Peroutkova vnučka a Jiří Ovčáček v jednom studiu. Vzduch se dal krájet

Jak vidí paní Kaslová verdikt Nejvyššího soudu? Soud zrušil verdikty soudů nižších instancí. „Začnu znovu od začátku. Pro mě je důležité, že Nejvyšší soud se nezabýval meritem věci, řešil spíše banálnější věci, tedy technikálii, kdo se má za prezidenta omlouvat,“ řekla Kaslová. I hradní advokát ale dříve upozorňoval na to, že Kancelář prezidenta republiky za výroky nenese odpovědnost. Podle Kaslové to však chyba nebyla, na otázku, koho žalovat, údajně existují rozdílné názory.

Jak čte verdikt Nejvyššího soudu Jiří Ovčáček? „Nejvyšší soud jasně oznámil, že žalovanou stranou nemůže být Kancelář prezidenta republiky a nyní je na paní Kaslové, jak bude dále postupovat. Celý případ se vrací na začátek. Doplnil bych druhou věc, je to z našeho hlediska potěšující, my toto rozhodnutí vítáme. My jsme nebyli zcela nespokojeni s rozsudkem Městského soudu, protože nám v mnohém dal za pravdu. Je pravda, že jsem nenalezl ten předmětný článek, ale ostatní články, které jsem soudu dodal, zapsal soud do rozsudku. Sám soud konstatoval, že je to remíza,“ řekl Ovčáček.

Soudce ale mluvil i o tom, že fascinace nemusí být jen v pozitivním slova smyslu. Jde tedy skutečně o hradní vítězství? Jiří Ovčáček citoval vyjádření soudu, který konstatuje, že Ferdinand Peroutka byl „zrůdným učením nacionálního socialismu a Adolfa Hitlera fascinován“. Ovčáček také vyjmenoval několik předmětných článků, které podle něj dokládají Peroutkovu fascinaci. Oba soudy ale zmínily, že by se Hrad měl omluvit za výrok „Hitler je gentleman“. „To je věc, kterou jsme zaznamenali. Pan prezident se několikrát omluvil, že se nepodařilo článek nalézt,“ reagoval Ovčáček.

„Pan doktor Vyskočil připravuje reakci. Považuji to vyjádření za zcela nehorázné. Má žaloba se týká velmi jednoduchého tvrzení pana Zemana, že Ferdinand Peroutka byl fascinován nacismem. Týkalo se to dvou textů. Onen článek neexistuje, druhý text existuje, ale nenapsal ho Peroutka, napsal ho pan Stránský,“ odkazuje Terezie Kaslová na text Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky. Kaslová již neplánuje soudu nic dalšího předkládat. Je si stoprocentně jistá, že článek Hitler je gentleman neexistuje.

Podle Ovčáčka se bude začínat od začátku a věc se již netýká Hradu. Jde o to určit, jaká složka státu bude žalována. O dohodu se podle něj není možné snažit, neboť Nejvyšší soud určil, že Hrad není ve sporu ani jednou ze stran. „Bavíme se o situaci, kdy tu máme významného českého novináře, který v krátkém období, řekněme od října 1938 do srpna 1939, prošel určitým osobním selháním,“ řekl Ovčáček. „Já myslím, že i dědeček na to odpověděl. Já budu pořád dokola říkat to samé. Pan Ovčáček není historik a odborník, neuvádí věci v souvislostech. My jsme ty věci, o kterých pan Ovčáček mluví, předkládali k posouzení historikům a spisovatelům, všichni tato tvrzení odmítli. To, že se soud rozhodl, že bude sám historikem a posoudí texty Peroutky, je věc, kterou nechápu. Verdikt nepovažuji za relevantní, proto jsem se dovolávala k Nejvyššímu soudu,“ vysvětluje Kaslová.

Jiří Ovčáček věří, že článek „Hitler je gentleman“ existuje a míní, že období tzv. druhé republiky by si zasloužilo hlubší zkoumání. Na nález článku je již dlouho vypsána odměna. „Nerad bych, aby tu vznikl nějaký dojem, že jsem sem přišel odsoudit Ferdinanda Peroutku. Jde jen o krátkodobé osobní selhání,“ řekl Ovčáček. „Peroutka byl za text, který teď pánové Zeman a Ovčáček předvádějí jako důkaz selhání, zavřen. Válku strávil v koncentračním táboře. Nevím, o jakém selhání tedy hovořit,“ opáčila Kaslová. Peroutka podle ní nebyl antisemita, ani přívrženec nacismu.

autor: mak