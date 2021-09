Pekarová se raduje: Ruší se kojenecké ústavy

Senát na dnešní schůzi potvrdil dřívější rozhodnutí poslanců o postupném rušení kojeneckých ústavů do roku 2025. Děti do tří let budou nově vychovávat primárně pěstouni, kterým také vzrostou státní příspěvky. „Skvělá zpráva ze senátu! Mám velkou radost, že se nám společným úsilím podařilo tuto zásadní změnu prosadit,“ reagovala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Pekarová Adamová byla společně s místopředsedkyní Pirátů Olgou Richterovou jedním z nejhlasitějších kritiků současné praxe kojeneckých ústavů, která ve vyspělé Evropě byla již dávno nahrazena pěstounskou výchovou. Poslanci o rušení ústavů a navýšení odměn pěstounům rozhodli v srpnu a Senát nyní rozhodnutí potvrdil. Novela tak už bude čekat jen na podpis prezidenta Miloše Zemana.

„Skvělá zpráva ze Senátu! Mám velkou radost, že se nám společným úsilím podařilo tuto zásadní změnu prosadit,“ zajásala Pekarová Adamová a sdílela příspěvek senátorky Šárky Jelínkové (KDU-ČSL).

Skvělá zpráva ze Senátu! Mám velkou radost, že se nám společným úsilím podařilo tuto zásadní změnu prosadit. ?? https://t.co/Ka6zYs2skp — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 9, 2021

„Právě teď byl Senátem schválen zákon, který od r. 2025 ruší možnost umísťovat děti do 3 let věku do tzv. kojeneckých ústavů. Děkuji kolegům za tuto velkou podporu, která ČR konečně posunula mezi vyspělé a uvědomělé země,“ informovala Jelínková na twitteru.

Právě teď byl Senátem schválen zákon, který od r. 2025 ruší možnost umísťovat děti do 3 let věku do tzv. kojeneckých ústavů. Děkuji kolegům za tuto velkou podporu, která ČR???? konečně posunula mezi vyspělé a uvědomělé země??! — Šárka Jelínková (@jelinkovaKDU) September 9, 2021

„Podařilo se! Senátem právě prošly zvýšené odměny náhradním rodičům a zákaz umísťování dětí do 3 let do kojeneckých ústavů. Přiblížili jsme se tím nejen na západ, ale i Maďarsku či Slovensku. Mám velikou radost za ty děti, a těším se na spolupráci s kraji,“ pochvalovala si na twitteru také Olga Richterová.

Pro novelu hlasovalo podle informací serveru Seznam zprávy.cz 51 ze 76 přítomných senátorů. Cílem novely je umísťování dětí do tří let k profesionálním nebo příbuzným pěstounům. Těm vzrostou odměny, které budou odrážet minimální mzdu.

Postupně pak budou rušeny kojenecké ústavy. „Od roku 2025 budou moci být děti mladší tří let v péči pouze fyzické osoby. Kojenecké ústavy zůstanou jen pro děti s hendikepy,“ vysvětlovala novelu v Senátu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s tím, že v současnosti by se to týkalo více než dvou set dětí z celé České republiky.

