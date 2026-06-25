Dvořák (STAN): Zvláštní místa v pekle jsou pro ty, kdo mlčí

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Přiznám se, že takto rychlý průběh pořadu schůze jsem nečekal, určitě to je zásluha předsedajícího, díky za to.
Dámy a pánové, já jsem mírný člověk, hledač shody, nalézač shody, hledač kompromisů. Ale musím říct, že jestliže někdy platil ten známý výrok Danteho, že zvláštní místa v pekle jsou rezervována pro ty, kteří v době krize mlčí, tak to platí právě teď. Ne že bych věřil v peklo, to nechám jiným, ale mám pocit, že jsme ho včera trochu mohli ochutnat a představit si, jak takové ústavněprávní nebo politické peklo vypadá.
Nejen že já nechci mlčet, ale já hlavně žádám a prosím všechny ty, kteří se k tomu mají co vyjádřit, aby tak učinili. Já očekávám od členů české vlády to, že budou znát dopad svých slov, že budou znát význam některých slov, třeba jako je slovo puč, ale zároveň očekávám od členů české vlády, že podají pomocnou ruku těm, kteří význam těchto slov třeba neznají. A očekávám to třeba od premiéra této vlády nebo to očekávám od ministra spravedlnosti.
Očekával bych také, že vyzvou svého kolegu, který některým výrazům nerozumí nebo jim nechce rozumět, že ho o jeho významu nejen poučí, ale že mu třeba také doporučí, aby se omluvil nebo místo letní dovolené vyrazil třeba do Canossy a trošku pykal za svoje hříchy.
Každopádně já budu moc rád, když všichni ti, kteří jsou právními odborníky vládní koalice, ti, kteří mají potřebu se k mnoha věcem vyjadřovat, když tak učiní i v tomto případě a nejlepším prostorem, který k tomu mohou dostat, je to, abychom měli prostor to dneska na naší schůzi probrat. A proto navrhuji jako první bod dnešní schůze zařadit bod s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny k nepřijatelným útokům na nezávislost Ústavního soudu. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)
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