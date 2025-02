Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8052 lidí

Premiér sídlící v Budapešti je přesvědčen, že Němci předčasné volby potřebují, ale jedním dechem dodává, že ať už je vyhraje kdokoli, německou společnost bude dál ničit síla Bruselu.

„Každý má takovou vládu, jakou si zaslouží a je logické, že v Německu mají předčasné volby, když si uvědomíme, jaké neúspěchy má za sebou tato (Scholzova) vláda. Ale musíme si uvědomit, že Němci sice dělají chyb, ale pokud někdo ničí Německo, je to Brusel,“ pravil maďarský premiér v rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas Kossuth Radio.

?? @PM_ViktorOrban on Kossuth Radio: While the Germans are also making mistakes obviously, it is Brussels that is actually destroying Germany.

??Brussels, in an attempt to protect European car manufacturers, has imposed a punitive tariff on Chinese cars.

??I have spoken to the… pic.twitter.com/1VbUVvgUyB