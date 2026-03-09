Ministr Macinka: Řešit osudy stovek českých rodin v nesnázích fakt není hloupost

09.03.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na prohlášení prezidenta Pavla o „hloupostech”, za které považuje „repatriační lety”

Ministr Macinka: Řešit osudy stovek českých rodin v nesnázích fakt není hloupost
Foto: Repro Prima CNN News
Popisek: Petr Macinka

Prezident Petr Pavel včera promluvil v České televizi. Jakkoli nechci komentovat jeho obvyklé opoziční volání po silnější občanské společnosti (i když neziskovky v žádných volbách nekandidují), po silnější integraci v EU (byť tentokrát své oblíbené teze o zrušení české koruny ani o vzdání se národního práva veta explicitně nevyřknul), jednu věc ale rezolutně odmítnout musím.

Tou jsou jeho slova o tom, že vláda řeší „hlouposti”, za což považuje „repatriační lety”, jimiž se snažíme dostávat české občany z válečným konfliktem zasaženého Blízkého východu. Řešit osudy stovek českých rodin, které se náhle ocitly v nesnázích, fakt není hloupost. K dnešnímu dni jsme pomohli už více než 1500 lidem.

Jedné z posledních skupin čítajících desítky českých občanů, kterým vláda slíbila pomoc, tímto vzkazuji: vydržte, vyzvedneme vás. Jen co jediné letadlo, které má příslušná povolení, dnes odpoledne odveze prezidenta Pavla na jeho návštěvu Pobaltí. Nejste pro nás hloupostí.

Vyjádření prezidenta Petra Pavla v rozhovoru najdete ZDE.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
