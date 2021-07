Piráti ve sněmovně vytočili Foldynu, udeřilo děčínské kladivo: Feťáci, válejí se před nádražím

reklama

Od 11 hodin byla zahájena mimořádná schůze k novele zpřísňující vyplácení dávek v hmotné nouzi, kterou předložila poslankyně SPD Lucie Šafránková. Cílem novely je zamezit zneužívání sociálních dávek „nepřizpůsobivými občany“ a posílit pravomoci úřadů práce. Na dávky by podle SPD měli mít nárok pouze ti, kteří se ocitli v hmotné nouzi bez vlastního přičinění, a také ti, kteří se aktivně snaží ze situace dostat.

„Tento návrh, který před námi leží, není tím, za co je vydáván. Může to poškodit desetitisíce lidí, kteří za nic nemohou, a to například lidi s postižením, s invalidními důchody, které jsou příliš nízké, a proto potřebují dávky hmotné nouze na dorovnání alespoň do životního minima. Vyřešení lidí, co profitují na chudých, bychom si přáli všichni, ale tento návrh nažene další lidi do náruče obchodníků s chudobou, kteří mají velké ubytovny,“ zkritizovala návrh Richterová podle informací serveru Novinky.cz.

„Předstíráte, že ten váš návrh vyřeší problémy ve vyloučených lokalitách, ale to se nestane. Lidé, kteří pracují načerno a berou k tomu dávky, to budou dělat pořád. Na druhé straně ale ti poctiví a chudí skončí na ulici. To, co uděláte, děláte jenom proto, abyste se mohli prsit v kampani, jak jste zakročili proti nepřizpůsobivým. To je úplně nechutný podvod,“ rozvášnil se poté Ferjenčík.

Za SPD vystupoval zejména Jaroslav Foldyna, který prý sám má nejvíce zkušeností ze života ve vyloučené lokalitě v Děčíně. „Vy to nechcete řešit. Nikdo z lidí z celé republiky, z těch deseti milionu lidí, slušných, neudělal dluhy těm lidem, kteří se neumějí chovat, nechtějí se chovat jinak a chovali by se jinak jenom v té chvíli, když bude platit nějaký zákon. A vy chcete, aby neplatil. Aby ti lidé, těch 900 tisíc lidí v Ústeckém kraji mělo pořád problém s nepřizpůsobivými, s těmi feťáky, kteří se flákají a žijou z ruky do huby a flákají se před nádražími a po ulicích našich měst – to vám nevadí. Vy to jenom zdržujete,“ pustil se do Pirátů Foldyna.

„Někteří si myslí, že je lepší nerozhodnout, nebo se toho rozhodnutí bojí,“ přidal se také šéf KSČM Vojtěch Filip. Kvůli dlouhým dohadům nakonec nebylo o zákonu ve třetím čtení rozhodnuto, stejně jako se nestihlo hlasování o ničem dalším. Podle předsedy Tomia Okamury bude SPD svolávat mimořádné schůze tak dlouho, dokud novela zákona o dávkách hmotné nouze neprojde.

