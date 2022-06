On nám lhal! Pirát Ferjenčík prozradil, jak se Starostů ptali na Redla. A co jim řekli

reklama

Samotná kauza Dozimetr kolem hnutí STAN – s korupcí nejen v pražském dopravním podniku – je pro Ferjenčíka zklamáním. „Hodně mě zklamalo, že nám Gazdík (Petr, nyní již bývalý ministr školství a místopředseda STAN, pozn. red.) lhal ohledně kontaktů s Redlem (Michal, zlínský podnikatel, jeden z obviněných, podle policie hlava organizované skupiny, pozn. red.). V létě před volbami jsme se starostů ptali na možné souvislosti s Redlem a Polčákem (Stanislav, europoslanec, měl zajistit Gazdíkovi šifrovaný telefon a scházet se s Redlem, pozn. red.). Starostové se dušovali se, že je to otázka vzdálené minulosti, od které se odstřihli. A po volbách se ukáže, že se bývalý ministr Gazdík schází s mafiány,“ vysvětlil Mikuláš Ferjenčík s tím, že Starostům věřil. Už tehdy prý kvůli podezřením trvali na tom, že Polčák nebude na kandidátce do Poslanecké sněmovny. „To se podařilo dojednat, nicméně to, že Gazdík s Redlem udržuje i nadále vztah a komunikaci, je velmi nepříjemné,“ podotkl.

Rakušan je pod drobnohledem

Co se týká důvěry v českou politiku, je podle bývalého pirátského poslance a současného asistenta poslance Jakuba Michálka důležité, aby se Česká republika nevydala maďarskou cestou, kde premiér Viktor Orbán ovládá zemi: „Zasahuje do obsazení médií, která si udržuje nakloněná dotačními programy a obával bych se podobného vývoje i v Čechách. Takové kauzy samozřejmě důvěře nepomáhají. Druhá věc je – a z našeho pohledu zásadní – aby se Piráti od této kauzy odstřihli.“

Za klíčové následně Ferjenčík označil zpřetrhání veškerých vazeb STAN s Redlovým gangem. K odstoupení ministra vnitra a zároveň předsedy Starosty a nezávislých Víta Rakušana prý není důvod. „Nemáme informace o kontaktech Rakušana s touto skupinou. Je na místě, aby ve STAN zjednal pořádek. Nepožadujeme odstoupení,“ řekl. Pokud by se však ukázalo, že je jakkoliv spojený s Redlem nebo jakkoli zasahuje do vyšetřování, o nutné rezignaci Rakušana by nepochyboval.

Rakušan má jako ministr pod sebou policii, která vyšetřuje jeho hnutí. „To je pravda, ale na druhou stranu je pravda, že se nachází pod obrovským drobnohledem, aby do vyšetřování nezasahoval, a kdyby se o to pokusil, riskuje kariéru. Myslím, že důvody nezasahovat jsou velmi silné – přece jen policie jednoznačně konala a nejsou indicie, že jsou pod tlakem. Lepší, aby tam byl Rakušan, než dosadit loutku, aby se STAN formálně tvářil, že problém vyřešil. Takhle je to transparentní,“ vysvětlil Mikuláš Ferjenčík.

Raději zdanit zisky energetických firem než odcházet z německé burzy

Pro ParlamentníListy.cz rovněž okomentoval vzrůstající diskusi kolem prodeje české elektřiny na německé burze, odkud si ji Česká republika zpátky několikanásobně dražší kupuje. „Volný trh v Evropské unii má i nějaké výhody. Už za pár let bude z České republiky čistý importér, až skončí životnost uhelných elektráren, náš vývoz nebude tak velký, takže z našeho pohledu to má logiku. Raději bych šel cestou zdanění mimořádných zisků energetických firem. Finance by se vložily do úsporného tarifu. Přikláníme se k řešení nenarušovat trh s energiemi v Evropské unii, podpořit lidi napřímo a financovat je ze solidární daně z energetických firem,“ doporučil.

Největší slabinou současné vlády je prý rychlost pomoci Čechům, aby zmírnila negativní dopady inflace a zdražování. Piráti prý od března apelují na vládu, aby kroky byly rychlejší včetně bonusu na energie nebo pěti tisíc korun pro nízkopříjmové rodiny s dětmi. „V tuhle chvíli čekáme na finální návrh úsporného tarifu, který pomůže lidem s platbami za teplo a jde o významnou pomoc lidem a domácnostem,“ poznamenal Ferjenčík. Dále uvedl, že je potřeba valorizovat rodičovskou, k čemuž vláda přistoupí v blízké budoucnosti, ale také příspěvky na péči, mobilitu i životní minimum. To vše ztrácí inflací na hodnotě.

Lobbing musí mít svá pravidla

Podle Ferjenčíka pětikoalice funguje standardně a rovněž vztahy mezi partnery jsou lepší, než v minulé koaliční vládě, kde na sebe ministři nadávali v médiích. „Spolupráce je korektní, podařilo se najít shodu o svobodném přístupu k informacím a dojednat kompromis, který vyhovuje ODS i Pirátům. Všechno je možné, a když se do jednání vloží dost energie, lze rozpory překlenout. Další věcí, která by mohla fungovat lépe, je prosazování vládních a koaličních návrhů ve Sněmovně. Obstrukce hnutí ANO a SPD jsou intenzivní a koalice by měla být razantnější,“ upozornil.

Mikuláš Ferjenčík se nyní zaměřuje na otázku protikorupční legislativy, zákonu o lobbingu, rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Vydali proto 13bodový protikorupční balíček. Dále se také podílejí na vytipování priorit ve státním rozpočtu. Redakci proto zajímalo, zda něco z protikorupční legislativy pomůže zabránit opakování kauzy s tunelováním veřejných financí skrze například náměstka primátora, jako tomu bylo nyní. „Zákon o lobbování je velmi na místě a ilustruje současnou kauzu, kdy by kontakty mezi lobbisty a politiky měly být důsledněji zmapované. Pokud se s nimi politici scházejí pravidelně, pak by měl mít lobbing svá pravidla. Informace by měly být veřejně dostupné a stejně tak by bylo jasné, kdyby některý politik chtěl schůzky tajit,“ popsal.

Mezi opatření by například měla patřit povinnost vést si deník schůzek a zveřejňovat ho. Kde, s kým a proč se politici potkali. Dále vedení evidence kontaktů a u návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů by mělo být jasné, kdo poslance přesvědčil, aby návrh podal. „Stává se, že poslanci překládají návrhy, které sami nepřipravili, a je dobré vědět, kdo za nimi stojí,“ řekl Ferjenčík a dodal, že vzhledem k současné situaci je nutné skutečně přidat v oblasti protikorupční legislativy, protože mezer v právním řádu je spousta.

