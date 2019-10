Ondřej Neff: Na Gotta se bude vzpomínat ještě dlouho poté, co po dnešních hnojometčících neštěkne pes

„Je to zajímavá sestava, ten žebříček: po VKml jde Babiš, pak Bartoš, Okamura, Hamáček a Filip. Je to zajímavá věc, ta důvěra. VKml nepředvedl zatím nic, co by si zasloužilo důvěru, krom toho, že se nechal vyhodit z ODS poté, co dal do souvislosti Evropskou unii se sestavováním židovských transportů při německém holocaustu. On sám z toho musí nutně mít radost. Že jeho Trikolóra překoná pětiprocentní hranici, pochybuje dnes málokdo z pozorovatelů politické scény. Nevraživým okem ho musí pozorovat jeho následovatel na žebříčku Okamura,“ uvedl Neff.

Následně hovořil také o pohřbu zpěváka Karla Gotta, kdy se místo státního pohřbu uskuteční pohřeb se státními poctami. „Dominik Duka bude ve Vítu sloužit mši a Tomáš Halík kvůli tomu puká vzteky. Tak se stalo, že z něčeho tak lidsky přirozeného, jako je smrt, se stalo politikum. V této souvislosti ale dlužno podotknout, že bezpochyby drtivá většina lidí to jako politikum nevnímá. Měli Gotta a jeho písničky rádi a je jim líto, že umřel. Budou na něho vzpomínat jistě i dlouho po tom, až po dnešních hnojometčících neštěkne pes,“ zakončil komentář pro server NeviditelnýPes.cz Neff.