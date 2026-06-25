Jurečka (KDU-ČSL): Zamázli jste návrh Jakoba. To je nejvyšší míra alibismu

Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, nebudu dlouhý, ale musím tady zareagovat jednak na to, co se odehrálo během posledních 24 hodin i na hlasování, které teď před chviličkou dopadlo u těch dvou bodů, které navrhovali moji kolegové z opozičních řad.
To, jakým způsobem tady vládní koalice naprosto nedůstojně poslední tři měsíce vedla debatu o delegaci České republiky na summitu NATO v Ankaře, je podle mě obrovskou ostudou této vlády. Ostudou premiéra, ostudou toho, že se nerespektují zvyklosti, pravidla, nerespektuje se ústava. To, že se to pustí díky tomu, že tady jeden člen vlády je uražen a léčí si tady svoje bolístky, si myslím, že vidí celý národ. Co je podle mě ale opravdu za hranou už úplně všeho, jsou výroky, které tady zaznívaly včera odpoledne, večer, ze strany některých představitelů vlády a vládní koalice. Protože útočit na nezávislé instituce... (Silný hluk v sále.)
Místopředseda PSP Patrik Nacher: Pardon, pane předsedo, je tady zbytečný hluk. Já vás poprosím, kolegyně, kolegové, jestli byste se mohli ztišit. Oni pak řečníci zvyšují hlas. Mikrofony jsou dneska nastavené nějak citlivěji. Jestli vás ten projev nezajímá, tak opusťte sál. Poprosím vlevo, kolegyně, kolegové. (Poslanci se diví.) No, rušíte, je to slyšet až sem, tak poprosím. Pane předsedo, vy pokračujte.
Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Útočit na nezávislé instituce, které mají dané jasné kompetence ze zákona, je něco nepřijatelného a nejde to přejít mlčením a běžnými komentáři na sociálních sítích. Chci se tady vůči tomu vymezit. Nepovažuju za normální, aby se útočilo na Českou národní banku, na Národní rozpočtovou radu a už vůbec ne, aby se tady útočilo na Ústavní soud. To, co zaznívalo včera ve výrocích Filipa Turka, ministra Macinky, některých dalších, je opravdu něco, co do vyspělé kulturní demokraticky fungující společnosti nepatří, ani náhodou.
Chtěl bych požádat, abyste opravdu respektovali – i když se vám to zrovna nemusí hodit – to, co říká Ústavní soud. Já jsem byl – i moji kolegové z opozice – mnohokrát v situaci, kdy jsme podali stížnost na Ústavní soud a byli jsme i v situaci, kdy nám nebylo vyhověno. Respektovali jsme to usnesení, nezpochybňovali jsme ho, nedehonestovali jsme to, jakým způsobem Ústavní soud rozhodl. Vy toto všechno děláte naprosto bezprecedentním způsobem, který tady od roku 1989 nikdy nebyl. Tak chci požádat, poprosit, ať opravdu od tohoto upustíte, ať zchladíte hlavy, ať se tady jedná racionálně, protože toto je i něco, co se překlápí potom do fungování běžné občanské společnosti.
Říkat, že Ústavní soud rozhodl nezvykle rychle. No tak, každé předběžné opatření, které je podáváno k soudu, je z důvodu toho, aby ten daný soud rozhodl rychle. To, že jste dospěli do situace, že vůbec kompetenční žaloba byla podána, to, že součástí toho byla i právě apelace na předběžné opatření, je zase vizitkou kroků vaší vládní koalice. Zpochybňovat a říkat, že to je nějak nezvykle rychle? Ne, je to naprosto obvyklé a normální, že soud, pokud je požádán rozhodnout o předběžném stanovisku, rozhoduje co nejdříve. Proto je toto předběžné stanovisko, předběžné opatření, které dává logiku proto, aby se něčemu zabránilo nebo naopak se něco realizovalo.
To, že ani nepřijmete návrh třeba kolegy Jakoba v tom, aby tady jasně, stručně zazněla pozice Sněmovny k tomu, jak se teď bude postupovat, vy to zamáznete, nehlasujete pro to, mně přijde jako nejvyšší míra alibismu. Když někdo z nás tady pochybí, vy tady vystoupíte a hned říkáte: To se nemá, to si upravte, za to se omluvte. Mnohokrát jsme se tady my jako kolegové z opozice za některé věci omluvili. Od vás jsem omluvu, až na pár výjimek, neslyšel prakticky nikdy.
Takže prosím, aby se tady jednalo racionálně, věcně, respektovaly se základní rozdělené role ve společnosti a nezpochybňovaly se instituce jako je Ústavní soud, Česká národní banka a další. Děkuju za pozornost.
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