli má a musí mít své jasné limity, včetně vlastní národní hrdosti.

„Pokrytectví nejen provládních médií ve vztahu k neskutečně brutálnímu činu v Plzni, kdy mladý Ukrajinec znásilnil a poté se pokusil zavraždit patnáctiletou dívku, která přežila jen díky předstírání smrti, a nechala se bezvládná strčit do pytle, je neuvěřitelné,“ komentuje členka horní parlamentní komory Jana Zwyrtek Hamplová případ brutálně znásilněné dívky v Plzni mužem ukrajinské národnosti.

„Je třeba říct už konečně a zcela otevřeně, že bylo obrovskou chybou této vlády vpustit do naší země bez patřičné kontroly statisíce lidí z vysoce problematické země, a vytvořit z nich nedůvodně preferovanou skupinu, která je často upřednostňována před místními obyvateli, a proti které se nesmí říct ani to nejmenší. Jinak jste hned ,proruský'. Jakoby Česko už neexistovalo...,“ uvedla senátorka.

Ministra vnitra Víta Rakušana tvrdě odsoudil i předseda hnutí SPD Tomio Okamura, kterému vadí, že Rakušan naplno neřekl, že pachatelem byl cizinec ukrajinské národnosti. „Tak takovou lidskou hyenu a zrůdu jsem snad v politice ještě neviděl. Ministr vnitra a předseda vládního STAN Vít Rakušan kryje pachatele odporného znásilnění a pokusu o vraždu české 15leté dívky v Plzni, když doteď odmítá vyslovit národnost pachatele a záměrně mluví jen o .cizinci', aby chránil Ukrajince.

A místo aby jako ministr vnitra vyslovil národnost pachatele, kterým je 18letý Ukrajinec, tak dnes veřejně vyzývá: ,Doufám, že jeho oběť bude nakonec v pořádku. Ke generalizacím a rozdmýchávání nesnášenlivosti kvůli národnosti útočníka není důvod.' Oběť v pořádku??? Po brutálním znásilnění a pokusu o vraždu? Rakušan je fakt neuvěřitelně odporný … Chtěl bych tyhle obhájce migrantů z Fialovy vlády vidět, kdyby to byla jejich dcera nebo někdo z rodiny,“ rozčílil se Okamura.

Rakušan později reflektoval jeho slova a nenechal na Okamurovi nit suchou: „Obchodoval vždycky se vším. Dokud to byly zájezdy pro plyšáky, byl to jen směšný podivín. Když začal rozprodávat politické strany, povýšil na šejdíře národního formátu. Když ale přišel na to, že nejlepším zbožím je strach, stal se vůdcem parlamentního fašistického hnutí. Motat národoveckou notu do odporného zločinu, to je skutečný projev lidské zrůdy a hyeny,“ napsala Vít Rakušan na adresu Tomia Okamury.

