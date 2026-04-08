Pavel mluví o uznání Romů. Vynořila se však jeho stará slova

08.04.2026 16:58 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Prezident Petr Pavel ve středu na Hradě přijal zástupce romských organizací při příležitosti Mezinárodního dne Romů. Pavel zdůraznil, že Romům v české společnosti stále chybí „veřejné uznání a stabilní podpora“. Lidé si při té příležitosti vzpomněli, že dle vlastního vyprávění Pavel neměl v mládí k Romům zrovna kladný vztah.

Prezident na Pražském hradě ve středu přivítal romské komunitní lídry, kteří podle něj hrají klíčovou roli v sociálně vyloučených lokalitách.

„Romové se v každodenním životě stále potýkají s předsudky většinové společnosti. Právě proto mají romští komunitní lídři v sociálně vyloučených lokalitách nezastupitelnou roli,“ uvedl prezident.

V rámci Mezinárodního dne Romů jim prý s manželkou Evou poděkoval za jejich práci. „U příležitosti Mezinárodního dne Romů jsme jim s Evou poděkovali za jejich důležitou práci a mluvili jsme o tom, co jim při ní nejvíce chybí. Je to především dlouhodobá a stabilní podpora, ale i veřejné uznání,“ dodal prezident.

 

 

Ne vždy měl Pavel s romskou menšinou tak kladné vztahy. Lidé na sociálních sítích připomněli jeho slova, která pronesl před lety v pořadu Všechnopárty, kde například přiznal, že v dětství na základní škole byl rváč, který měl dvojky z chování. „Byl jsem rváč, tehdy to tak nějak patřilo k bontonu. Já jsem chodil na školu na Kladně a v té čtvrti, kde jsem bydlel, byl poměrně velký počet nepřizpůsobivých, jak se to dnes nazývá,“ vyprávěl Pavel, že měl v první i druhé třídě dvojku z chování.

Boje podle něj byly na denním pořádku, protože bylo třeba si vybojovat místo na slunci. „A napsal jste do svých papírů, že jste mlátil cikány?“ zeptal se moderátor Karel Šíp, což diváky rozesmálo.

„To jsem zatajil,“ odpovídal tehdy Pavel s úsměvem. „Tak oni zase mlátili mě, takže to bylo jednou já, jednou oni,“ vyprávěl Pavel ještě než vstoupil do politiky.

Vlajky

Teď tvrdíte, že je třeba se soustředit na řešení důležitějších problémů než vyvěšování vlajek. 100% souhlas, ale proč jste teda právě vy a celá opozice ještě nedávno tak řešili vyvěšování ukrajinských vlajek? Taky jste se kvůli tomu hádali místo toho, aby když už, jste se hádali o věcech, které skut...

