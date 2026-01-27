Pavel a Macinka v zahraničním tisku. S omyly

Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
„Pavel v úterý v rozhovoru s novináři uvedl, že ministr zahraničí Petr Macinka poslal jeho hlavnímu poradci textové zprávy kvůli jeho odmítnutí jmenovat Filipa Turka do vlády. Pavel uvedl, že tyto výměny považuje za nepřijatelné a bude požadovat právní posouzení, zda je lze kvalifikovat jako trestný čin,“ přibližuje dění v Česku text pro zahraniční čtenáře.
Agentura Bloomberg dále popisuje, že odmítnutí Pavla jmenovat Turka vychází z toho, že „zákonodárce trivializoval zvěrstva z nacistické éry a bagatelizoval zločiny z nenávisti“.
Kdo je vinen současnou situací?
Czech President Petr Pavel accused the nation’s foreign minister of engaging in potential extortion over the head of state’s refusal to appoint the party’s candidate to the government https://t.co/c2xM0YEzGU— Bloomberg (@business) January 27, 2026
„Motoristé na jmenování trvají s tím, že Turek je klíčovým představitelem strany a má podporu voličů,“ popisuje text, přičemž je uvedeno pouze to, že Pavel odmítá Turka jmenovat „do funkce ministra zahraničí“. Tato původně zamýšlená pozice, kterou zastává Macinka, však již není postem, na nějž je Turek nominantem – tou je pozice ministra životního prostředí.
Jak sám Macinka dnes na tiskové konferenci odhalil, rozhodnutí nominovat Turka nikoliv na post šéfa diplomacie, ale do čela resortu životního prostředí (MŽP) mělo podle jeho slov pramenit z rozhovorů s prezidentem poté, co Pavel avizoval, že by Turkova aspirace na MŽP pro něj byla více snesitelnou.
Mgr. Petr Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka na úterní tiskové konferenci rovněž obsah soukromé konverzace s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem vysvětlil se slovy, že zprávy psal kvůli tomu, že potřebuje vědět, zdali se prezident rozhodne jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí, či nadále nikoliv, což podle něj znamená, že „máme prezidenta republiky, který se pohybuje mimo ústavní rámec“. „Já jako ministr zahraničí to musím brát na zřetel,“ doplnil.
K pasáži textu, v níž Koláře upozorňuje na to, že bude ve středu jednat v Bruselu, Macinka uvedl, že ji obsáhl, jelikož bude hovořit s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a řešit se má, zda Česko na příští summit za sebe vyšle prezidenta. „Zítra při jednání s generálním tajemníkem NATO budu vyjadřovat svůj postoj v duchu toho uvedeného, že pan prezident, který je hlavou naší země, se bohužel nepohybuje v ústavním rámci. Tak si myslím, že by na nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance, který proběhne v červenci, neměl být šéfem české delegace prezident republiky, ale předseda vlády. Takže v tomto duchu nemám jinou možnost komunikovat s ústředím NATO,“ přiblížil šéf české diplomacie.
Doplnil, že nejde o jediný krok, který se se situací pojí, avšak v současné době k tomu dále nebude sdělovat detaily. „Nebudu avizovat, co se bude dít. Já to pak budu oznamovat,“ reagoval Macinka v úterý na dotazy novinářů ohledně chystaných kroků.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Prezident Petr Pavel předtím v úterý na mimořádném brífinku uvedl, že podává podnět bezpečnostním složkám kvůli komunikaci Macinky k Hradu, která proběhla v pondělí večer s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem, neboť je podle svých slov považuje „za pokus o vydírání“.
„Ve středu jedu do Bruselu, kde budu mít zásadní schůzky. Do té doby bych potřeboval vědět, na čem jsem, protože budu mluvit jak s nejvýznamnějšími zahraničními partnery, tak i s největšími zahraničními médii. Co jim budu oznamovat, má nyní pan prezident poslední možnost významně ovlivnit. Pokud neudělá nic anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho),“ psal Macinka v jedné ze zpráv pro Koláře, kterou posléze Hrad zveřejnil.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka se už delší dobu snaží ovlivnit můj postoj ke jmenování navrženého člena vlády. Ať už komunikací se mnou, mými spolupracovníky nebo poradci. Zatím jsem všechny tyto pokusy posuzoval shovívavě.— Petr Pavel (@prezidentpavel) January 27, 2026
Nyní mi ale v nočních hodinách doručil… pic.twitter.com/9F4uIyTwtu
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.