Otřesený Zeman. Využili ho, soudí Hučín. Putinovu invazi pocítíme i my

„Dnes jsem toho moc nenaspal, už jsem tušil, že se něco stane. Z toho, co nyní předvádí Rusko, nejsem tak moc překvapen, vstup vojsk na Ukrajinu jsem čekal už dříve,“ podotkl. Hučín rovněž uvedl, že Putin se nezbláznil, jen je tak nastavený. „Vědí, že Rusko musí nějak bojovat o Ukrajinu, pro ně je to významně strategické jako celek a mají strach, jakmile by se jim to začalo drolit. Víte, ruské impérium je postaveno na ruské moci a uvědomují si, že Ukrajina chce do Evropské unie a chce do Severoatlantické aliance. Je to pro ně tak úděsné, že jsou schopni sáhnout i k takovým prostředkům. Putin je bývalý člověk KGB, a jestliže se dostane do takové pozice, nelze počítat s tím, že bude věci řešit jen sametově,“ sdělil.

Hučín: Zeman nevěřil, že k tomu dojde

Vladimír Hučín také okomentoval výroky prezidenta Miloše Zemana, který Putina označil za šílence s nutnou izolací. „Před několika dny jsem řekl, že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení Ruské federace způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu. Domnívám se, že je načase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány, a mám tím na mysli především sankci v oblasti tzv. SWIFT, která by znamenala vyřazení Ruské federace z platebního styku,“ vyjádřil se prezident.

Podle Hučína musí být Zeman otřesen posledními událostmi, protože sám nevěřil tomu, že by Rusko vojensky zaútočilo. „Zeman musí být otřesen z toho, co se stalo, a skvadra, která ho potřebuje udržovat při životě jako Mynář (Vratislav, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, pozn. red.), Nejedlý (Martin, ekonomický poradce prezidenta, pozn. red.) a další, kteří mají úzké vazby na Rusko, vyvíjí tlak. Oni ho museli naprogramovat, že se nic takového nestane, že to bude šaškárna, že CIA, která se spletla v případě Iráku a v dalších věcech, se plete i nyní. Zřejmě si myslel, že se to nestane, ale tady jsou vyšší zájmy a Zeman jen nástroj v jejich rukou. Byl použit do maxima a svoji roli splnil,“ zhodnotil Hučín s tím, že je sám vůči prezidentovi podjatý. V době, kdy byl Zeman předsedou vlády, byl Hučín zatčen, uvězněn a obviněn například z bombových útoků. Nic z toho se neprokázalo.

Ukrajině musíme maximálně pomoci, i českými vojáky

Severoatlantická aliance i Evropská unie by podle bývalého člena Bezpečnostní informační služby měla Ukrajině pomoci v maximální míře, což se prý děje. „Je třeba postupovat opatrně, abychom si nepustili do výsostných vod nějakou škodnou, protože Ukrajina bude prošpikovaná lidmi s úzkými vazbami na Rusko. Jsem pro Ukrajinu v NATO a v Evropské unii, je to úžasná, úrodná a historicky významná země, ale opatrně,“ poznamenal. A nic by neměl ani proti účasti českých vojáků v konfliktu, jak odvětil na otázku, zda maximální míra pomoci znamená i českou účast. „Zbrojní systémy vyžadují odbornou instruktáž a nemůže je obsluhovat člověk, který nemá technické znalosti. To by se mohlo zvrátit a nadělat více škody než užitku,“ tvrdí Vladimír Hučín.

Boj podle něj hned tak zastaven nebude, i když očekává diplomatická vyjednávání. Naopak se zdá, že se konflikt bude stupňovat. „Hodně záležet bude na aktivitách tajných služeb, které to budou spíše podněcovat. Ukrajina má jistou hrdost, a jak jsem slyšel boxera Vladimira Klička v Kyjevě, budou to mít těžké. Rusko má zbrojní vybavení a možnosti, ale Ukrajina se musí spolehnout na pomoc,“ řekl. Upozornil také, že dění na Ukrajině je vyústěním sporu Spojených států a Ruska, který se vyvíjí už delší dobu.

Nepochybuje rovněž, že dojde ke zdražení energií i dalších věcí. „To se promítne určitě. Takhle nějak může být vyvoláván tlak na starší důchodce a zastánce starých pořádků, že jde o zásluhu imperialistů a Severoatlantické aliance. Budou se snažit využít destabilizaci a vyloženě budou zaznívat protiamerické postoje a názory. Myslím, že levice a všichni s tím spojení si to budou prezentovat a svádět na americký imperialismus a kapitalismus,“ pokračoval Hučín. A pochválil v současné situaci ministryni obrany Janu Černochovou ukázkou rozhodnosti, kterou nečekal, ale také vystupování premiéra Petra Fialy a ministra zahraničí Jana Lipavského. „Když jsem ho dnes slyšel, tak na mě působil velmi dobrým dojmem na to, jak je mladý. Piráti jsou přece jen pytlem blech, ale nemohu nic vytknout. Zatím neprošel řádným testem a zkouškou odolnosti, ale příjemně mě překvapil,“ dodal Hučín.

