Dvořák (STAN): Zvláštní místa v pekle jsou pro ty, kdo mlčí

25.06.2026 20:05 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 25. června 2026 k předběžnému opatření Ústavního soudu.

Dvořák (STAN): Zvláštní místa v pekle jsou pro ty, kdo mlčí
Foto: STAN
Popisek: Starostové a nezávislí - logo

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Přiznám se, že takto rychlý průběh pořadu schůze jsem nečekal, určitě to je zásluha předsedajícího, díky za to.

Dámy a pánové, já jsem mírný člověk, hledač shody, nalézač shody, hledač kompromisů. Ale musím říct, že jestliže někdy platil ten známý výrok Danteho, že zvláštní místa v pekle jsou rezervována pro ty, kteří v době krize mlčí, tak to platí právě teď. Ne že bych věřil v peklo, to nechám jiným, ale mám pocit, že jsme ho včera trochu mohli ochutnat a představit si, jak takové ústavněprávní nebo politické peklo vypadá.

Nejen že já nechci mlčet, ale já hlavně žádám a prosím všechny ty, kteří se k tomu mají co vyjádřit, aby tak učinili. Já očekávám od členů české vlády to, že budou znát dopad svých slov, že budou znát význam některých slov, třeba jako je slovo puč, ale zároveň očekávám od členů české vlády, že podají pomocnou ruku těm, kteří význam těchto slov třeba neznají. A očekávám to třeba od premiéra této vlády nebo to očekávám od ministra spravedlnosti.

Očekával bych také, že vyzvou svého kolegu, který některým výrazům nerozumí nebo jim nechce rozumět, že ho o jeho významu nejen poučí, ale že mu třeba také doporučí, aby se omluvil nebo místo letní dovolené vyrazil třeba do Canossy a trošku pykal za svoje hříchy.

Každopádně já budu moc rád, když všichni ti, kteří jsou právními odborníky vládní koalice, ti, kteří mají potřebu se k mnoha věcem vyjadřovat, když tak učiní i v tomto případě a nejlepším prostorem, který k tomu mohou dostat, je to, abychom měli prostor to dneska na naší schůzi probrat. A proto navrhuji jako první bod dnešní schůze zařadit bod s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny k nepřijatelným útokům na nezávislost Ústavního soudu. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

Mgr. Karel Dvořák

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Červený: Automotiv v Bruselu řeší Turek
„O čem tady mluvíte?“ Poslankyně ANO utnula řeči o Macinkovi
Hladík (KDU-ČSL): Ministře, kde jsou peníze na environmentální výchovu?
Institut Václava Klause ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla a postupu Ústavního soudu

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Dvořák , STAN

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by se Macinka kát a omluvit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Radek Koten byl položen dotaz

Lékaři

Já si lékařů vážím a nemají to snadné. Už samotné studium a ta zodpovědnost. Na druhou stranu dost jistě vlivem médií sledujeme případy, kdy došlo k nějakému pochybení na straně lékařů. Je tak na jejich nahrávání opravdu něco tak špatného a nepochopitelného? Já teda mám s lékaři dobrou zkušenost, al...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dvořák (STAN): Zvláštní místa v pekle jsou pro ty, kdo mlčí

20:05 Dvořák (STAN): Zvláštní místa v pekle jsou pro ty, kdo mlčí

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 25. června 2026 k předběžnému opatření Ústavního soudu.