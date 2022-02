Petr Pavel poráží Babiše! Nerudová taky, píší HN

reklama

„Já si vyberu. Ale nejdřív si musím vybrat z určité skupiny osob, které na to mají. Promiňte mi moji obvyklou drsnost, ale do prezidentské soutěže se přihlásilo zatím jen několik šašků. Z těch, kdo se přihlásili, má moje sympatie jen Alena Vitásková, která v minulosti bojovala proti solárním baronům. Těžké váhy se ještě nepřihlásily, ale já očekávám, že se to stane, na pravici, na levici i na středu. Na levici bych tipoval Josefa Středulu, na pravici Vladimíra Dlouhého. A Andrej Babiš bere voliče zleva i zprava. Tito tři kandidáti plus Alena Vitásková mají šanci býti zvoleni. Ti všichni ostatní kandidují jenom proto, že budou, kde by jinak nebyli, na televizních obrazovkách, a bude se o nich hodně mluvit a hodně psát,“ řekl doslova Zeman v nedělní Partii. „U mě zatím mírně vede Andrej Babiš, i když udělal několik chyb, které jsem mu do očí vytkl,“ sdělil pak Zeman k možnému kandidátovi. Podle něj Babiš do prezidentské volby půjde.

Ondřej Leinert se ve svém textu na serveru iHNed.cz rozepisuje o tom, že se prezident Zeman podle něj mýlí. „Šanci na Hrad mají i Nerudová a Pavel, podle průzkumu by porazili Babiše,“ uvádí. Ani jeden z nich však zatím prezidentskou kandidaturu nepotvrdil.

„Pokud by Babiš stál proti Pavlovi nebo Nerudové, volilo by ho 32 až 33 procent lidí, Pavla a Nerudovou pak shodně 41 procent, zbytek by k volbám nešel nebo zatím neví,“ zhodnotil pak aktuální průzkum na sítích také Jakub Horák.

