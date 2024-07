Pavel otevřeně: Selhání Ruska a přesvědčení Číny, to je strategie

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12961 lidí



Přínos Ukrajiny vidí v tom, že má největší armádu v Evropě s množstvím poznatků z reálného boje. „Ukrajina má v tuto chvíli nejzkušenější armádu v Evropě,“ prohlásil v Houstonu český prezident.



Podpora Ukrajiny jeho samotného prý pozitivně překvapila. „Byl jsem pozitivně překvapen reakcí většiny zemí na to, co Ukrajina potřebuje. Nejen financováním, ale také výzbrojí včetně letounů,“ pronesl.

Dostatečná pomoc by dle něj však byla taková, jež by Ukrajincům umožnila plně obnovit své území. „Ale to není v tuto chvíli reálné,“ zaznělo též od Pavla s tím, že aktuálně dle něj nelze čekat na ukrajinské frontě žádný větší průlom.



Nynější strategie se má soustředit podle Pavla na „selhání Ruska“. „Chceme, aby Rusko na Ukrajině selhalo,“ vyjasnil prezident.



Lidé si dle jeho slov musí uvědomit, že má Rusko větší zdroje než Ukrajina. Průlomy tak lze dosáhnout zejména u jednacího stolu – spojenci by se tak prý měli snažit Rusko přesvědčit, že ani ono na bojišti nemá šanci na větší průlom a mělo by tak začít jednat.

Fotogalerie: - Proti ruským náletům

Aby taková strategie fungovala, nesmí však – jak Pavel zdůraznil – Ukrajina selhat a nechat prolomit své obranné linie, což si vyžaduje podporu Kyjeva vším, co potřebuje. Souběžně s tím máme vyvinout „veškeré politické a diplomatické úsilí“, aby co nejvíce zemí požadovalo urovnání konfliktu v souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN.



„Měli bychom se snažit přesvědčit i Čínu, že v jejím zájmu není až tak úzké spojení s Ruskem,“ ukázal prezident, že by se měl Západ snažit i o zapojení Pekingu.



Okupovaná území Ukrajiny, které Ukrajina nedokáže vojensky dobýt zpět, by pak dle Pavla neměl v žádném případě Západ uznat coby součást Ruska, ale měla by mít status dočasně okupovaných území. Upozornil, že v případě ruského vítězství hrozí, že by to povzbudilo Čínu, aby byla „více asertivní“.

LIVE | Czech President @prezidentpavel joins @FredKempe for an #ACFrontPage conversation on the future of transatlantic cooperation. https://t.co/xQoTKfucfg — Atlantic Council (@AtlanticCouncil) July 12, 2024

Fotogalerie: - Konference o Ukrajině

Vystoupení prezidenta Petra Pavla v Houstonu navazovalo na summit zemí NATO, který přinesl příslib pokračující podpory Ukrajině, ale též šok v podobě proslovu amerického prezidenta Joea Bidena, jenž svého ukrajinského protějška představil coby „Putina“.



„Už jsem řekl, že Rusko v této válce nezvítězí. Ukrajina v této válce zvítězí a my s ní budeme stát na každém kroku. To říkám jasně a nahlas. A teď chci předat slovo prezidentovi Ukrajiny, který projevuje odvahu a odhodlání. Dámy a pánové, prezident Putin,“ zvolal Biden a znovu zopakoval: „Prezident Putin.“



Teprve potom se opravil a vítal prezidenta Zelenského. „Vidíte jak moc se soustředím na nutnost porazit Putina,“ snažil se Biden ze svého přešlapu vybruslit.

Český prezident informoval, že se státy na summitu Severoatlantické aliance jednoznačně postavily za to, že Ukrajině je třeba dát to, co potřebuje k obraně.



„Ukrajina může zvítězit pouze s naší pomocí a proto se dnes všechny státy s výjimkou Maďarska zavázaly k další podpoře napadené země. Zároveň prohlubujeme spolupráci s indopacifickými partnery, tedy Austrálií, Novým Zélandem, Jižní Koreou a Japonskem, se kterými sdílíme stejné hodnoty, ale také odpovědnost za globální bezpečnost. Dvoudenní jednání nás významně posunulo v zefektivnění našich obranných schopností, větší odolnosti Aliance a v pomoci Ukrajině na její cestě k míru a plnému členství v NATO,“ komentoval.

Druhý den summitu @NATO přinesl jasnou odpověď na ruskou agresi na Ukrajině. Ukrajina může zvítězit pouze s naší pomocí a proto se dnes všechny státy s výjimkou Maďarska zavázaly k další podpoře napadené země. Zároveň prohlubujeme spolupráci s indopacifickými partnery, tedy… pic.twitter.com/BLkeePgxEG — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 11, 2024