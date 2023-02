Pavel zvedl ze židle ukrajinského ministra. A v České republice? Souhlasné kývaní

reklama

Budoucí prezident Petr Pavel nešetří si během víkendu vysloužil první kritiku a to hned ze zahraničí. Svými slovy na bezpečnostní konferenci v Mnichově popudil ukrajinského ministra zahraničí. Nepomohlo ani to, že o Pavlově pevné podpoře Ukrajině lze těžko pochybovat. Zvolený prezident pouze i jako bývalý voják varoval před přehnaným optimismem s tím, že jakkoli všichni doufáme v úspěch Ukrajiny v jejím boji proti ruským agresorům, měli bychom být připraveni i na špatný scénář.

Pavel se v Mnichově účastnil debaty ohledně ukrajinské války a v prohlášení reagoval na slova ukrajinského šéfa diplomacie Dmytra Kuleby, že „neexistuje jiná alternativa než znovuzískání kontroly nad anektovaným Krymem a zajištění toho, že Rusko bude potrestáno na mezinárodní úrovni“.

V určité chvíli tak dokonce sama Ukrajina může přemýšlet o jiném výsledku. A my bychom také měli být připraveni na takovou eventualitu, protože nelze jen očekávat to nejlepší, ale je třeba, abychom byli připraveni na to nejhorší. A proto bych rád vyzval k opatrnosti ohledně vytyčování cílů, jak by měl tento konflikt dopadnout. I kdyby došlo k tomu, že se ruská armáda zhroutí, ukrajinská armáda ji vytlačí z Ukrajiny, pak tu budeme mít zhroucené Rusko. To znamená, že nebude nikdo, s kým bychom mohli jednat o režimu bezpečnostních záruk a pracovat na budoucí bezpečnostní architektuře Evropy. Se zkolabovaným Ruskem budeme mít spoustu, spoustu problémů, které teď nebereme v úvahu. Takže si myslím, že je mnohem lepší být realisty. Doufat v dobré, ale být připraveni na horší,“ zní zbytek vyjádření budoucího českého prezidenta.

Dle mediálních výstupů těmito slovy vyvolal podrážděnou reakci ministra zahraničí Ukrajiny, který měl pronést vůči evropským politikům včetně Pavla výzvu, aby věřili Ukrajině a nenutili ji k žádným ústupkům.

Fotogalerie: - Pavel z Hrzánského paláce

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků napříč politickým spektrem, jak Pavlovo vyjádření vnímají a jak hodnotí veřejné reakce s ohledem na to, že dříve jsme byli svědky nálepkování autorů podobných výroků jako proruských. Budoucí prezident našel zastání prakticky u všech, počínaje vládními politiky a konče svými tradičními kritiky.

„Hodně zajímavé. Především ty přímé citace. Zdá se, že nově zvolený prezident se dopustil pragmaticky střízlivého hodnocení budoucího vývoje války na Ukrajině, která se dost (aspoň dle mého názoru) blíží k tomu, co v Mnichově říkal také Macron. To kvituji!“ komentoval věc europoslanec ODS Jan Zahradil.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec

Další z europoslanců Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL připomíná Pavlovu podporu kontinuální Ukrajiny. „Je potřeba to vnímat v kontextu. Generál Pavel trvá na podpoře Ukrajiny všemi možnými prostředky. Na tom se nic nezměnilo. Jen upozornil i na úskalí podpory. Ale na jeho postoji se rozhodně nezměnilo nic,“ reagoval Zdechovský.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

europoslanec

„Rozhodnutí jednat o míru je z mého pohledu zcela věcí Ukrajinců samotných a jejich vnímání, zda-li cítí únavu z boje. Vzhledem k tomu, že část jejich země je okupovaná, jejich města jsou bombardována agresory a jejich lidé umírají, zcela chápu, že se dále brání a nevzdávají. My je pouze můžeme a měli bychom v tom dále podporovat. Nevěřím, že by je prezident nebo jakýkoliv jiný slušný člověk chtěl nechat v jejich boji samotné,“ komentoval to pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec

Na dotaz redakce reagovala také poslankyně Evropského parlamentu a šéfka KSČM Kateřina Konečná. „Panu budoucímu prezidentovi evidentně “ujelo” to, o čem se už reálně debatuje v kuloárech světové politiky. Ostatně podobně se vyjádřil Petr Pavel už v listopadu loňského roku. Podle dostupných údajů už i USA zvažují i jiné varianty než válčení do posledního muže. Čeští politici ovšem zatím hrají na světové šachovnici užitečné idioty. Škoda jen, že na to doplácí naši občané. Já jsem byla a vždycky budu na straně míru a co nejrychlejší ukončení bojů. Ať to bylo v Iráku, Jugoslávii, Afghánistánu, Sýrii, Libyi či kdekoli jinde! Neexistuje proruský mír či proukrajinská válka. Je jen mír nebo válka,“ míní politička.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec

Podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové bude každé řešení, které povede k míru, osvobozující. „Válka tzv. za každou cenu ubližuje oběma stranám. Pokud k tomuto poznání dospěl i nově zvolený prezident, a i od našich dalších představitelů přestane tlak na zbrojení a ustanou sny o nereálných vítězstvích, budu jen ráda. Znamenalo by to, že došli k poznání, o kterém my mluvíme od počátku,“ sdělila.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka

„Vyjádření pana Pavla vnímám jako mírný, a přiznávám, že i trochu nečekaný, závan zdravého rozumu,“ konstatoval poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec

Svým pohledem přispěl také 1. místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. „Tohle Pavlovo prohlášení považuji za rozumné. Zároveň je ale pravda, že v předchozích týdnech jsem od stejného člověka slyšel řadu válečnických prohlášení, která naopak za rozumná vůbec nepovažuji. Takže si raději počkejme, jaké další pokyny dorazí,“ uvedl Štěpánek.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

