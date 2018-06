Okamura, jeho kamarádi, moje zkušenost s ním. Zblajznul to. Co udělal Zeman. Končící Veleba si vylil srdce u Bakaly

Před dvěma lety spolu Strana práv občanů ZEMANOVCI a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury spolupracovaly. Společně kandidovaly např. do krajského zastupitelstva v Ústeckém kraji a uspěly. Dnes SPOZ a SPD působí v radě kraje. Spolupráci s Okamurou tehdy dohodl senátor Jan Veleba, bývalý předseda SPOZ, který se rozhodl, že už nebude obhajovat senátorský mandát a z nejvyšších pater politiky zmizí. Možná i proto se v rozhovoru pro server Aktuálně.cz, který patří do portfolia médií Zdeňka Bakaly, rozhodl zhodnotit některé své politické kroky. Spolupráci s Okamurou dnes považuje za chybu.

Fotogalerie: - Okamurovci a Zemanovci proti ČT

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 91% Nepodporuji 9% hlasovalo: 1198 lidí

Senátor si nedovede představit, že by se premiér dlouhodobě opíral o podporu SPD. Babiš a Okamura by prý nevydrželi táhnout za jeden provaz déle než tři dny. „Pokud by se to stalo, nedokážu si představit, jak by to mohlo fungovat. Nevěřím, že by Andrej Babiš byl ochoten na tuto hru přistoupit. S Okamurou vedle sebe by vydrželi tak maximálně tři dny. Z vlastní zkušenosti vím, že Okamura je neuchopitelný a nečestný člověk, s ním se na něčem domluvit dost dobře nelze,“ prozradil Veleba.

Rozpory mezi Velebou a Okamurou se prý projevovaly už v předvolební kampani v roce 2016, ale právě Okamurova povaha prý naplno vystoupila na povrch těsně po volbách. Tehdy se prý Okamura snažil slíznout smetanu a úspěchy SPD a SPO připisoval jen sobě. Veleba to vidí jinak. Obě strany prý přispěly k úspěchu stejnou měrou. Stačí se podívat, že počet zastupitelů SPD a SPOZ je srovnatelný.

Navzdory těmto zkušenostem se přesto před sněmovními volbami 2017 obě uskupení dohadovala o spolupráci. SPOZ mohla podpořit Okamurovo hnutí. Tak, jak to ostatně funguje i jinde. TOP 09 před lety kandidovala s podporou Starostů. Občanské demokraty podporuje Strana soukromníků ČR a tak podobně. Ale tento typ spolupráce není žádnou koalicí.

„Okamura lživě tvrdil, že chceme jít do koalice a že on do ní nepůjde. My jsme ale nikdy do žádné koalice jít nechtěli, v oficiálních dokumentech nikde slovo koalice nenajdete. Zase vše dezinterpretoval, vymyslel si to. Dokonce jsme měli sjezd, na němž byl i náš čestný předseda Miloš Zeman, který z tribuny vyslovil názor, že by do sněmovních voleb měla jít SPD s podporou naší SPO. Tedy podobný koncept, který do sněmovních voleb používají i jiné strany, kdy není třeba překročit 10 procent hlasů, stačí získat jen 5 procent. To přesně jsme chtěli, to není žádná koalice. Jak říkám, vymyslel si to a vytrvale to opakoval,“ rozčílil se Veleba.

S tímto přístupem prý Okamura nemůže být součástí vlády. Všechny úspěchy by se prý snažil připsat sobě a tím by vládní spolupráci rychle zničil. Proto by Babiš neměl spoléhat na to, že se místo ČSSD může opírat i o SPD.

„Vzpomeňte si, jak byl u prezidenta v Lánech. Ještě než se zavřely vrata lánského zámku, tak se postavil před novináře a řekl, že pan prezident podpořil a doporučil vládu s SPD, vládu Babiše s SPD. Miloš Zeman tím podle mě ale chtěl jen zkrotit ČSSD, proto hodil udičku Tomiovi. On to zblajznul i s navijákem. A hned začal vyprávět ty své nesmysly, koho ve vládě bude a nebude chtít. To přece rozumný politik neudělá,“ doplnil Veleba. Zeman prý Okamuru prostě jen využil jako páku na soc. dem., nic víc. V tomto se prý Zeman chová jako stratég.

Okamuru prý ale Zeman nezná tak dobře jako Veleba. Nezkrotnost Okamurova ega se prý projevila i při oslavě druhého prezidentského vítězství v TOP hotelu Praha.

„Jak byly vyhlášeny výsledky, Okamurovi stouplo sebevědomí a vzal to opět na sebe. To jeho ego je tak nezkrotné… Jen připomínám, že Okamura původně Miloše Zemana vůbec nepodporoval, sám přemýšlel, že by do té prezidentské volby vstoupil proti němu. Mám ještě schovaný jeho loňský rozhovor z Práva, kde říká, že obrovské množství voličů SPD strašně znejistilo chování Miloše Zemana vůči premiérovi Sobotkovi, jak na něj ukazoval hůlkou, a že jemu samotnému se to také nelíbí,“ pokračoval Veleba.

Okamura se prostě projevuje tak, jak se mu to zrovna hodí, jak myslí, že by se to mohlo lidem líbit. A zatím má jeho počínání úspěch. Ale nemůže to vydržet věčně. Veleba je přesvědčen, že Okamurova politická hvězda jednoho dne zhasne. A nemusí to trvat nijak dlouho.

Tvrdá slova padla také na adresu ČSSD. „Věřím tomu, že v ČSSD nakonec zvítězí touha po ministerských křeslech, v referendu si vstup do vlády odhlasují. Nicméně nevěřím, že bude stabilní. ‚Socani‘ jsou rozvrácení, já to vidím v Senátu, jejich senátoři vůbec nerespektují své vedení. Předseda Štěch vždy nabádal k dodržování demokratických principů, teď je ale sám nerespektuje. Kam přijdu, tam se mě ptají, co se to stalo se Štěchem. On to asi v tom senátním skleníku už vůbec nevnímá, úplně ale překlopil své hodnoty, bývalý odborář,“ zaznělo z úst končícího senátora.

„Sekundují mu Dienstbier s Bublanem. Vidím Bublana, jak pořád někde nervózně pokuřuje na dvoře, něco vymýšlí, sepisuje, jedná s ústavními právníky. Ta jejich skupina si myslí, že zvítězila, byť prohrála. K čemu to povede, netuším, ale žádnou stabilitu neočekávám. Až z toho jde strach,“ doplnil

autor: mp