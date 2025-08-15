Orbán: My Evropané nejsme v pozici, abychom mohli vyjednávat

15.08.2025 9:46 | Monitoring

Blíží se nesledovanější summit posledních let. Prezident USA Donald Trump ještě před tímto setkáním promluvil a naznačil další směr vyjednávání. O slovo se tady hlásí i politici EU, ale maďarský premiér Viktor Orbán popsal, proč s velkou pravděpodobností nedostanou vůbec žádný prostor. Ukrajinští vojáci přímo z fronty vzkazují, že Trump nemá na Putina dost silné páky.

Orbán: My Evropané nejsme v pozici, abychom mohli vyjednávat
Foto: Repro X
Popisek: Antonovský most přes Dněpr

Prezident USA Donald Trump oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin skutečně bude ochoten uzavřít dohodu o válce na Ukrajině.  Z americké strany však zaznívá, že by se jednání o míru asi měl účastnit i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

7%
2%
6%
17%
54%
8%
1%
1%
3%
1%
hlasovalo: 7472 lidí
„Myslím, že prezident Putin uzavře mír, myslím, že prezident Zelenskyj uzavře mír,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě. „Uvidíme, jestli si budou rozumět.“ A hned pokračoval, kdy by mohlo dojít k setkání Putina se Zelenským. „Myslím, že to bude dobré setkání, ale důležitější setkání bude to druhé setkání, které budeme mít. Setkáme se s prezidentem Putinem, prezidentem Zelenským, mnou a možná s sebou vezmeme i některé evropské lídry. Možná ne. To nevím.“ Amerického prezidenta citovala agentura Reuters.

Ukrajinští vojáci přímo z fronty před summitem na Aljašce vzkázali světu, že Trump nemá na Putina dost silné páky na to, aby prosadil něco, co by bylo pro Ukrajince pozitivní. „Věřím, že tato jednání nikam nepovedou,“ řekl listu Kyiv Independent Artem Fysun, voják z jednotky dronů Peaky Blinders. „Je nepravděpodobné, že by se Putin, Trump a dokonce i Zelenskyj dokázali dohodnout na zastavení války, protože vidím, že Putin na frontě se nezastavuje.“

Ukrajinský prezident a evropští partneři Ukrajiny důrazně varují před tím, aby Trump a Putin na Aljašce neuzavírali žádnou dohodu, která by šla proti zájmům Ukrajiny.

Vysoký východoevropský úředník, který si přál zůstat v anonymitě, aby mohl diskutovat o citlivých záležitostech, uvedl, že se Putin na jednáních pokusí odvést Trumpovu pozornost od Ukrajiny tím, že mu nabídne možný pokrok v oblasti kontroly jaderných zbraní nebo něco související s obchodem. „Doufáme, že Trump se Rusy nenechá oklamat,“ poznamenal zdroj a dodal, že jediným cílem Ruska je vyhnout se jakýmkoli novým sankcím a dosáhnout zrušení stávajících sankcí.

Maďarský premiér Viktor Orbán naznačil, že se nediví neochotě ruského prezidenta Vladimira Putina jednat s politiky z EU, protože ti podle Orbána měli ve svých myslích představu, že když Ukrajina vytrvá dost dlouho, Putinův režim nakonec padne a že v tu chvíli válka pro Ukrajinu dopadne lépe, než se to zdá dnes. „Což považuji za iluzi. Nemohou to podpořit žádnými čísly. Mluvíme spíše o zbožných přáních,“ pravil Orbán s tím, že Evropané si zavřeli cestu i tím, jak Putina označují za válečného zločince, pročež Putin nevidí důvod s lídry EU jednat.

„Mimochodem, z pohledu vyjednávání jsme se my, Evropané, takto vmanévrovali do situace, kdy nejsme v pozici, kdy bychom mohli vyjednávat s Rusy, ale Rusové a Američané jsou v pozici, kdy mohou vyjednávat mezi sebou,“ prohlásil Orbán.

Psali jsme:

Zoufalí bojovníci lákají Čechy na Ukrajinu slibem sestřiček v nemocnici
Podpořte Trumpa na Aljašce! Mír na Ukrajině? Podle diplomata Sechtera tu možnosti jsou
Zelenskyj se snaží. Azov válčí. Ale Ukrajina má před schůzkou Trump–Putin vážný problém
„Politici to vnímají jako divadlo.“ Smutek na Ukrajině

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/putin-is-not-stopping-ukrainian-soldiers-doubt-us-russia-talks-will-yield-results/

https://t.co/kD7zfdgSd9

https://twitter.com/PM_ViktorOrban/status/1955507525823979909?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/uk/trump-says-putin-ready-make-deal-ukraine-us-hopes-include-zelenskiy-2025-08-14/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Maďarsko , Putin , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Orbán , x , Reuters , Trump , válka na Ukrajině , Zelenskj , Kyiv Independent

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vnímáte jednání na Aljašce jako pozitivní cestu k míru?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Farský (STAN): Ve střední Evropě posilují antievropské a antiukrajinské síly

A vy se díváte? Vždyť co dobrého jste pro nás občany udělali, když je naše životní úroveň rok od roku nižší a vše je čím dál víc dražší a míň a míň dostupné - viz třeba bydlení, ale třeba i zdravotníků ubývá, kvalitní učitelé se do škol za ty platy taky nehrnou... PS: Umíte si představit, že byste ž...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Aljaška. Symbol, že hranice se mění. A další postřehy před velkým jednáním

9:33 Aljaška. Symbol, že hranice se mění. A další postřehy před velkým jednáním

Americká vojenská základna Elmendorf-Richardson, město Anchorage, Aljaška, Spojené státy americké. N…