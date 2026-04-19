Označit odmítače očkování kódem? Poslanec SPD se postavil Prymulovi

Ve druhé hodině Nedělní debaty České televize se sešli Jan Síla, poslanec za SPD, exministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula a Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
Poslanec SPD Jan Síla prohlásil, že má vzniknout zcela nový plán očkovací strategie a koalice ANO, SPD a Motoristů na něm pracuje. Stávající Národní očkovací strategii schválila ještě vláda Petra Fialy v závěru svého působení. Podle Síly je třeba vypracovat tuto strategii zcela nově.
Síla však na prvním místě zdůraznil, že ani on, ani SPD nejsou proti. To skutečně není pravda. Je to lež. Ale při tom zkoumání Národní očkovací strategie jsme přišli na řadu věcí, které jsou v rozporu s naším programem. Např. nátlak na očkování proti chřipce, které má v některých částech až nátlak propagandy,“ upozorňoval Síla.
Podle poslance SPD má smysl očkovat jen rizikové skupiny obyvatelstva.
Prymula oponoval, že to není nejlepší nápad a své o tom vědí i ve Škodě Auto, kde své zaměstnance očkují proti chřipce a v rizikových časech jim z výroby vypadává podstatně méně pracovníků, než to bylo před rozsáhlým očkováním zaměstnanců.
Býma v obecné rovině zdůrazňoval, že očkování zachraňuje životy.
„Máme jasná vědecká fakta, že očkování je skutečně užitečné. Jen za posledních 20 let zachránilo na celém světě kolem 1 540 milionů životů. Samozřejmě zachraňuje životy i v České republice. Je to jeden z elegantních způsobů, jak zabezpečit primární prevenci. Protože cílem zdravotnictví by mělo být, aby lidé byli zdraví,“ podotkl Svatopluk Býma.
Síla si trval na tom, že očkování proti chřipce má smysl jen u rizikových pacientů.
Býma kontroval, že je sám očkován proti chřipce i proti covidu, očkování považuje za správné a pokud stát chce, aby se lidé očkovali, aby byli lidé zdravější, tak do toho musí investovat finanční prostředky i příslušnou aktivitu.
„My nejsme proti očkování proti chřipce. My jsme pro očkování proti chřipce u lidí, u kterých je to indikované,“ zopakoval Síla s tím, že oceňuje např. to, že už podle stávající očkovací strategie se bude sledovat i imunita v populaci. Ale to podle něj nemění nic na tom, že SPD odmítá tlak na očkované i očkující ve věci očkování proti chřipce.
„A co nám vadí úplně nejvíc, je tzv. signalizační kód, který má ukázat na člověka, který odmítne očkování. To s ním půjde celý život, že je odmítač, že je člověk druhé kategorie,“ pokračoval Síla.
„Ale to není na to, aby byl někdo označen jako člověk druhé kategorie, ale je to proto, aby s ním pak praktik už na toto téma nemusel komunikovat. Když já nechci být dárcem orgánů, tak tato informace o mně v systému také je,“ připomínal Prymula.
Očkování má podle exministra Prymuly fungovat jako bezpečnostní pás v automobilu.
Síla trval na tom, že onen signalizační kód bude vlastně cejch.
„To není žádné stigma, to je reálné vyjádření toho, zda ten člověk chce, nebo nechce být očkován,“ oponoval Prymula.
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.