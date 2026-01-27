Pavel si stěžuje? Výsměch za „vydírání prezidenta“

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné,“ doplnil Pavel na tiskové konferenci, po níž uveřejnil komunikaci, která měla proběhnout mezi Koláře a Macinkou během pondělního večera.
V první z uveřejněných zpráv ministr zahraničí Macinka reagoval na svou absenci na schůzce s prezidentem na Hradě. Jejím původní termín byl stanoven na 15 hodinu, ale kvůli průtahům na jednání vlády se posunul na 16 hodinu. Krátce po ní Hrad oznámil, že schůzku ruší.
Mgr. Petr Macinka
Macinka vysvětloval, že rozhodně nebylo záměrem na Hrad nepřijít, jak někteří spekulovali.
„Na druhou stranu já teď stojím před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem. Myslím, že by to měl vědět. Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě,“ dodal ministr zahraničí v údajné textové zprávě prezidentovi. „Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis…“ zaznívá.
„Ve středu jedu do Bruselu, kde budu mít zásadní schůzky. Do té doby bych potřeboval vědět, na čem jsem, protože budu mluvit jak s nejvýznamnějšími zahraničními partnery, tak i s největšími zahraničními médii. Co jim budu oznamovat, má nyní pan prezident poslední možnost významně ovlivnit. Pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho),“ píše údajně Macinka ve zprávě pro Koláře v dalším odstavci a dodává: „Rozumím tomu, jak moc ho to irituje a štve. Mě ale taky. Beru to už osobně…“
V závěru doplňuje, že „jediný důvod“, proč Ukrajinci nedostanou letouny L-159, má být, že „o tom Petr Pavel neuváženě mluvil do médií“. „Já bych o tom Tomia možná přesvědčil (tak jako jsem s ním mluvil o muniční iniciativě). Jenže teď už to není možné. I tuto pravdu se může leckdo (ve středu) dozvědět,“ zní s odkazem na postoj předsedy SPD Tomia Okamury.
Kolář na zprávu reagoval o půlnoci se slovy, že vzkaz prezidentovi vyřídí. „Dost by mě ale překvapilo, kdyby pan prezident změnil názor. Jak ho znám, má pro boj ve složitém terénu poměrně vyvinutý cit. Tak uvidíme,“ pronesl.
Macinka se posléze znovu ozval s poděkováním. Dodal však, že si oním „citem“ prezidenta není jist. „Prezident dělá emocionální chyby… Nejsem si jist, zda dostatečně chápe, že už není vojákem, ale že se stal politikem. No uvidíme. Šanci stále má. Pak už bojovat nebude mít s kým ani čím,“ avizoval. „Jsem plně odhodlán, neustoupí-li, učinit maximalistické kroky až do posledního možného detailu,“ dodal.
Následně přemítá, že vzájemná animozita není potřebná. „Stále si myslím, že to není nutné, protože skutečný a nebezpečný nepřítel je venku a je velmi hloupé si ho vytvářet doma. Já s tím nezačal… Na druhou stranu politicky – jste velký tak, jak je velký váš protivník. Takže já jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma. Bez skrupulí,“ připojil ministr s podotknutím, že to tak „nemusí být“. „Čas na uklidnění situace vyprší ve středu. Já si rozhodně nenechám ujít příležitost, kterou mám před sebou,“ zakončuje.
Kolářovi sděluje, že danou komunikaci má Hrad brát jako „vůli se dohodnout“. „Kdybych ji neměl, toto bych vám ani neavizoval a rovnou bych učinil, co se mi učinit naskýtá…“ dodává úplným závěrem Macinka v prezidentem uveřejněných zprávách.
Pavel v reakci poukázal na Macinkova slova o podpoře od předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury. „Pokud skutečně má ve svém postupu podporu premiéra, pak jsou vyjádření Petra Macinky nejen ilustrací přístupu nové vlády ke sdílení moci v našem ústavním pořádku, ale také důkazem, že se zásadní otázky naší zahraniční a bezpečnostní politiky staly rukojmím osobních animozit a zájmů,“ zhodnotil.
„Pokud však nemá podporu Andreje Babiše,a já věřím, že ne, pak je ilustrací svévolného a naprosto nezodpovědného postupu strany Motoristé sobě, které nejde o zájem České republiky a jejich občanů, ale jen a pouze o naplnění vlastní ambice udělat z kontroverzní postavy ministra. A to za jakoukoliv cenu,“ sdělil prezident následně.
„Vyhrožování a vydírání prezidenta republiky ministrem vlády považuji za naprosto nepřijatelné v jakékoliv demokratické zemi. Zároveň považuji za důležité, aby občané viděli, jak zvolení zástupci a jakým způsobem zastupují jejich zájmy. Takové jednání zároveň může poškozovat obraz a důvěryhodnost České republiky v zahraničí,“ dodal Pavel s tím, že za sebe může říct, že na něj „žádné zastrašování neplatí“. „Budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky,“ pronesl.
Prezident poté avizoval, že podává podnět bezpečnostním složkám a hodlá „postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání“.
Komentátor Petr Holec k věci pro ParlamentníListy.cz uvedl: „Mě na tom nejvíc baví dvě věci. Zaprvé, že z vydírání ministra a šéfa Motoristů obviňuje prezident, který proti jeho straně a kandidátovi na ministra Filipu Turkovi rozjel s pomocí svého Deníku N bezprecedentní vydírací akci. A jak víme z fyziky, akce vždy vyvolá reakci. A zadruhé, že se dodržováním Ústavy ohání prezident, který ji právě bezprostředně porušil. Česko je fakt zemí příběhů!“
SMS zveřejněné Petrem Pavlem:
