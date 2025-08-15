Prezident USA Donald Trump oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin skutečně bude ochoten uzavřít dohodu o válce na Ukrajině. Z americké strany však zaznívá, že by se jednání o míru asi měl účastnit i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinští vojáci přímo z fronty před summitem na Aljašce vzkázali světu, že Trump nemá na Putina dost silné páky na to, aby prosadil něco, co by bylo pro Ukrajince pozitivní. „Věřím, že tato jednání nikam nepovedou,“ řekl listu Kyiv Independent Artem Fysun, voják z jednotky dronů Peaky Blinders. „Je nepravděpodobné, že by se Putin, Trump a dokonce i Zelenskyj dokázali dohodnout na zastavení války, protože vidím, že Putin na frontě se nezastavuje.“
Ukrajinský prezident a evropští partneři Ukrajiny důrazně varují před tím, aby Trump a Putin na Aljašce neuzavírali žádnou dohodu, která by šla proti zájmům Ukrajiny.
Vysoký východoevropský úředník, který si přál zůstat v anonymitě, aby mohl diskutovat o citlivých záležitostech, uvedl, že se Putin na jednáních pokusí odvést Trumpovu pozornost od Ukrajiny tím, že mu nabídne možný pokrok v oblasti kontroly jaderných zbraní nebo něco související s obchodem. „Doufáme, že Trump se Rusy nenechá oklamat,“ poznamenal zdroj a dodal, že jediným cílem Ruska je vyhnout se jakýmkoli novým sankcím a dosáhnout zrušení stávajících sankcí.
Maďarský premiér Viktor Orbán naznačil, že se nediví neochotě ruského prezidenta Vladimira Putina jednat s politiky z EU, protože ti podle Orbána měli ve svých myslích představu, že když Ukrajina vytrvá dost dlouho, Putinův režim nakonec padne a že v tu chvíli válka pro Ukrajinu dopadne lépe, než se to zdá dnes. „Což považuji za iluzi. Nemohou to podpořit žádnými čísly. Mluvíme spíše o zbožných přáních,“ pravil Orbán s tím, že Evropané si zavřeli cestu i tím, jak Putina označují za válečného zločince, pročež Putin nevidí důvod s lídry EU jednat.
„Mimochodem, z pohledu vyjednávání jsme se my, Evropané, takto vmanévrovali do situace, kdy nejsme v pozici, kdy bychom mohli vyjednávat s Rusy, ale Rusové a Američané jsou v pozici, kdy mohou vyjednávat mezi sebou,“ prohlásil Orbán.
Many European leaders cling to the fantasy that a prolonged war will bring regime change in Moscow. Instead of facing reality and negotiating, they demonise President Putin and block the only path to peace. Europe’s self-sabotage leaves us powerless while others decide our fate.… pic.twitter.com/kD7zfdgSd9— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 13, 2025
autor: Miloš Polák