Pijavice, šmejdi. Havel by zvracel. Tak tvrdá slova o Pavlovi ještě nezazněla

Prezident Pavel na festivalu Pohoda mimo jiné pronesl, že by se Václav Havel asi moc dobře necítil v dnešní době. Souhlasíte s ním? A pokud ano, tak proč by tomu tak bylo? Kdo by toho byl příčinou? A celkově, co by, podle Vás, řekl dnes Havel na politiku? Od novináře a moderátora debaty Erika Taberyho také zaznělo, že Petr Pavel a Zuzana Čaputová jsou vlastně Havlovými nástupci. V jakém smyslu vnímat Zuzanu Čaputovou a Petra Pavla jako „nástupce“ Václava Havla? A domníváte se, že v nich „nástupce“ se vším všudy vidí i většina Čechů a Slováků, nebo je to spíš pohled některých novinářů? A sám Havel, vnímal by Pavla jako svého „nástupce“? „Kde je ta slavná pravda a láska. Politici lžou, kradou a sprosťačí. Pomlouvají se a udávají se v EU….. Hospodářství ovládají bývalí veksláci….“ padlo například od zmíněných veřejně známých osobností.
Ivan Vyskočil: Malá skupina novinářů, vlezdoprdelistů…
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Michal Gulyáš: Prezident „Mekota“ si hraje na filozofa….
„Petr Pavel není Havel, neví tedy, jak by se cítil Havel, když Havel už nic necítí, protože není. Prezident "Mekota" si hraje na filozofa. Nevím, jak by se Havel cítil, kdyby na Hradě viděl kariérního komouše s vojenským mozkem, co si všechno to, co má pod nehty, pod kůží a v mozku, údajně odpracoval a tak se toho jako zázrakem "prej" zbavil, jak o tom rádi informují antikomunističtí bojovníci, přívrženci tohohle komouše, co říkali, že s komoušema se nemluví, ale teď mu lezou pod zelené trenky do zadnice a mluví s ním, protože si to tedy podle té jejich teorie odpracoval!,“ kroutí hlavou herec a místopředseda STAČILO! Michal Gulyáš a pokračuje.
„Jestli Erik Tabery říká, že Čaputová a Pavel jsou nástupci Havla, tak je to možná pravda. Soudruh prezident se snaží instalovat německou past na zánik České republiky, s čímž Havel možná tiše začal. Ono je to jedno, jestli to někdo srovnává. Pokud jde o Pavla, je to představitel nečeských zájmů a shodou okolností hlava opozice,“ říká herec a dodává.
„Je celkem nepodstatné, jak na to nahlíží novináři. Havel už nikoho nezajímá, tedy jen pár novinářů, pár "sametofanatiků". Čaputová je taky politická mrtvola a Pavel zatím setrvává. Taky na něj dojde. Pak budou skutečnými nástupci Havla. Budou zapomenuti, jako něco, co posloužilo,“ uzavírá Michal Gulyáš.
Jan Schneider: Havlovo jméno? Přilípli se na něj všelijaké pijavice...
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přilepily se na něj všelijaké pijavice a šmejdi a dělají si z něj byznys a živobytí. Bylo by mu šoufl z charakteru lidí, kteří manipulují s jeho odkazem, v jistém smyslu téměř protismyslně, přičemž zcela opomíjejí tu dodnes platnou kritickou část jeho odkazu, ačkoliv mají jeho jméno v hubě od rána do večera. Bylo by mu na zvracení z představy, že sám je obsazen do hlavní role v absurdní hře, kdy je dáván do jedné řady s ochotnickým komunistickým rozvědčíkem,“ vypočítává Jan Schneider a dodává. „Na Zuzanu Čaputovou by se asi díval, jak bylo jeho zvykem, se zájmem - totiž jako na ženu. (Kdysi se mi svěřil, že obrazy, které si sám vybíral, měly jeden shodný znak - musely na nich být ženy.) S uvedeným výrokem prezidenta Pavla tudíž překvapivě souhlasím! Vyslovil se ale tak nezvykle, v podstatě velmi sebekriticky, že to posiluje podezření, které nedávno vyslovil prof. Budil, že prezident Pavel asi zcela nerozumí tomu, co říká.“
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Vadim Petrov: Pavel ani Čaputová žádní Havlovi nástupci nejsou...
„Myslím, že by se Václav Havel cítil mimo. Stejně jako by ho vnímali soudobí válečníci v politických debatách. Do tohohle módu se můžete dostat rychle. Já jsem v něm také,“ říká místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov a dodává. „Může to být věkem a tím, co utvářelo Havlův i můj pohled na svět. Neříkám, že bych ho měl stejný jako on, ale víc bych mu rozuměl. A Pavel ani Čaputová žádní jeho nástupci nejsou. To je jen zbožné přání a marketingový pokus to tak lidem takhle nacpat.“
Pavel Černocký: Havel by měl pocit, že právě spadl z Marsu….
„Petr Pavel má v jedné věci pravdu. Václav Havel by se asi moc dobře v dnešní době necítil. Měl by pocit, že právě spadl z Marsu. Žasnul by, kdo všechno se odvolává na něj a jeho myšlenky,“ míní publicista Pavel Černocký a pokračuje. „Havel zničil náš zbrojní průmysl… a teď jej politici vehementně obnovují. A kde je ta slavná pravda a láska. Politici lžou, kradou a sprosťačí. Pomlouvají se a udávají se v EU. Životní úroveň stále pokulhává za Evropou. Hospodářství ovládají bývalí veksláci, ulice plné narkomanů, bezdomovců, a v zemi nám už skoro nic nepatří. Byl to ale naivka… V čele svých stran stojí lidé jako uřvaná trhovkyně Šebelová, primitivní orangután a prolhaný Hřib,“ nebere si servítky publicista a jde dál.
„Od moderátora Erika Taberyho také zaznělo, že Petr Pavel a Zuzana Čaputová jsou vlastně Havlovi nástupci…. No potěš koště… To si může myslet jen ta zblblá, progresivní část národa. Bohužel se potvrzují slova klasika – velká část voličů politice absolutně nerozumí a čela si volí lidi podle vzhledu, vycepované politickými marketéry. Politici minulého režimu možná nebyli nejbystřejší, ale kradli jen minimálně a pod přísným dohledem Gusty Husáka posouvali společnost ekonomicky dopředu. To se nedá s tou bandou zaprodanců a renegátů vůbec srovnat. Václav Havel nebyl hloupý člověk a tak by možná dneska pochopil, že vstup do EU a hlavně NATO byl těžkým omylem. Nejenom naším, ale i dalších zemí bývalého RVHP,“ uzavírá.
René Kekely: Havel? Nelíbila by se mu celková atmosféra dnešní politiky...
Se slovy prezidenta Pavla, že by se Havel v dnešní době asi moc dobře necítil, souhlasí moderátor a PR manažer René Kekely.
„Myslím, že by to tak bylo. A dokonce si myslím, že by mu nevadila jen jedna politická strana nebo jeden konkrétní politik. Nelíbila by se mu celková atmosféra dnešní politiky. Především ztráta respektu, schopnosti vést dialog a hledat kompromis,“ říká a pokračuje.
„Václav Havel nebyl klasický politik. Nebyl to člověk vychovaný stranickou politikou, ale osobnost s mimořádným nadhledem, morálním kreditem a diplomatickým talentem. Právě proto dokázal mluvit s lidmi, se kterými zásadně nesouhlasil. Stačí si vzpomenout na jeho vztahy s Václavem Klausem. Politicky byli často na opačných březích, vedli tvrdé spory, ale navzájem se respektovali. Podobně s Milošem Zemanem. V mnoha věcech si nerozuměli, přesto, když šlo o důležité zájmy země, dokázali najít společnou řeč,“ vzpomíná moderátor a dodává. „Dnes jako by se z politických soupeřů stávali nepřátelé. A to by se Havlovi pravděpodobně nelíbilo vůbec. Nemyslím si ale, že by kritizoval jen jednu část politického spektra. Uměl být kritický ke komukoli, kdo překračoval hranice slušnosti nebo upřednostňoval vlastní zájmy před zájmy společnosti.“
Zamyslel se i nad tím, jak moc jsou Petr Pavel a Zuzana Čaputová „nástupci“ Václava Havla.
„Myslím, že toto srovnání je spíš novinářská zkratka než realita. Ano, Petr Pavel i Zuzana Čaputová v některých věcech navazují na havlovský důraz na lidská práva, prozápadní orientaci, kultivované vystupování nebo důstojnost prezidentského úřadu. V tomto smyslu lze mluvit o určité hodnotové kontinuitě. Ale nazývat je „druhým Havlem”, si myslím, je trochu „pohádkové”. Václav Havel byl jedinečný člověk své doby. Se vším všudy. Byl symbolem pádu totality, disidentem, dramatikem i prvním prezidentem svobodného Československa. Taková historická role se prostě zopakovat nedá,“ míní a pokračuje.
„Stejně jako dodnes marně hledáme druhého Masaryka nebo druhého Beneše, budeme marně hledat druhého Havla. Každý z nich vznikl v úplně jiné době a za úplně jiných okolností. A pozor - žádný z nich nebyl svatý a měl i své “obyčejné lidské úlety” - prostě to byli “jenom lidi”!,“ podotýká a dodává.
„Navíc dnešní společnost je úplně jiná. Politiku zásadně ovlivňují sociální sítě, informační chaos i okamžité emoce. Veřejný prostor je mnohem vyhrocenější a radikálnější než v devadesátých letech. I proto by dnes Havel působil v naprosto odlišném prostředí. Kdyby tehdy za Masaryka, Beneše a v první fázi i za Havla byly bulvár a sociální sítě, možná bychom se hodně divili.“
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