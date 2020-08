Pláč při návštěvě Pompea v ČR? Nečekané přiznání

reklama

Režisér David Martínek má pocit, že podle Američanů jsme v České republice zřejmě teprve nedávno slezli ze stromů.

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 5946 lidí

„P. Pompeovi se sluší poděkovat i za lekci z geopolitiky. Čína a Rusko, jeho slovy, pochopitelně ohrožuje demokracii. To jsme nevěděli a vzhledem k tomu, že jsme teprve nedávno slezli ze stromů, si takového doporučení upřímně ceníme a vezmeme si jej k srdci,“ poznamenal s nádechem ironie.

V obecné rovině se však ukázalo, že i Američané se snaží v Česku uplatnit svůj vliv a není pravda, že by nás výsledky sněmovních volby v roce 2017 odtrhly od Západu. Tyto obavy, které čas od času rezonují v českém veřejném prostoru, jsou podle Martínka absolutně scestné.

„K dnešní návštěvě p. ministra zahraničí M. Pompea je nutné poznamenat, že lidé, kteří se po volbách v r. 2017 hroutili v obavách před znovunastolením komunismu a případně vyhrožovali emigrací, hroutili se pochopitelně zhola zbytečně,“ pravil s tím, že do Česka cestují američtí, čínští i ruští politici, a podle jeho názoru je to tak dobře, protože musíme udržovat vztahy se všemi velmocemi.

Nakonec se vrátil do roku 1839, kdy v britském parlamentu zaznělo, že je třeba napadnout Čínu? Důvod? Tehdejší čínský císař se snažil zatočit s obchodníky s opiem, což bylo v rozporu s britskými zájmy.

A dnes je to prý podobné. Američané dbají v prvé řadě o své obchodní zájmy, vedou obchodní válku s Čínou a podle toho také Pompeo promluvil na půdě českého Senátu.

„Chápu-li to správně, máme-li být dál kamarádi, přišel čas vážně si promluvit o Temelínu. Anebo dodávkách z břidlic. Pochopili jsme. Děkujeme za návštěvu i nabídku. My se vám ozveme,“ uzavřel Martínek.

Naproti tomu senátor Tomáš Goláň si projev ministra zahraničí USA vyslechl rád. Pokládal si za čest, že ho mohl vyslechnout.

„Chtěl bych se s vámi podělit o nejsilnější politický zážitek v mém životě, který se poštěstí málokomu. S velkou pokorou děkuju za tuto možnost všem svým voličům,“ napsal Goláň.

Poté zdůraznil, že mezi Spojenými státy a Českem existují dlouhodobé vazby, už od dob, kdy do Spojených států dorazili občané rakouské monarchie a začali za mořem nový život. Poté ve století 20. sehráli Američané roli i ve vzniku Československa a v roce 1945 se podíleli na osvobozování naší země od nacistů.

V Pompeově projevu vyzdvihl důraz na společné hodnoty obou států.

„Vzpomněl i myšlenky Václava Havla, že nesmíme žít ve lži, ale v pravdě, dále zdůraznil, že my sami jsme autory vlastního osudu. Dále připomněl, že svobodné společnosti jsou vždy atraktivnější, proto použijme z našich společností to nejlepší – touhu po svobodném životě. Západ neupadá, jak někteří tvrdí, to jsou jenom hry našich společných nepřátel, proti kterým se musíme společně postavit. Je třeba všem vysvětlit, jakou cenu zaplatíme, když nebudeme bojovat. Moc dobře to Češi vědí z minulosti. Ministr mluvil i o hrozbách, které k nám v podobě dezinformací přicházejí z Ruska a o ještě větších nebezpečích, které pro nás všechny představuje Čína,“ upozornil senátor s odvoláním na ministrova slova.

Nakonec konstatoval, že Senát bojuje právě za hodnoty, o kterých mluvil i Pompeo, a návštěvu amerického ministra vnímal jako poděkování za práci Senátu.

V podobném duchu se vyjádřila i poslankyně (ODS) Jana Černochová. I ona si cenila toho, že mohla slyšet projev amerického ministra zahraničí.

„V jeho projevu zaznělo mnoho pravd a zároveň i jasná doporučení v otázkách lidských práv, ochrany duševního vlastnictví a především bezpečnosti. Důraz na ochranu svobody, demokracie a svrchovanosti našich zemí, kterou ministr také zmínil, považuji přesně za věc, za kterou je důležité společně bojovat, a zároveň je to věc, která naše partnerství prohlubuje. O to víc je důležité hledat společné cesty spolupráce a zároveň společně čelit novým výzvám a bezpečnostním hrozbám,“ napsala.

„Hazardovat například s naší kybernetickou bezpečností ve snaze ušetřit za každou cenu finanční prostředky by bylo nezodpovědné. Stejně tak je důležité rozhodovat strategicky a předjímat všechny důsledky ve výběru partnerů v dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Musíme si přiznat, že bezpečnost něco stojí a není zadarmo, a podle toho se i chovat. Musíme se mít také na pozoru před tlakem Ruska a Číny, které nepochybně mají zájem negativně ovlivňovat naše rozhodování,“ pokračovala.

Nakonec poděkovala za ujištění, že Američané svým spojhencům v NATO pomohou, bude-li třeba.

Také eurooposlanec Alexandr Vondra si Pompeova slova vyslechl osobně a zdůraznil, že je v našem zájmu posilovat vztahy s našimi americkými spojenci v rámci NATO. Historie nám ukázala, že americká přítomnost v Evropě je v našem zájmu a Vondra o ní hovoří řadu let a na vládu Andreje Babiše se zlobí, že neusiluje o totéž.

„Svět se mění, a proto je na místě si vyslechnout, jak to reflektují Američané. My naše spojenectví v NATO logicky poměřujeme životním zájmem mít jištěnou bezpečnost ve vztahu k Rusku. O něm přirozeně byla řeč. Chceme udržet NATO silné a Američany v Evropě – jsou to spojené nádoby, jedno nemůže fungovat bez druhého. Ale víc a víc vystupuje do popředí faktor ‚Čína‘, která vyjde z koronakrize nejvíc posílená. Babiš i jeho ministři mluví lyricky o tom, že s Pompeem probírali kybernetickou bezpečnost, byznys atd. Ale fakticky přijel Pompeo do Prahy kvůli Číně. Přijel varovat před Huawei. To bylo téma č. 1 i 2. ‚Ještě větší hrozbou (než Rusko) je Čína,‘ řekl v klíčové větě ve svém projevu v Senátu,“ upozornil Vondra

„Co to pro nás znamená? Chceme-li si udržet bezpečnostní garance vůči Rusku, nesmíme brát varování k Číně lehkovážně. Tím spíš, že na rozdíl od Poláků, kteří kvůli Rusku posilují americkou vojenskou přítomnost přímo v Polsku (a dokonce za ni budou platit), my – kvůli svému slabošství – nic takového nechystáme,“ zlobil se.

Někdejší ministr sociálních věcí za ČSSD a dlouholetý politik Zdeněk Škromach reakce uzavřel konstatováním, co cítí za Pompeovou návštěvou. Cítí plyn. „Hm, a ani náhodou nejde o dovoz břidlicového plynu z USA! To fakt pobaví,“ konstatoval.

