Pavel mluví o uznání Romů. Vynořila se však jeho stará slova

Prezident na Pražském hradě ve středu přivítal romské komunitní lídry, kteří podle něj hrají klíčovou roli v sociálně vyloučených lokalitách.
„Romové se v každodenním životě stále potýkají s předsudky většinové společnosti. Právě proto mají romští komunitní lídři v sociálně vyloučených lokalitách nezastupitelnou roli,“ uvedl prezident.
V rámci Mezinárodního dne Romů jim prý s manželkou Evou poděkoval za jejich práci. „U příležitosti Mezinárodního dne Romů jsme jim s Evou poděkovali za jejich důležitou práci a mluvili jsme o tom, co jim při ní nejvíce chybí. Je to především dlouhodobá a stabilní podpora, ale i veřejné uznání,“ dodal prezident.
Ne vždy měl Pavel s romskou menšinou tak kladné vztahy. Lidé na sociálních sítích připomněli jeho slova, která pronesl před lety v pořadu Všechnopárty, kde například přiznal, že v dětství na základní škole byl rváč, který měl dvojky z chování. „Byl jsem rváč, tehdy to tak nějak patřilo k bontonu. Já jsem chodil na školu na Kladně a v té čtvrti, kde jsem bydlel, byl poměrně velký počet nepřizpůsobivých, jak se to dnes nazývá,“ vyprávěl Pavel, že měl v první i druhé třídě dvojku z chování.
Boje podle něj byly na denním pořádku, protože bylo třeba si vybojovat místo na slunci. „A napsal jste do svých papírů, že jste mlátil cikány?“ zeptal se moderátor Karel Šíp, což diváky rozesmálo.
„To jsem zatajil,“ odpovídal tehdy Pavel s úsměvem. „Tak oni zase mlátili mě, takže to bylo jednou já, jednou oni,“ vyprávěl Pavel ještě než vstoupil do politiky.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku