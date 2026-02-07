Olympiáda: J. D. Vance vypískán, zato Ukrajincům se tleskalo

07.02.2026 16:04 | Zprávy
autor: Natálie Brožovská

Viceprezident USA J. D. Vance byl při zahajovacím ceremoniálu zimních olympijských her v Miláně vypískán částí publika poté, co se objevil na velkoplošných obrazovkách stadionu San Siro. Podle zahraničních médií se pískot a bučení ozvaly opakovaně. Podobného přijetí se během průvodu národů dočkala také izraelská výprava.

Olympiáda: J. D. Vance vypískán, zato Ukrajincům se tleskalo
Foto: Repro YouTube
Popisek: JD Vance

Stadion San Siro se během zahajovacího ceremoniálu rozezněl pískotem a bučením ve chvíli, kdy se na velkoplošných obrazovkách objevil viceprezident USA J. D. Vance. Podle zahraničních médií byl Vance vypískán částí publika, a to navzdory tomu, že jeho zobrazení na obrazovkách trvalo jen několik vteřin. Reakce byla slyšitelná i přes hlasitou hudbu doprovázející slavnostní průvod.

Některá zahraniční média upozornila, že bučení bylo jasně slyšitelné například v kanadském televizním přenosu stanice CBC, zatímco americká televize NBC zvukovou stopu s reakcí publika do svého vysílání nezařadila. Podle komentářů tak byl nesouhlas diváků patrnější především v přenosech mimo Spojené státy.

 

 

Reakce publika přišla navzdory výzvě vedení Mezinárodního olympijského výboru, aby diváci během her projevovali respekt vůči všem účastníkům a oficiálním představitelům.

Agentura Reuters upozornila, že smíšené či negativní reakce publika se během zahajovacího ceremoniálu neprojevily výhradně americké delegace a J. D. Vance, ale například také u izraelské výpravy. Naopak Kanada nebo Ukrajina se dočkaly největšího potlesku.

Americký prezident Donald Trump reagoval na zprávy o vypískání svého viceprezidenta s překvapením. Novinářům na palubě letounu Air Force One řekl, že ho reakce publika zaskočila. Podle jeho slov lidé J. D. Vance „mají rádi“ a připomněl, že k incidentu došlo v zahraničí. „V téhle zemi ho přece nevypískávají,“ uvedl podle The New York Times.

Zahraniční tisk spojuje vypískání J. D. Vance s napjatou politickou atmosférou v Evropě, zejména s kritikou imigrační politiky USA a agentury ICE, kterou demonstranti i část evropských politiků označují za kontroverzní. Protesty proti přítomnosti amerických imigračních úředníků, kteří jsou v Itálii přítomni s cílem pomáhat místním úřadům se zajištěním bezpečnosti zimních her, probíhaly ještě několik hodin před zahajovacím ceremoniálem.

K napjatému vnímání Spojených států v Evropě přispívají i širší transatlantické spory, včetně dřívějších debat kolem Grónska.

J. D. Vance dorazil do Milána na začátku týdne a během her sledoval soutěže amerických sportovců. Ve čtvrtek byl přítomen utkání amerického ženského hokejového týmu, v pátek pak týmové soutěži v krasobruslení.

