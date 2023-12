Penzijní fond PMT končí investice do ropných a plynárenských společností. Nebo ne?

Nizozemský penzijní fond PMT se rozhodl ukončit investice do 40 ropných a plynárenských společností, protože nejsou dostatečně šetrné k životnímu prostředí, ale bude nadále vkládat peníze do devíti dalších, včetně Shell a BP. Rozhodnutí přišlo krátce poté, co generální tajemník OSN António Guterres řekl, že k zastavení globálního oteplování je zapotřebí drastických opatření, uvedla agentura Bloomberg.

Společnost Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) v pátek uvedla, že bude i nadále investovat do devíti ropných a plynárenských společností – včetně Shell a BP, se kterými věří, že bude moci vést dialog. Všech devět firem, do kterých bude PMT dále investovat, se zavázalo být do roku 2050 klimaticky neutrálními a má k tomu dobře podloženou strategii, uvedla agentura Bloomberg.

S desítkami dalších ropných a plynárenských společností se PTM rozloučí, protože nejsou dostatečně šetrné k životnímu prostředí: „Rozloučili jsme se se 40 společnostmi," uvedla společnost PMT v prohlášení.

Společnost PMT provedla program zapojení do energetického přechodu od roku 2021 do roku 2023, během kterého požádala společnosti v ropném a plynárenském sektoru, aby stanovily průběžné cíle a dodržovaly cestu pro omezení globálního oteplování na 1,5 °C. Fond se zbavuje společností, které dostatečně neprokázaly svůj příspěvek k energetické transformaci, a také firem, které budou na konci dekády produkovat více ropy a plynu ve srovnání s rokem 2019.

Prohlášení PMT přišlo krátce poté, co generální tajemník OSN António Guterres řekl, že k zastavení globálního oteplování je zapotřebí drastických opatření, a varoval společnosti zabývající se fosilními palivy, že jejich „stará cesta rychle stárne“, při zahájení jednání o klimatu COP28 ve čtvrtek v Dubaji. Velké ropné a plynárenské společnosti mají kapitál, infrastrukturu a znalosti, aby mohly investovat do energetické transformace, řekl investiční ředitel PMT Hartwig Liersch.

Rozhodnutí přichází poté, co mnohem větší nizozemský fond státní správy ABP v roce 2021 uvedl, že do začátku roku 2023 prodá většinu svých investic do fosilních paliv a také již neinvestuje do Shellu. To přimělo tehdejšího generálního ředitele Shellu Bena van Beurdena k trestání dlouhodobých investorů za útěk od společnosti.

