Olympiáda: J. D. Vance vypískán, zato Ukrajincům se tleskalo

Stadion San Siro se během zahajovacího ceremoniálu rozezněl pískotem a bučením ve chvíli, kdy se na velkoplošných obrazovkách objevil viceprezident USA J. D. Vance. Podle zahraničních médií byl Vance vypískán částí publika, a to navzdory tomu, že jeho zobrazení na obrazovkách trvalo jen několik vteřin. Reakce byla slyšitelná i přes hlasitou hudbu doprovázející slavnostní průvod.
Některá zahraniční média upozornila, že bučení bylo jasně slyšitelné například v kanadském televizním přenosu stanice CBC, zatímco americká televize NBC zvukovou stopu s reakcí publika do svého vysílání nezařadila. Podle komentářů tak byl nesouhlas diváků patrnější především v přenosech mimo Spojené státy.
Yeah, it's petty, but I was at the Olympics Opening Ceremony and it did my heart good when J.D. Vance was shown briefly and immediately got booed (about :26 in the video) pic.twitter.com/7m4imt1DPe— Tirah Att (@TirahAtt) February 6, 2026
Reakce publika přišla navzdory výzvě vedení Mezinárodního olympijského výboru, aby diváci během her projevovali respekt vůči všem účastníkům a oficiálním představitelům.
Agentura Reuters upozornila, že smíšené či negativní reakce publika se během zahajovacího ceremoniálu neprojevily výhradně americké delegace a J. D. Vance, ale například také u izraelské výpravy. Naopak Kanada nebo Ukrajina se dočkaly největšího potlesku.
Americký prezident Donald Trump reagoval na zprávy o vypískání svého viceprezidenta s překvapením. Novinářům na palubě letounu Air Force One řekl, že ho reakce publika zaskočila. Podle jeho slov lidé J. D. Vance „mají rádi“ a připomněl, že k incidentu došlo v zahraničí. „V téhle zemi ho přece nevypískávají,“ uvedl podle The New York Times.
Zahraniční tisk spojuje vypískání J. D. Vance s napjatou politickou atmosférou v Evropě, zejména s kritikou imigrační politiky USA a agentury ICE, kterou demonstranti i část evropských politiků označují za kontroverzní. Protesty proti přítomnosti amerických imigračních úředníků, kteří jsou v Itálii přítomni s cílem pomáhat místním úřadům se zajištěním bezpečnosti zimních her, probíhaly ještě několik hodin před zahajovacím ceremoniálem.
K napjatému vnímání Spojených států v Evropě přispívají i širší transatlantické spory, včetně dřívějších debat kolem Grónska.
J. D. Vance dorazil do Milána na začátku týdne a během her sledoval soutěže amerických sportovců. Ve čtvrtek byl přítomen utkání amerického ženského hokejového týmu, v pátek pak týmové soutěži v krasobruslení.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.